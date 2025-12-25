Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • A Free Ai Learning Workshop For Teachers Conceived By Dr Vishal Kadne

डॉ. विशाल कडणे यांच्या संकल्पनेतून शिक्षकांसाठी मोफत ‘एआय लर्निंग वर्कशॉप’

शिक्षण क्षेत्रातील तांत्रिक बदल लक्षात घेऊन मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने जानेवारीमध्ये शिक्षकांसाठी मोफत ‘एआय लर्निंग वर्कशॉप’ आयोजित करण्यात आले आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 02:50 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • अधिकाधिक शिक्षकांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन
  • ‘एआय लर्निंग वर्कशॉप’ आयोजित करण्यात आले
  • मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने…
शिक्षण क्षेत्रात झपाट्याने होत असलेल्या तांत्रिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंगच्या नव्या संधींशी जोडण्यासाठी मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने जानेवारी महिन्यात विशेष ‘एआय लर्निंग वर्कशॉप’ आयोजित करण्यात आले आहे. हा उपक्रम डॉ. विशाल कडणे यांच्या संकल्पनेतून आणि प्रेरणेतून साकार होत असून शिक्षकांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे. या कार्यशाळेचा उद्देश शिक्षकांना केवळ एआयची ओळख करून देणे एवढाच नसून, अध्यापन प्रक्रियेत एआयचा प्रत्यक्ष वापर कसा करता येईल, हे सखोलपणे समजावून देणे हा आहे. कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांना एआय व मशीन लर्निंगची मूलभूत माहिती, आधुनिक शिक्षणपद्धतींमध्ये एआयची भूमिका, तसेच प्रभावी एआय प्रॉम्प्ट्स तयार करण्याची कला शिकवण्यात येणार आहे. यासोबतच अध्यापन साहित्य तयार करताना, नोट्स, प्रश्नपत्रिका, सादरीकरणे आणि डिजिटल कंटेंट निर्मितीत एआयचा कसा उपयोग करता येतो, याचेही प्रात्यक्षिक स्वरूपात मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

RBI मध्ये भरती! ९० पेक्षा जास्त तरुणांना देणार नोकरी, आताच करा अर्ज

या कार्यशाळेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ सैद्धांतिक माहिती न देता हाताळणीसह (हँड्स-ऑन) प्रशिक्षण आणि मिनी प्रोजेक्ट्सच्या माध्यमातून शिक्षकांना प्रत्यक्ष अनुभव देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना एआय तंत्रज्ञानाचा आत्मविश्वासाने वापर करता येईल आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण अधिक रंजक, संवादात्मक व परिणामकारक बनवता येईल.

ही कार्यशाळा फक्त शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आली असून कोर्स पूर्णपणे मोफत आहे. मात्र, नोंदणी अनिवार्य आहे. इच्छुक शिक्षकांनी सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून नोंदणी करावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. मर्यादित आसनसंख्या लक्षात घेता अधिकाधिक शिक्षकांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी फरीन खान, डॉ. चंद्रशेखर भारती, भगवान सागर, दीपा सावंत, अनिल मुंढे, किशोर मराठे, हर्षिता हाते, डॉ. मनीषा जाधव, डॉ. आरती बागले आणि एल. एस. महाजन हे मान्यवर विशेष मेहनत घेत आहेत. विविध शैक्षणिक व तांत्रिक अनुभव असलेली ही टीम शिक्षकांना एआयचे बारकावे सोप्या भाषेत समजावून देणार आहे.

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो आता नो टेन्शन! मार्कशीट किंवा सर्टिफिकेट हरवलंय? घरबसल्या ‘या’ सरकारी पोर्टलवरून मागवा डुप्लिकेट

डिजिटल नवकल्पनांना चालना देणारा उपक्रम

डॉ. विशाल कडणे यांनी यापूर्वीही ‘एआय फॉर ऑल’, सीबीएसई एआय अभ्यासक्रम, तसेच एआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स यांसारखे उपक्रम राबवून शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल नवकल्पनांना मोठी चालना दिली आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीतून साकार झालेला हा नवा उपक्रम शिक्षकांना बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या कार्यशाळेमुळे शिक्षकांचे अध्यापन अधिक परिणामकारक, आधुनिक आणि आकर्षक बनेल, तसेच विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी तयार करण्यास मदत होईल, असे मत प्रवक्ते अनिल मुंढे यांनी व्यक्त केले. शिक्षकांसाठी ही ‘एआय लर्निंग वर्कशॉप’ शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे आणि दिशादर्शक पाऊल ठरणार आहे.

Web Title: A free ai learning workshop for teachers conceived by dr vishal kadne

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 02:50 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘द्वेषात आंधळे झाले आहेत…’, Chhava चित्रपटाच्या वक्तव्यावर कंगना रणौतने ए.आर. रहमानला सुनावले खडेबोल

‘द्वेषात आंधळे झाले आहेत…’, Chhava चित्रपटाच्या वक्तव्यावर कंगना रणौतने ए.आर. रहमानला सुनावले खडेबोल

Jan 18, 2026 | 11:52 AM
Maharashtra Politics: मोठी बातमी! ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येणार? ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 155…

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येणार? ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 155…

Jan 18, 2026 | 11:51 AM
सुरक्षित मातृत्वाकडे एक पाऊल: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान काय आहे? गरोदर महिलांना फ्रीमध्ये दिल्या जातात या सुविधा

सुरक्षित मातृत्वाकडे एक पाऊल: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान काय आहे? गरोदर महिलांना फ्रीमध्ये दिल्या जातात या सुविधा

Jan 18, 2026 | 11:50 AM
पहिल्यांच झाली फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेसाठी उपनगराध्यक्षाची लढत; ओंकार कामठेंनी मारली बाजी

पहिल्यांच झाली फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेसाठी उपनगराध्यक्षाची लढत; ओंकार कामठेंनी मारली बाजी

Jan 18, 2026 | 11:40 AM
Pmc Election Result : दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता; ‘या’ बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश

Pmc Election Result : दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता; ‘या’ बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश

Jan 18, 2026 | 11:40 AM
Solapur Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर काळाचा घाला; देवदर्शनासाठी निघालेल्या कारचा भीषण अपघात, 5 ठार

Solapur Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर काळाचा घाला; देवदर्शनासाठी निघालेल्या कारचा भीषण अपघात, 5 ठार

Jan 18, 2026 | 11:35 AM
Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

Jan 18, 2026 | 11:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM