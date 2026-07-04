Ram Mandir Recruitment: राम मंदिरात ‘काउंटिंग स्टाफ’ची भरती कशी होते? जाणून घ्या पात्रता निकष आणि निवड प्रक्रिया एका क्लिकवर..

Ayodhya Ram Mandir Recruitment: अयोध्येत मंदिरातील देणगी चोरीच्या प्रकरणावरून सध्या वातावरण चांगलेच तापले आहे. यासोबतच राम मंदिरातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत, मंदिरात देणगी मोजणारे (काउंटिंग कर्मचारी) किंवा इतर कर्मचाऱ्यांची भरती कशी केली जाते, हे जाणून घेऊया.
राम मंदिरामध्ये भाविकांनी अर्पण केलेल्या रोख देणगीची मोजणी करणे हे अत्यंत जबाबदारीचे काम मानले जाते. या कामात गुंतलेले कर्मचारी ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार देणगीची मोजणी करतात, त्याची नोंद ठेवतात आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करतात. सुरक्षा आणि गोपनीयता लक्षात घेऊन हे काम सीसीटीव्ही (CCTV) देखरेखीखाली केले जाते आणि अनेक स्तरांवर त्याची तपासणीही होते.
वृत्तानुसार, श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वतंत्रपणे प्रत्येक वेळी ‘काउंटिंग कर्मचारी’ या नावाने भरती काढत नाही. गरजेनुसार प्रशासकीय, अकाउंटंट, कार्यालयीन सहाय्यक (Office Assistant), सपोर्ट स्टाफ किंवा इतर संबंधित पदांसाठी भरती जाहीर केली जाते. जर देणगी मोजण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासली, तर संबंधित विभागाच्या माध्यमातून नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांनी केवळ ट्रस्टच्या अधिकृत भरती सूचनेवरच विश्वास ठेवला पाहिजे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सर्वात आधी उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी केली जाते. यानंतर गरजेनुसार लेखी परीक्षा, स्किल टेस्ट किंवा मुलाखत घेतली जाऊ शकते. अंतिम निवडीपूर्वी कागदपत्रांची पडताळणी आणि पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी देखील केली जाते. सर्व प्रक्रिया औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतरच नियुक्ती दिली जाते.
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जेव्हा जेव्हा श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला कोणत्याही पदासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते, तेव्हा भरतीची माहिती ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाईटवर आणि त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांनी कोणत्याही अनोळखी वेबसाईट, एजंट किंवा सोशल मीडिया पोस्टवर विश्वास ठेवण्याऐवजी केवळ अधिकृत सूचनेचीच वाट पाहिली पाहिजे.
पदानुसार शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असू शकते. जर काम अकाउंटिंग किंवा रेकॉर्डशी संबंधित असेल, तर कॉमर्स, अकाउंट्स किंवा संबंधित विषयात पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. यासोबतच संगणकाचे सामान्य ज्ञान, रेकॉर्ड सांभाळण्याची क्षमता आणि प्रामाणिकपणा यांसारखे गुण उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे. काही पदांवर अनुभव असलेल्या उमेदवारांनाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
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