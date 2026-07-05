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Yogini Ekadashi 2026: जुलै महिन्यातील पहिले एकादशीचे व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Updated On: Jul 05, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथीला योगिनी एकादशी म्हटले जाते. हे व्रत पाळल्याने ८८ हजार ब्राह्मणांना भोजन दिल्यासारखेच पुण्य मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. जुलै महिन्यातील पहिली एकादशी कधी आहे ते जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • योगिनी एकादशी कधी आहे
  • योगिनी एकादशी मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
  • योगिनी एकादशीचे महत्त्व
 

आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणारी योगिनी एकादशी, भगवान विष्णूच्या उपासनेसाठी अत्यंत शुभ आणि पुण्यकारक मानली जाते. धार्मिक ग्रंथांनुसार, या दिवशी भक्तिभावाने आणि नियमितपणे उपवास करून भगवान विष्णूची उपासना केल्याने पापांपासून मुक्ती मिळते आणि सुख, समृद्धी व उत्तम आरोग्याचा आशीर्वाद लाभतो. असेही मानले जाते की या एकादशीला उपवास केल्याने हजारो ब्राह्मणांना भोजन दिल्यासारखेच पुण्य मिळते. योगिनी एकादशी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे योगिनी एकादशी आणि मुहूर्त

पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात शुक्रवार, १० जुलै रोजी सकाळी ८:१० वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती दुसऱ्या दिवशी, शनिवार, ११ जुलै रोजी पहाटे ५:२३ वाजता होईल. उद्यतिथीनुसार योगिनी एकादशीचे व्रत शुक्रवार, १० जुलै रोजी पाळले जाणार आहे.

योगिनी एकादशीच्या दिवशी कशी करावी पूजा

या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करा, स्वच्छ वस्त्रे परिधान करा आणि गंगाजलाने देवघर पवित्र करा.

त्यानंतर भगवान विष्णूची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करा आणि त्यांना पिवळी फुले, तुळशीची पाने, फळे, पंचामृत आणि नैवेद्य अर्पण करा.

यानंतर, ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्राचा जप करा.

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विष्णु सहस्रनाम किंवा श्रीमद् भगवद्गीतेचे पठण करणे देखील लाभदायक मानले जाते.

दिवसभर उपवास करा आणि रात्री भजन आणि कीर्तनाने देवाचे स्मरण करा.

योगिनी एकादशीच्या व्रताचे नियम

एकादशीच्या दिवशी सात्विक अन्न खाण्याला विशेष महत्त्व आहे

या दिवशी क्रोध, खोटेपणा, निंदा आणि तामसिक पदार्थांचे सेवन टाळावे.

भात आणि इतर धान्यांचे सेवन निषिद्ध आहे.

आपल्या क्षमतेनुसार, कोणीही पाण्याशिवाय, फळांसहित किंवा पाण्यासोबत उपवास करू शकतो.

द्वादशी तिथीला शुभ मुहूर्तावर उपवास सोडून उपवास समाप्त करावा.

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योगिनी एकादशीचे महत्त्व

योगिनी एकादशीला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. पुराणांनुसार, हा उपवास केल्याने जीवनातील नकारात्मकता दूर होते आणि सुख-शांती लाभते. खऱ्या मनाने आणि भक्तीभावाने पाळल्यास, भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांचा आशीर्वाद मिळतो, ज्यामुळे प्रगती आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: योगिनी एकादशी कधी आहे?

    Ans: योगिनी एकादशी शुक्रवार, 10 जुलै रोजी आहे

  • Que: योगिनी एकादशीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: योगिनी एकादशीचे व्रत केल्याने पापांचा नाश होतो, भगवान विष्णूची कृपा प्राप्त होते आणि जीवनात सुख-समृद्धी लाभते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

  • Que: योगिनी एकादशीचे व्रत केल्याने काय लाभ होतो?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, हे व्रत केल्याने पापक्षालन होते, मानसिक शांती मिळते, आरोग्य, धन-धान्य आणि भगवान विष्णूंची कृपा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: When is yogini ekadashi muhurt puja method importance rules

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Published On: Jul 05, 2026 | 12:50 PM

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