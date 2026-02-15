छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर

समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये काही व्यक्ती कारमध्ये बसून रोख रक्कम मोजताना स्पष्टपणे दिसतात. बॅगेमध्ये दोन, तीन, चार, पाच आणि सात लाख अशा टप्प्यांत पैसे मोजून ठेवले जात असल्याचे दृश्य आहे. सुरुवातीला १३ लाख रुपये मोजून बॅगेत ठेवण्यात येतात. त्यानंतर गणेश गायकवाड नावाचा व्यक्ती आणखी एक लाख रुपयांची मागणी करतो. आम्हाला १५-१५ द्यावे लागतात, हे पैसे पुढे वाटावे लागणार आहेत, असे संभाषण व्हिडीओमध्ये ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या संभाषणात एकदा पोलिस आयुक्तांच नाव देखील घेतल्या गेल्याचे व्हिडीओतून ऐकू येत असल्याचा दावा देखील करण्यात येत आहे. हा संपूर्ण व्यवहार अवैध उत्खननावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी असल्याचे बोलले जात असून, त्यामुळे पोलिस दलाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना पोलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले यांनी सांगितले की, व्हायरल व्हिडीओची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक टप्यात विडीओमध्ये दिसणाऱ्या कर्मचारी गणेश गायकवाड याला निलंबित करण्यात आले असून, संबंधित पोलिस निरीक्षकाची बदली पोलिस मुख्यालयात करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात पोलिस निरीक्षक मंगेश जगताप यांच्या नावाने १२ लाख रुपये आणि रक्कम स्वीकारणाऱ्या या कर्मचाऱ्यासाठी दोन लाख रुपये असा व्यवहार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. हा प्रकार बेगमपुरा पोलिस ठाणे हद्दीत घडल्याचे समोर आले आहे. व्हिडीओ व्हायरल होताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेतली.
लेणी परिसरात सुरू असलेल्या कथित अवैध उत्खननावर पोलिस कारवाई होऊ नये, यासाठी १४ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा असलेला व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
