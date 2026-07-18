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न्यायालयाच्या गेटवरच पत्नीला जाळण्याचा प्रयत्न; बाटलीने पेट्रोल अंगावर टाकलं अन्…

Updated On: Jul 18, 2026 | 01:06 PM IST
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सारांश

न्यायालयात एका जुन्या भांडणाची साक्ष देण्यासाठी आलेल्या महिलेला तिच्याच पतीने अंगावर पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना सिल्लोड शहरातील मुख्य रस्त्यावरील न्यायालयाच्या गेटजवळ घडली आहे.

न्यायालयाच्या गेटवरच पत्नीला जाळण्याचा प्रयत्न; बाटलीने पेट्रोल अंगावर टाकलं अन्...

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विस्तार

सिल्लोड : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज वेगवेगळ्या भागात खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती निर्माण होत आहे. अशातच आता सिल्लोडमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. न्यायालयात एका जुन्या भांडणाची साक्ष देण्यासाठी आलेल्या महिलेला तिच्याच पतीने अंगावर पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना शुक्रवारी (दि. १७) दुपारी चार वाजेच्या सुमारास सिल्लोड शहरातील मुख्य रस्त्यावरील न्यायालयाच्या गेटजवळ घडली आहे. दरम्यान या घटनेने एकच खळबळ उडाली होती.

 

अशोक मोठेबा चंदनशिव (वय ३२, रा. खुपटा, ता. सिल्लोड) असे आरोपी पतीचे तर लक्ष्मी (२८, रा. खुपटा, ह. मु. जालना) असे पत्नीचे नाव आहे. सदर महिला शुक्रवारी खुपटा गावातील जुन्या भांडणाची साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात आली होती. तर आरोपी पतीही आलेला होता. साक्ष संपल्यानंतर न्यायालयाबाहेर येताच आरोपीने पत्नीला सोबत चालण्याचा हट्ट धरला. पत्नीने नकार देताच आरोपीने बॅगमधून पेट्रोल भरलेली बाटली काढली व अंगावर टाकली. पत्नीने आरडाओरडा करताच रस्त्यावरील नागरिक मदतीला धावले व पुढील अनर्थ टळला.

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घटना घडताच बघ्यांची मोठी गर्दी होती. दरम्यान, फिर्यादी महिला व आरोपीचे सात वर्षांपूर्वी लग्न झालेले आहे. मात्र नेहमीच्या घरगुती भांडणामुळे फिर्यादी महिला पतीपासून गेल्या वर्षभरापासून माहेरी जालना येथे राहत आहे. गावाकडील भांडणात दोघांची साक्ष असल्याने पती- पत्नी न्यायालयात आले होते. साक्ष देऊन बाहेर येताच ही घटना घडली, अशी माहिती शहर पोलिसांनी दिली. या प्रकरणी महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरुन रात्री शहर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक धम्मदीप काकडे करीत आहेत.

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चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीची निर्घृण हत्या

चारित्र्याच्या संशयातून एका विवाहित महिलेची तिच्याच पतीने निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. मिक्सरच्या वायरने गळा आवळून पत्नीची हत्या करण्यात आली. हत्या केल्यानंतर पती स्वतः चाकण पोलीस ठाण्यात हजर झाला. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ही घटना चाकणमध्ये घडली आहे. बडीमा रफिक पठाण (वय २७, रा. चाकण) असे हत्या झालेल्या महिलेचे नाव आहे. मृत्यू झालेल्या महिलेचा पती म्हणजेच आरोपीचे नाव रफिक पठाण (वय ३२, व्यवसाय गवंडी, रा. चाकण) असे आहे.

Web Title: An incident occurred where a husband attempted to set his wife on fire at the court gate

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Published On: Jul 18, 2026 | 01:06 PM

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