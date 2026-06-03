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New CDS of India: जनरल अनिल चौहान यांच्यानंतर ‘या’ अधिकाऱ्याकडे देशाचे नव्या ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ ची सूत्रे…

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:42 PM IST
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सारांश

New CDS of India: जनरल अनिल चौहान यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर केंद्र सरकारने लेफ्टनंट जनरल एन. एम. राजा सुब्रमण्यम यांची भारताचे तिसरे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

Lt Gen NM Raja Subramaniam

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

New CDS of India: भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये (Armed Forces) एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने लेफ्टनंट जनरल एन. एम. राजा सुब्रमण्यम यांची देशाचे नवीन चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून नियुक्ती केली आहे. जनरल अनिल चौहान हे सेवानिवृत्त (निवृत्त) झाल्यानंतर ते भारताचे तिसरे सीडीएस बनले आहेत. देशातील तिन्ही सेनादलांमध्ये (भूमी, वायू आणि नौदल) उत्तम समन्वय आणि धोरणात्मक नेतृत्वासाठी हे पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. चला तर मग जाणून घेऊया त्यांच्या लष्करी कारकिर्दीविषयी आणि त्यांनी लंडनच्या कोणत्या कॉलेजमधून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण केले आहे याबद्दल…

काय आहे त्यांची शैक्षणिक कामगिरी?

लेफ्टनंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यम यांचा शैक्षणिक रेकॉर्डही त्यांच्या लष्करी कारकिर्दीइतकाच उत्कृष्ट आहे. त्यांनी पुणे येथील प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मधून प्रशिक्षण घेतले आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ‘प्रेसिडेंट्स मेडल’ (पती पदक) पटकावले. यानंतर त्यांनी डेहराडून येथील इंडियन मिलिट्री अकॅडमी (IMA) मधून लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण केले.

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उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी ब्रिटनमधील नामांकित ‘किंग्स कॉलेज लंडन’ (King’s College London) मधून मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) ची पदवी मिळवली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी मद्रास विद्यापीठातून ‘डिफेन्स स्टडीज’ (संरक्षण शास्त्र) मध्ये एम.फिल. (M.Phil) देखील केले आहे.

चीन-पाकिस्तान प्रकरणांचे तज्ज्ञ का मानले जातात?

लेफ्टनंट जनरल सुब्रमण्यम यांना चीन आणि पाकिस्तानशी संबंधित लष्करी रणनीतींचे तज्ज्ञ मानले जाते. त्यांचा ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळचा लष्करी अनुभव देशाच्या दोन्ही संवेदनशील सीमांवर राहिला आहे. त्यांनी पश्चिम आणि उत्तर सीमांवर अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. सैन्यात असताना त्यांनी विविध ऑपरेशनल आणि धोरणात्मक पदांवर काम केले, ज्यामुळे त्यांना सीमा सुरक्षा आणि लष्करी कारवायांची सखोल समज मिळाली.

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मुंबई ते CDS पर्यंतचा प्रवास कसा होता?

२१ जुलै १९६२ रोजी मुंबईत जन्मलेल्या एन. एस. राजा सुब्रमण्यम यांनी १४ डिसेंबर १९८५ रोजी भारतीय लष्कराच्या प्रतिष्ठित ‘गढवाल रायफल्स’च्या चौथ्या बटालियनमध्ये कमिशन (प्रवेश) मिळवले होते. त्यांनी आसाममधील दहशतवादविरोधी कारवायांदरम्यान ‘१६ गढवाल रायफल्स’चे नेतृत्व केले. यानंतर त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘१६८ इन्फंट्री ब्रिगेड’ आणि नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) ‘१७ माउंटेन डिव्हिजन’चे नेतृत्व केले. आपल्या प्रदीर्घ लष्करी प्रवासात त्यांनी आव्हानात्मक क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाची कामे केली. आता देशाचे नवीन सीडीएस म्हणून त्यांच्यावर भारतीय सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि संयुक्त लष्करी रणनीती पुढे नेण्याची मोठी जबाबदारी असेल.

Web Title: Raja subramaniam appointed new cds of india

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:42 PM

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