IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

IND vs PAK Match Live Streaming : लाखो चाहते ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो T20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना आज कोलंबोमध्ये खेळला जाईल. सूर्यकुमार यादवच्या संघाचा सामना पाकिस्तानशी होईल. भारतीय संघ या फॉरमॅटमध्ये त्यांच्या शेजारी देशाविरुद्ध आपला मजबूत विक्रम कायम ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल. दुसरीकडे, पाकिस्तान आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात झालेल्या पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत खेळलेल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये विजयाची चव चाखली आहे.
भारत आणि पाकिस्तान टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १६ वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यापैकी १३ सामने टीम इंडियाने जिंकले आहेत, तर फक्त तीन सामने शेजारच्या देशाला हरवले आहे. याचा अर्थ सूर्याच्या सैन्याने पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले आहे. २०२५ च्या आशिया कपमध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला तीन वेळा हरवले. तथापि, टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानने एकदा टीम इंडियाला १० गडी राखून पराभूत केले आहे.
NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महत्त्वाचा टी-२० विश्वचषक २०२६ सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोतील आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना किती वाजता सुरू होईल?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. सामन्याच्या अर्धा तास आधी टॉस होईल.
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही कुठे पाहू शकाल?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रोमांचक टी२० विश्वचषक २०२६ सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकाल.
A night of belief, pride & glory! 🇮🇳 When #TeamIndia defeated Pakistan in a thrilling last-over final to lift the inaugural ICC Men’s T20 World Cup trophy. 🏆 Less than 6 hours to go. Another thrilling encounter awaits. 🔥 ICC Men’s #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6… pic.twitter.com/b29UpwNJPC — Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुम्ही कुठे पाहू शकता?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रोमांचक टी२० विश्वचषक २०२६ सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही JioHotstar वर पाहू शकाल. पण तुम्हाला हा सामना पाहण्यासाठी सब्स्क्रिबशनची गरज लागणार आहे.
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना तुम्ही कुठे मोफत पाहू शकता?
भारत आणि पाकिस्तानमधील सामना तुम्ही डीडी स्पोर्ट्स चॅनलवर मोफत पाहू शकाल.