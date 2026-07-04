शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Ayodhya Ram Mandir Recruitment Process Counting Employees Eligibility Official Update

Ram Mandir Recruitment: राम मंदिरात ‘काउंटिंग स्टाफ’ची भरती कशी होते? जाणून घ्या पात्रता निकष आणि निवड प्रक्रिया एका क्लिकवर..

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ayodhya Ram Mandir Recruitment: अयोध्या राम मंदिरातील चढावा चोरीच्या वादानंतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया चर्चेत. श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अंतर्गत अकाउंटंट, असिस्टंट आणि मोजणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कशी होते? जाणून घ्या.

RAM MANDIR

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Ayodhya Ram Mandir Recruitment: अयोध्येत मंदिरातील देणगी चोरीच्या प्रकरणावरून सध्या वातावरण चांगलेच तापले आहे. यासोबतच राम मंदिरातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत, मंदिरात देणगी मोजणारे (काउंटिंग कर्मचारी) किंवा इतर कर्मचाऱ्यांची भरती कशी केली जाते, हे जाणून घेऊया.

राम मंदिरामध्ये भाविकांनी अर्पण केलेल्या रोख देणगीची मोजणी करणे हे अत्यंत जबाबदारीचे काम मानले जाते. या कामात गुंतलेले कर्मचारी ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार देणगीची मोजणी करतात, त्याची नोंद ठेवतात आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करतात. सुरक्षा आणि गोपनीयता लक्षात घेऊन हे काम सीसीटीव्ही (CCTV) देखरेखीखाली केले जाते आणि अनेक स्तरांवर त्याची तपासणीही होते.

वृत्तानुसार, श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वतंत्रपणे प्रत्येक वेळी ‘काउंटिंग कर्मचारी’ या नावाने भरती काढत नाही. गरजेनुसार प्रशासकीय, अकाउंटंट, कार्यालयीन सहाय्यक (Office Assistant), सपोर्ट स्टाफ किंवा इतर संबंधित पदांसाठी भरती जाहीर केली जाते. जर देणगी मोजण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासली, तर संबंधित विभागाच्या माध्यमातून नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांनी केवळ ट्रस्टच्या अधिकृत भरती सूचनेवरच विश्वास ठेवला पाहिजे.

निवड प्रक्रिया कशी होते?

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सर्वात आधी उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी केली जाते. यानंतर गरजेनुसार लेखी परीक्षा, स्किल टेस्ट किंवा मुलाखत  घेतली जाऊ शकते. अंतिम निवडीपूर्वी कागदपत्रांची पडताळणी आणि पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी देखील केली जाते. सर्व प्रक्रिया  औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतरच नियुक्ती दिली जाते.

Jobs In Dubai: भारतात बी.एड. पूर्ण केलेल्या शिक्षकांसाठी दुबईत नोकरीची सुवर्णसंधी! अर्ज करण्यापूर्वी ‘हे’ नियम एकदा वाचाच..

भरतीची माहिती कोठे मिळते?

जेव्हा जेव्हा श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला कोणत्याही पदासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते, तेव्हा भरतीची माहिती ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाईटवर आणि त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांनी कोणत्याही अनोळखी वेबसाईट, एजंट किंवा सोशल मीडिया पोस्टवर विश्वास ठेवण्याऐवजी केवळ अधिकृत सूचनेचीच वाट पाहिली पाहिजे.

कोण करू शकते अर्ज?

पदानुसार शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असू शकते. जर काम अकाउंटिंग किंवा रेकॉर्डशी संबंधित असेल, तर कॉमर्स, अकाउंट्स किंवा संबंधित विषयात पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. यासोबतच संगणकाचे सामान्य ज्ञान, रेकॉर्ड सांभाळण्याची क्षमता आणि प्रामाणिकपणा यांसारखे गुण उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे. काही पदांवर अनुभव असलेल्या उमेदवारांनाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

Education New Rules: NEET-JEE च्या रँकिंगसाठी १२ वीचे गुण ठरणार का गेमचेंजर? शिक्षण मंत्रालयाचा ‘हा’ नवा ‘वेटेज प्लॅन’ लगेच वाचा

Web Title: Ayodhya ram mandir recruitment process counting employees eligibility official update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 03:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ram Mandir Scam: दान चोरी प्रकरणात संघ नेत्यावर खळबळजनक आरोप; कंत्राटदारांकडून ५-५ लाखांची कथित वसुली?
1

Ram Mandir Scam: दान चोरी प्रकरणात संघ नेत्यावर खळबळजनक आरोप; कंत्राटदारांकडून ५-५ लाखांची कथित वसुली?

RRB Group D Result: रेल्वे ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल जाहीर, मुंबई झोनचा कटऑफ ७७ पार; फिजिकल टेस्टचे नियम आणि स्वरूप काय?
2

RRB Group D Result: रेल्वे ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल जाहीर, मुंबई झोनचा कटऑफ ७७ पार; फिजिकल टेस्टचे नियम आणि स्वरूप काय?

‘राम मंदिरातून 20 हजार कोटींची दान चोरी, गैरव्यवहारात बड्या नेत्यांचाही समावेश’; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा दावा
3

‘राम मंदिरातून 20 हजार कोटींची दान चोरी, गैरव्यवहारात बड्या नेत्यांचाही समावेश’; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा दावा

Ram Mandir Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची ‘अग्निपरीक्षा’; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले
4

Ram Mandir Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची ‘अग्निपरीक्षा’; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ram Mandir Recruitment: राम मंदिरात ‘काउंटिंग स्टाफ’ची भरती कशी होते? जाणून घ्या पात्रता निकष आणि निवड प्रक्रिया एका क्लिकवर..

Ram Mandir Recruitment: राम मंदिरात ‘काउंटिंग स्टाफ’ची भरती कशी होते? जाणून घ्या पात्रता निकष आणि निवड प्रक्रिया एका क्लिकवर..

Jul 04, 2026 | 03:31 PM
उजनी, भीमाच्या वाढत्या प्रदूषणावर संताप! सुराज्य अभियान आक्रमक; शेती, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

उजनी, भीमाच्या वाढत्या प्रदूषणावर संताप! सुराज्य अभियान आक्रमक; शेती, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

Jul 04, 2026 | 03:30 PM
पालखी सोहळ्यासाठी पिंपरी-चिंचवड सज्ज; महापौर रवि लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

पालखी सोहळ्यासाठी पिंपरी-चिंचवड सज्ज; महापौर रवि लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jul 04, 2026 | 03:25 PM
Panjab Congress Split: पंजाबमध्ये राजकीय भुकंप? काँग्रेस खासदाराच्या अमित शाहांच्या भेटीने खळबळ

Panjab Congress Split: पंजाबमध्ये राजकीय भुकंप? काँग्रेस खासदाराच्या अमित शाहांच्या भेटीने खळबळ

Jul 04, 2026 | 03:24 PM
Amir Khan Gauri Sprat ची लव्ह स्टोरी माहीत आहे का? 25 वर्ष जुनं प्रेम, बंगळुरूत झाली पहिली भेट, 5 जुलैला करणार लग्न

Amir Khan Gauri Sprat ची लव्ह स्टोरी माहीत आहे का? 25 वर्ष जुनं प्रेम, बंगळुरूत झाली पहिली भेट, 5 जुलैला करणार लग्न

Jul 04, 2026 | 03:22 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
वादळाला किती वेळ रोखणार? इंग्लंडविरुद्ध कसा आहे Vaibhav Suryvanshi चा रेकॉर्ड? वनडे सिरिजमध्ये…

वादळाला किती वेळ रोखणार? इंग्लंडविरुद्ध कसा आहे Vaibhav Suryvanshi चा रेकॉर्ड? वनडे सिरिजमध्ये…

Jul 04, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा