Sambhajinagar 250 coror scam: क्यूआर कोड एकाचा, वर्क ऑर्डर दुसऱ्याची; संभाजीनगर PWD विभागात २५० कोटींचा घोटाळा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या कामांसाठी बांधकाम विभागात बनावट कामाचे ऑर्डर देण्यात आल्याचा संशय आहे आणि या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे. क्यूआर कोड एका नावाने देण्यात आला होता, तर कामाचे ऑर्डर दुसऱ्या नावाने देण्यात आले होते, असेही उघड झाले आहे.
या संपूर्ण घोटाळ्यात विभागीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात डीपीसीने विभागाला दिलेल्या या घोटाळ्याशी संबंधित सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कामांना मिळालेली मंजुरी संशयास्पद असू शकते, असेही सुचवले जात आहे.
घोटाळा समोर आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, या समितीवर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
“विभागातील अधिकारीच जर घोटाळ्यात सामील असतील, तर त्याच विभागाचे मुख्य अभियंता निष्पक्ष चौकशी कशी करणार? हा केवळ चौकशीचा फार्स ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी,” अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
या प्रकरणावर बोलताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. “या घोटाळ्यात जो कोणी अधिकारी किंवा कंत्राटदार दोषी आढळेल, त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा (Criminal Case) दाखल करण्यात येईल. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.