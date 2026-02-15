Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनच्या पाचव्या आठवड्यात वेगळाच ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. या आठवड्यात एक नाही तर दोन सदस्यांचा घरातील प्रवास थांबणार आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 02:51 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बिग बॉस मराठी सीझन ६ मध्ये आज डबल एव्हिक्शन होणार आहे. रविवार आला की बिग बॉस मराठीच्या प्रेक्षकांना उत्सुकता असते ती घरातील कोणत्या सदस्याचा बिग बॉसच्या घरातील प्रवास संपणार हे पाहण्याचा. कारण यादिवशी एव्हिक्शन होतं. पण यावेळ एक नाही तर दोन स्पर्धक घराबाहेर जाणार आहे. त्यामुळे सदस्यांसह प्रेक्षकांनाही हा मोठा धक्का बसणार आहे.

कलर्स मराठीने आजच्या एपिसोडमधील एलिमिनेशनचा एक प्रोमो शेअर केला आहे. ज्यात आज या घरातून कोण दोन स्पर्धक बाहेर जाणार, याची झलक प्रोमोत दसत आहे. या शेअर केलेल्या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी अनेक कमेंट्स केल्या आहेत.

या आठवड्यात सचिन कुमावत, राकेश बापट, प्रभू शेळके, प्राजक्ता शुक्रे, आयुष संजीव, करण सोनावणे हे सहा स्पर्धक नॉमिनेट आहेत. कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये जे सदस्य एलिमिनेट झाले आहेत ते इतर सदस्यांची भेट घेताना दिसत आहेत. आता या सहा स्पर्धकांपैकी कोण बिग बॉसच्या घराबाहेर जाणार हे आज कळेल.

प्रोमोमध्ये रितेश देशमुख म्हणतो, “महाराष्ट्राचा महाफैसला म्हणजेच डबल एव्हिक्शन. यावेळेस एका वेगळ्या प्रकारे एलिमिनेशन होणार आहे. दार उघडणार आणि नशिबाचा गेम पालटणार. आता उघडणार आहे मुख्य द्वार आणि एंट्री करतील सेफ सदस्य.” रितेशने असं म्हटल्यावर घराचं मुख्य द्वार उघडतं, पण त्यातून कोण आत आलं ते दाखवण्यात आलेलं नाही.

बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनच्या पाचव्या आठवड्यात वेगळाच ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. खरं तर दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर करण सोनावणे आणि आयुष संजीव यांचा घरातील प्रवास संपणार अशी चर्चेा रंगत आहे. शेअर केलेल्या प्रोमो वर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. कमेंट्स करत प्रेक्षकांनी आपली मतं मांडली आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)


‘धुरंधर’ मधील ‘रहमान डकैत’ची भूमिका अक्षय आधी ‘या’ साऊथ अभिनेत्याला केली ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा, म्हणाला ‘काश…’

बिग बॉस मराठी सहाव्या सीझनमध्ये एकूण 17 स्पर्धकांना घेण्यात आलं. त्यापैकी राधा पाटील, सोनाली राऊत, दिव्या शिंदे, ओमकार राऊत हे 4 सदस्य घराबाहेर पडले आहेत. आता घरात 13 सदस्य उरले आहेत. यात दिपाली सय्यद, रुचिता जामदार, अनुश्री माने, राकेश बापट, रोशन भजनकर, करण सोनावणे, प्राजक्ता शुक्रे, प्रभू शेळके, आयुष संजीव, तन्वी कोलते, सचिन कुमावत, सागर कारंडे, विशाल कोटियन यांचा समावेश आहे.

O’Romeo ची धडाकेबाज एन्ट्री! Border 2 आणि Mardaani 3 च्या कमाईला ब्रेक; व्हॅलेंटाईनला Shahid Kapoor ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल

Web Title: Will the journey of these two contestants in the bigg boss house come to an end watch the promo

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी भिडली सागरला! काढलं जेवण? म्हणाली “तुझी कॉमेडी आता संपली का?”
1

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी भिडली सागरला! काढलं जेवण? म्हणाली “तुझी कॉमेडी आता संपली का?”

Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज
2

Bigg Boss Marathi Season 6: “बोलायला फाटते तुझी…” शेवटी One By One आलेच! राकेशने विशालला दिले खुले चॅलेंज

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली
3

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली

Bigg Boss Marathi Season 6: चहावरून अनुश्रीने केली प्रभूशी कट्टी! म्हणाला ‘चहाचा फक्त वास देईन…’
4

Bigg Boss Marathi Season 6: चहावरून अनुश्रीने केली प्रभूशी कट्टी! म्हणाला ‘चहाचा फक्त वास देईन…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO

भाऊच्या धक्क्यावर 1 नाही तर 2 धक्के बसणार! ‘या’ दोन सदस्यांचा bigg boss च्या घरातील प्रवास थांबणार? पाहा PROMO

Feb 15, 2026 | 02:51 PM
NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत

NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत

Feb 15, 2026 | 02:43 PM
BookMyShow वर ‘धुरंधर’चा दबदबा कायम! ‘पुष्पा २’सह ९ चित्रपटांना टाकलं मागे, ट्रेंडिंग लिस्टवर ऐतिहासिक कामगिरी

BookMyShow वर ‘धुरंधर’चा दबदबा कायम! ‘पुष्पा २’सह ९ चित्रपटांना टाकलं मागे, ट्रेंडिंग लिस्टवर ऐतिहासिक कामगिरी

Feb 15, 2026 | 02:41 PM
भगवान शंकर-पार्वती विवाह कथा! देवीची तपस्येला देव भुलून गेला; घडला धर्तीवरचा सगळ्यात सुंदर सोहळा

भगवान शंकर-पार्वती विवाह कथा! देवीची तपस्येला देव भुलून गेला; घडला धर्तीवरचा सगळ्यात सुंदर सोहळा

Feb 15, 2026 | 02:40 PM
हातभट्टी दारूअड्यावर पोलिसांची कारवाई; ६०० लिटर मोहफुलाचे रसायन नष्ट; ३६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

हातभट्टी दारूअड्यावर पोलिसांची कारवाई; ६०० लिटर मोहफुलाचे रसायन नष्ट; ३६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 15, 2026 | 02:38 PM
Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी

Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी

Feb 15, 2026 | 02:38 PM
Kolhapur : अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद; स्थानिक राजकारणामुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक

Kolhapur : अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद; स्थानिक राजकारणामुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक

Feb 15, 2026 | 02:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM