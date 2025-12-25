MBA/PGDM मध्ये प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्वाची बातमी! NICMAR ने ‘या’ तारखेपर्यंत वाढवली मुदत

बांधकाम, रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प व्यवस्थापन (Construction, Real Estate, Infrastructure and Project Management – CRIP) क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य व विशेषीकृत शैक्षणिक संस्था NICMAR (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट अँड रिसर्च) यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२६ साठी MBA/PGDM आणि PGDM अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची अंतिम मुदत ३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली असल्याची घोषणा केली आहे. ही मुदतवाढ पुणे, दिल्ली-एनसीआर आणि हैदराबाद येथील NICMAR च्या तिन्ही कॅम्पससाठी लागू असणार आहे.
यंदा NICMAR च्या विविध अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट अर्ज प्राप्त झाले आहेत. विशेषतः कोअर इंजिनिअरिंग शाखेतील पदवीधर आणि कार्यरत व्यावसायिकांकडून या अभ्यासक्रमांना वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याने, अधिकाधिक पात्र उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने प्रवेशाची अंतिम मुदत वाढवण्यात आल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना डॉ. तपश कुमार गांगुली, संचालक जनरल (अंतरिम), NICMAR यांनी सांगितले की, “भारतामध्ये पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होत असून, या क्षेत्रासाठी केवळ तांत्रिक ज्ञान नव्हे तर व्यवस्थापकीय निर्णयक्षमता असलेले व्यावसायिक आवश्यक आहेत. आमच्या विशेष अभ्यासक्रमांना मिळणारा वाढता प्रतिसाद हीच गरज अधोरेखित करतो. प्रवेशाची अंतिम मुदत वाढवल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना योग्य निर्णय घेण्यासाठी आणि देशनिर्मितीत थेट योगदान देणाऱ्या करिअरसाठी तयारी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.”
NICMAR च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांपैकी काही अभ्यासक्रमांना यंदा विशेष मागणी असून, ती भारतातील बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील बदलत्या गरजांचे प्रतिबिंब आहे. देशात वाहतूक व्यवस्था, शहरी विकास, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढत असताना, प्रत्यक्ष प्रकल्प अंमलबजावणी, इंजिनिअरिंग समज आणि व्यवस्थापन कौशल्य यांचा संगम असलेले अभ्यासक्रम अधिक उपयुक्त ठरत आहेत.
या प्रवेश फेरीत ज्या अभ्यासक्रमांना विशेष प्रतिसाद मिळत आहे, त्यामध्ये MBA/PGDM इन अॅडव्हान्स्ड कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट (ACM), MBA/PGDM इन अॅडव्हान्स्ड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट (APM) आणि PGDM इन क्वांटिटी सर्व्हेइंग अँड कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंट (QSCM) यांचा समावेश आहे. बांधकाम आणि EPC क्षेत्रात नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारू इच्छिणाऱ्या इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी ACM अभ्यासक्रम उपयुक्त आहे, तर विविध क्षेत्रांतील प्रकल्प नेतृत्वासाठी APM अभ्यासक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे. मोठ्या व गुंतागुंतीच्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये खर्च, करार आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनासाठी QSCM अभ्यासक्रमाची मागणी वाढत आहे.
NICMAR इंजिनिअरिंग पदवीधरांना उच्च-वाढीच्या टेक्नो-मॅनेजेरियल भूमिकांकडे जाण्याचा स्पष्ट मार्ग उपलब्ध करून देते. तांत्रिक पार्श्वभूमीला व्यवस्थापन शिक्षणाची जोड देत, संस्था CRIP क्षेत्रातील नेतृत्वासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करते. हीच एकात्मिक आणि उद्योगाभिमुख पद्धत NICMAR ची प्रमुख ओळख ठरली आहे. विद्यार्थ्यांनी आपली पसंतीची शाखा सुरक्षित करण्यासाठी, वैयक्तिक मुलाखतीसाठी तयारी करण्यासाठी आणि लवकर शैक्षणिक अभिमुखता कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ३० डिसेंबर २०२५ पूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्जासाठी अधिक माहितीसाठी आणि ऑनलाइन अर्जासाठी https://apply.nicmar.ac.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
१९८३ मध्ये स्थापन झालेली NICMAR ही स्वायत्त, स्वयंसेवी, नफा न कमावणारी आणि भारतातील एकमेव CRIP क्षेत्रासाठी समर्पित शैक्षणिक संस्था आहे. देशातील आघाडीच्या बांधकाम कंपन्यांच्या पाठबळासह, NICMAR शैक्षणिक गुणवत्ता, उद्योगाशी सुसंगत अभ्यासक्रम आणि मजबूत प्लेसमेंटसाठी ओळखली जाते. पुणे, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबई येथे संस्थेचे कॅम्पस असून, बांधकाम व पायाभूत पर्यावरण क्षेत्रातील योगदानासाठी NICMAR ला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.