शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Lava Virat V1 5g And Virat V1 Smartphones Are Launching Soon In India Read Features Tech News Marathi

Lava करणार मोठा धमाका! 24 जुलैला लाँच होणार दोन नवे स्मार्टफोन्स; स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सचा खुलासा

Updated On: Jul 18, 2026 | 12:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

Lava Upcoming Smartphone: टेक कंपनी लावा 24 जुलै रोजी आपल्या विराट सीरीजअंतर्गत Virat V1 5G आणि Virat V1 हे दोन नवे स्मार्टफोन्स भारतीय बाजारात लॉन्च करणार आहे. लॉन्चपूर्वीच कंपनीने या दोन्ही स्मार्टफोन्सचे प्रमुख फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि उपलब्धतेची माहिती जाहीर केल्याने ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Lava करणार मोठा धमाका! 24 जुलैला लाँच होणार दोन नवे स्मार्टफोन्स; स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सचा खुलासा

Lava करणार मोठा धमाका! 24 जुलैला लाँच होणार दोन नवे स्मार्टफोन्स; स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सचा खुलासा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लावा 24 जुलै रोजी Virat V1 5G आणि Virat V1 हे दोन नवीन स्मार्टफोन्स भारतात लॉन्च करणार आहे.
  • Virat V1 5G मध्ये 120Hz डिस्प्ले, 6,000mAh बॅटरी आणि युनिसॉक T8200 चिपसेट मिळणार आहे.
  • दोन्ही स्मार्टफोन्स फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असून कंपनी मोफत होम सर्व्हिसची सुविधाही देणार आहे.
भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Lava लवकरच दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच करणार आहे. कंपनी त्यांच्या विराट स्मार्टफोन सीरीजअंतर्गत दोन्ही नवीन स्मार्टफोन्स सादर करणार असल्याची माहिती आहे. Virat V1 5G आणि Virat V1 या नावाने कंपनीचे आगामी स्मार्टफोन लाँच केले जाणार आहे. पण लाँचिंगपूर्वीच कंपनीने स्मार्टफोनचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि लाँच तारीख जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांमध्ये उत्साह वाढला आहे. Virat V1 5G आणि Virat V1 हे दोन्ही स्मार्टफोन्स 24 जुलै रोजी भारतात लाँच केले जाणार आहेत. लावाचे हे अपकमिंग स्मार्टफोन फ्रेश डिझाईन लँग्वेंज, बेस्ट परफॉर्मेंससाठी डिझाईन करण्यात आल्याचे सांगितलं जात आहे.

Airtel Recharge Plan: काय सांगता! वेबसाईट आणि ॲपवरून अचानक गायब झाला हा लोकप्रिय प्लॅन; आता यूजर्सकडे कोणते पर्याय उपलब्ध?

लावा विराट व्हि 1 5G चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीच्या आगामी लावा विराट व्हि 1 5G स्मार्टफोनमध्ये 6.75-इंच एचडी+ डिस्प्ले दिला जाणार आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. हा फोन IP64-रेटिंगला सपोर्ट करणार आहे. कंपनीने खात्री केली आहे की, आगामी स्मार्टफोन युनिसोक T8200 चिपसेट आणि 4 जीबी रॅमने सुसज्ज असणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 64 जीबी इंटरनल स्टोरेजसह 4GB वर्चुअल रॅमचा सपोर्ट देखील दिला जाणार आहे.

फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर, कंपनीच्या या आगामी स्मार्टफोनमध्ये 13 मेगापिक्सेलचा एआय डुअल रियर कॅमेरा सेटअप मिळणार आहे. तसेच या स्मार्टफोनमध्ये 5 मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा देखील मिळणार आहे. हा आगामी 5जी फोन 6,000mAh बॅटरीने सुसज्ज असणार आहे. तसेच कंपनीचं म्हणणं आहे की, या फोनमध्ये यूजर्सना क्लीन अँड्रॉईड एक्सपीरियंस ऑफर केला जाणार आहे. म्हणजेच फोनमध्ये ॲड किंवा ब्लॉटवेयर प्री-इंस्टॉल असणार नाहीत. हा फोन आर्या ब्लू आणि सोनार गोल्ड या रंगांच्या पर्यायांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहेत.

लावा विराट व्हि 1 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीच्या दुसऱ्या आगामी स्मार्टफोन लावा विराट व्हि 1 मध्ये 6.75-इंच एचडी+ डिस्प्ले दिला जाणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी आणि धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP64 रेटिंग दिली जाणार आहे. लावाचा हा फोन युनिसॉक SC9863A प्रोसेसरसह लाँच केला जाणार आहे. या फोनमध्ये 4GB रॅम, 4GB पर्यंत वर्चुअल रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेजचा सपोर्ट मिळणार आहे.

लावाच्या फोनमध्ये 13 मेगापिक्सेलचा एआय डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला जाणार आहे. हा 4G फोन, विराट व्हि 1 स्मार्टफोन जाहिराती किंवा ब्लोटवेअरशिवाय एक स्वच्छ अँड्रॉईड अनुभव ऑफर करणार आहे. ग्राहक हा आगामी स्मार्टफोन नीलगिरी ब्लू आणि हिमालयन सिल्व्हर या दोन रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकतात.

स्टायलिश लूक अन् पॉवरफुल बॅटरी! भारतात नव्या Realme स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री; जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

स्मार्टफोन्सची विक्री आणि उपलब्धता

टेक कंपनीने घोषणा केली आहे की, दोन्ही स्मार्टफोन्स 24 जुलै रोजी लाँच केले जाणार आहेत. या स्मार्टफोनची विक्री फ्लिपकार्टवर सुरु होणार आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, कंपनी दोन्ही स्मार्टफोन्सवर मोफत घरपोच सेवा देईल. कंपनीने अद्याप किमतीचा तपशील जाहीर केलेला नाही.

Web Title: Lava virat v1 5g and virat v1 smartphones are launching soon in india read features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Airtel Recharge Plan: काय सांगता! वेबसाईट आणि ॲपवरून अचानक गायब झाला हा लोकप्रिय प्लॅन; आता यूजर्सकडे कोणते पर्याय उपलब्ध?
1

Airtel Recharge Plan: काय सांगता! वेबसाईट आणि ॲपवरून अचानक गायब झाला हा लोकप्रिय प्लॅन; आता यूजर्सकडे कोणते पर्याय उपलब्ध?

Tech Professional: मूनलायटिंगमुळे चर्चेत आला आयटी प्रोफेशनल रोहित; ८० लाखांची बचत असूनही भविष्य़ाची चिंता का करतोय?
2

Tech Professional: मूनलायटिंगमुळे चर्चेत आला आयटी प्रोफेशनल रोहित; ८० लाखांची बचत असूनही भविष्य़ाची चिंता का करतोय?

Airtel Update: अनलिमिटेड 5G वापरताय? Airtel च्या प्लॅनमध्ये हॉटस्पॉटवरून डेटा शेअर करण्यास बंदी! यूजर्सनी व्यक्त केला संताप
3

Airtel Update: अनलिमिटेड 5G वापरताय? Airtel च्या प्लॅनमध्ये हॉटस्पॉटवरून डेटा शेअर करण्यास बंदी! यूजर्सनी व्यक्त केला संताप

स्टायलिश लूक अन् पॉवरफुल बॅटरी! भारतात नव्या Realme स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री; जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत
4

स्टायलिश लूक अन् पॉवरफुल बॅटरी! भारतात नव्या Realme स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री; जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lava करणार मोठा धमाका! 24 जुलैला लाँच होणार दोन नवे स्मार्टफोन्स; स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सचा खुलासा

Lava करणार मोठा धमाका! 24 जुलैला लाँच होणार दोन नवे स्मार्टफोन्स; स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सचा खुलासा

Jul 18, 2026 | 12:59 PM
World Listening Day: धावपळीच्या आयुष्यात विसरलोय शांततेचा अर्थ? जाणून घ्या ‘जागतिक श्रवण दिन’ साजरा करण्यामागचे सर्वात मोठे कारण

World Listening Day: धावपळीच्या आयुष्यात विसरलोय शांततेचा अर्थ? जाणून घ्या ‘जागतिक श्रवण दिन’ साजरा करण्यामागचे सर्वात मोठे कारण

Jul 18, 2026 | 12:57 PM
Pune Crime: चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीची निर्घृण हत्या; मिक्सरच्या वायरने गळा आवळून पती थेट पोलीस ठाण्यात

Pune Crime: चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीची निर्घृण हत्या; मिक्सरच्या वायरने गळा आवळून पती थेट पोलीस ठाण्यात

Jul 18, 2026 | 12:54 PM
Paresh Rawal : “अमिताभ बच्चन यांनी आता…” अभिनेत्यांबद्दल परेश रावल यांचा मोठा खुलासा

Paresh Rawal : “अमिताभ बच्चन यांनी आता…” अभिनेत्यांबद्दल परेश रावल यांचा मोठा खुलासा

Jul 18, 2026 | 12:52 PM
Nelson Mandela Day : दक्षिण आफ्रिकेचे ‘मदिबा’ ज्यांनी बदलला इतिहास; जाणून घ्या नेल्सन मंडेला यांच्या संघर्षाची संपूर्ण कहाणी

Nelson Mandela Day : दक्षिण आफ्रिकेचे ‘मदिबा’ ज्यांनी बदलला इतिहास; जाणून घ्या नेल्सन मंडेला यांच्या संघर्षाची संपूर्ण कहाणी

Jul 18, 2026 | 12:47 PM
अरे देवा! आता शेतक-यांसमोर 4 महत्त्वाची आव्हाने, तांदळाच्या उत्पादनाला किडींचा धोका वाढला

अरे देवा! आता शेतक-यांसमोर 4 महत्त्वाची आव्हाने, तांदळाच्या उत्पादनाला किडींचा धोका वाढला

Jul 18, 2026 | 12:34 PM
NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

Jul 18, 2026 | 12:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा