Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Want To Watch Ind Vs Pak Match No Need To Spend A Single Rupee Enjoy The Free Match Here

IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामन्याला काही तास शिल्लक आहेत, भारताचा संघाने पाकिस्तानविरूद्ध मजबूत तयारी केली आहे. हा सामना भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना मोफत कोठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:06 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

IND vs PAK Match Live Streaming : लाखो चाहते ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो T20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना आज कोलंबोमध्ये खेळला जाईल. सूर्यकुमार यादवच्या संघाचा सामना पाकिस्तानशी होईल. भारतीय संघ या फॉरमॅटमध्ये त्यांच्या शेजारी देशाविरुद्ध आपला मजबूत विक्रम कायम ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल. दुसरीकडे, पाकिस्तान आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत खेळलेल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये विजयाची चव चाखली आहे.

भारत आणि पाकिस्तान टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १६ वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यापैकी १३ सामने टीम इंडियाने जिंकले आहेत, तर फक्त तीन सामने शेजारच्या देशाला हरवले आहे. याचा अर्थ सूर्याच्या सैन्याने पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले आहे. २०२५ च्या आशिया कपमध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला तीन वेळा हरवले. तथापि, टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानने एकदा टीम इंडियाला १० गडी राखून पराभूत केले आहे.

NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महत्त्वाचा टी-२० विश्वचषक २०२६ सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोतील आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना किती वाजता सुरू होईल?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. सामन्याच्या अर्धा तास आधी टॉस होईल.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही कुठे पाहू शकाल?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रोमांचक टी२० विश्वचषक २०२६ सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकाल.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुम्ही कुठे पाहू शकता?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रोमांचक टी२० विश्वचषक २०२६ सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही JioHotstar वर पाहू शकाल. पण तुम्हाला हा सामना पाहण्यासाठी सब्स्क्रिबशनची गरज लागणार आहे.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना तुम्ही कुठे मोफत पाहू शकता?

भारत आणि पाकिस्तानमधील सामना तुम्ही डीडी स्पोर्ट्स चॅनलवर मोफत पाहू शकाल.

Web Title: Want to watch ind vs pak match no need to spend a single rupee enjoy the free match here

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 03:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत
1

NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत

IND W vs AUS W Live : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11
2

IND W vs AUS W Live : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs PAK : IND vs PAK : भारत पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणत्या संघाला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट! आयसीसीचे नियम काय?
3

IND vs PAK : IND vs PAK : भारत पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणत्या संघाला मिळणार सुपर 8 चे तिकीट! आयसीसीचे नियम काय?

IND vs PAK : तारिकला तारे दाखवण्यासाठी भारताचा संघ सज्ज! पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाजावर टीम इंडियान उपाय शोधला, सुर्याचा Video Viral
4

IND vs PAK : तारिकला तारे दाखवण्यासाठी भारताचा संघ सज्ज! पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाजावर टीम इंडियान उपाय शोधला, सुर्याचा Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

Feb 15, 2026 | 03:06 PM
छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर

छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर

Feb 15, 2026 | 03:03 PM
Sukraditya Raja Yoga: शुक्रादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Sukraditya Raja Yoga: शुक्रादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Feb 15, 2026 | 03:00 PM
Parbhani News : परभणीला वाढीव निधी द्यावा..! राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची मागणी

Parbhani News : परभणीला वाढीव निधी द्यावा..! राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची मागणी

Feb 15, 2026 | 02:55 PM
Sambhajinagar 250 coror scam: क्यूआर कोड एकाचा, वर्क ऑर्डर दुसऱ्याची; संभाजीनगर PWD विभागात २५० कोटींचा घोटाळा

Sambhajinagar 250 coror scam: क्यूआर कोड एकाचा, वर्क ऑर्डर दुसऱ्याची; संभाजीनगर PWD विभागात २५० कोटींचा घोटाळा

Feb 15, 2026 | 02:55 PM
Kolhapur News : ‘ऊस रिकव्हरी प्रयोगशाळे’साठी गावागावात बैठक ; निधी संकलनासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन

Kolhapur News : ‘ऊस रिकव्हरी प्रयोगशाळे’साठी गावागावात बैठक ; निधी संकलनासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन

Feb 15, 2026 | 02:51 PM
भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO

भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO

Feb 15, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM