भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO

बिग बॉस मराठी सीझन ६ मध्ये आज डबल एव्हिक्शन होणार आहे. रविवार आला की बिग बॉस मराठीच्या प्रेक्षकांना उत्सुकता असते ती घरातील कोणत्या सदस्याचा बिग बॉसच्या घरातील प्रवास संपणार हे पाहण्याचा. कारण यादिवशी एव्हिक्शन होतं. पण यावेळ एक नाही तर दोन स्पर्धक घराबाहेर जाणार आहे. त्यामुळे सदस्यांसह प्रेक्षकांनाही हा मोठा धक्का बसणार आहे.
कलर्स मराठीने आजच्या एपिसोडमधील एलिमिनेशनचा एक प्रोमो शेअर केला आहे. ज्यात आज या घरातून कोण दोन स्पर्धक बाहेर जाणार, याची झलक प्रोमोत दसत आहे. या शेअर केलेल्या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी अनेक कमेंट्स केल्या आहेत.
या आठवड्यात सचिन कुमावत, राकेश बापट, प्रभू शेळके, प्राजक्ता शुक्रे, आयुष संजीव, करण सोनावणे हे सहा स्पर्धक नॉमिनेट आहेत. कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये जे सदस्य एलिमिनेट झाले आहेत ते इतर सदस्यांची भेट घेताना दिसत आहेत. आता या सहा स्पर्धकांपैकी कोण बिग बॉसच्या घराबाहेर जाणार हे आज कळेल.
प्रोमोमध्ये रितेश देशमुख म्हणतो, “महाराष्ट्राचा महाफैसला म्हणजेच डबल एव्हिक्शन. यावेळेस एका वेगळ्या प्रकारे एलिमिनेशन होणार आहे. दार उघडणार आणि नशिबाचा गेम पालटणार. आता उघडणार आहे मुख्य द्वार आणि एंट्री करतील सेफ सदस्य.” रितेशने असं म्हटल्यावर घराचं मुख्य द्वार उघडतं, पण त्यातून कोण आत आलं ते दाखवण्यात आलेलं नाही.
बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनच्या पाचव्या आठवड्यात वेगळाच ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. खरं तर दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर करण सोनावणे आणि आयुष संजीव यांचा घरातील प्रवास संपणार अशी चर्चेा रंगत आहे. शेअर केलेल्या प्रोमो वर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. कमेंट्स करत प्रेक्षकांनी आपली मतं मांडली आहेत.
बिग बॉस मराठी सहाव्या सीझनमध्ये एकूण 17 स्पर्धकांना घेण्यात आलं. त्यापैकी राधा पाटील, सोनाली राऊत, दिव्या शिंदे, ओमकार राऊत हे 4 सदस्य घराबाहेर पडले आहेत. आता घरात 13 सदस्य उरले आहेत. यात दिपाली सय्यद, रुचिता जामदार, अनुश्री माने, राकेश बापट, रोशन भजनकर, करण सोनावणे, प्राजक्ता शुक्रे, प्रभू शेळके, आयुष संजीव, तन्वी कोलते, सचिन कुमावत, सागर कारंडे, विशाल कोटियन यांचा समावेश आहे.
