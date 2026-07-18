शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Listening Day: धावपळीच्या आयुष्यात विसरलोय शांततेचा अर्थ? जाणून घ्या ‘जागतिक श्रवण दिन’ साजरा करण्यामागचे सर्वात मोठे कारण

Updated On: Jul 18, 2026 | 12:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

World Listening Day : जागतिक श्रवण दिन दरवर्षी १८ जुलै रोजी साजरा केला जातो. श्रवणाचे महत्त्व आणि ध्वनीचा पर्यावरणावरील परिणाम यावर प्रकाश टाकणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. हा दिवस विशेषतः रेमंड मरे शेफर यांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो.

world listening day 18 july history importance acoustic ecology raymond murray schafer sound walk

World Listening Day: धावपळीच्या आयुष्यात विसरलोय शांततेचा अर्थ? जाणून घ्या 'जागतिक श्रवण दिन' साजरा करण्यामागचे सर्वात मोठे कारण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शांततेचा आणि संवादाचा उत्सव
  • रेमंड मरे शेफर यांना आदरांजली
  • ध्वनी प्रदूषण आणि जनजागृती

आजच्या आधुनिक आणि गजबजलेल्या जगात आपण प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या आवाजाने वेढलेला आहोत. वाहनांचे हॉर्न, कारखान्यांचे आवाज, कानावर पडणारे बांधकामांचे आवाज आणि डिजिटल उपकरणांचा अखंड गोंगाट या सर्व कोलाहलात आपण निसर्गाचे आणि आपल्या सभोवतालचे खरे, शांत ध्वनी ऐकणे विसरून गेलो आहोत. याच पार्श्वभूमीवर, आपल्या जीवनातील ऐकण्याचे (श्रवणाचे) महत्त्व आणि या ध्वनींचा आपल्या पर्यावरणावर काय परिणाम होतो, याकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी दरवर्षी १८ जुलै रोजी जगभरात ‘जागतिक श्रवण दिन’ (World Listening Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला केवळ ‘ऐकण्याची’ नव्हे, तर ‘जाणीवपूर्वक श्रवण करण्याची’ आठवण करून देतो.

हा विशेष दिवस साजरा करण्यामागे एक अत्यंत महत्त्वाचा इतिहास आहे. जागतिक श्रवण दिन हा विशेषतः रेमंड मरे शेफर (R. Murray Schafer) यांच्या स्मरणार्थ आणि त्यांच्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो. रेमंड मरे शेफर हे केवळ एक प्रसिद्ध कॅनेडियन संगीतकार नव्हते, तर ते ‘साउंड इकॉलॉजी’चे (Sound Ecology – ध्वनी पर्यावरणशास्त्र) संस्थापक होते. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य ध्वनीचे संवर्धन, निसर्गातील आवाजांचा अभ्यास आणि मानवी जीवनावर होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाच्या परिणामांवर सखोल संशोधन करण्यात घालवले. त्यांच्या याच महान कार्याचा वारसा पुढे नेण्यासाठी त्यांचा जन्मदिवस म्हणजेच १८ जुलै हा ‘जागतिक श्रवण दिन’ म्हणून निवडण्यात आला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ChinaBiotech: वटवाघुळ झाले आता चीन माकडांच्या मागे! एकाची किंमत तब्बल ३० लाख रुपये; प्रयोगशाळेत घडतंय काहीतरी धक्कादायक?

गोंगाटाच्या दुनियेत नैसर्गिक ध्वनींचा संकोच

जागतिक श्रवण दिन आपल्याला एका महत्त्वाच्या वास्तवाची जाणीव करून देतो की, आपण आपल्या दैनंदिन घाईगडबडीत कितीतरी सुंदर आणि शांत ध्वनींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो. पहाटे पक्षांचे किलबिलाट करणे, झाडांच्या पानांची सळसळ, पावसाच्या पाण्याचा संथ आवाज किंवा नदीच्या पाण्याचा खळखळाट हे सर्व ध्वनी आपल्या मनाला शांतता देणारे आहेत. परंतु, वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि मानवनिर्मित गोंगाटामुळे हे नैसर्गिक आवाज आता दडपले जात आहेत. हे ध्वनी केवळ मनोरंजनासाठी नसून आपल्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि आपल्या मानसिक आरोग्यासाठी किती आवश्यक आहेत, हे या दिवशी अधोरेखित केले जाते.

या दिवसाचे औचित्य साधून जगभरातील शाळा, महाविद्यालये, पर्यावरण संस्था आणि विविध सामाजिक संघटनांद्वारे जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये ‘साउंड वॉक’ (Sound Walk) हा उपक्रम अत्यंत लोकप्रिय आहे, जिथे लोक एकत्र येऊन एखाद्या शांत ठिकाणी किंवा निसर्गाच्या सानिध्यात फिरतात आणि कोणत्याही संवादाशिवाय केवळ आजूबाजूचे आवाज शांतपणे ऐकण्याचा प्रयत्न करतात. याव्यतिरिक्त, निसर्गातील विविध ध्वनींचे मुद्रण (Audio Recording) करणे, शाळांमध्ये ध्वनी प्रदूषणावर चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करणे यांसारख्या उपक्रमांतून लोकांना ध्वनी पर्यावरणाशी जोडले जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BabElMandeb: ‘अश्रूंचे द्वार’ जागतिक अर्थव्यवस्थेला रडवणार? ‘बाब अल-मंदेब’ नाकेबंदीच्या इशाऱ्याने कच्च्या तेलाच्या बाजारात भूकंप

ऐकणे आणि समजून घेणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी

हा दिवस आपल्याला हे देखील अत्यंत प्रभावीपणे शिकवतो की, ध्वनी केवळ कानावर पडणे वेगळे आणि तो मनापासून ऐकणे व समजून घेणे ही एक जबाबदारी आहे. जेव्हा आपण आपल्या सभोवतालचे वातावरण शांतपणे आणि लक्षपूर्वक ऐकायला शिकतो, तेव्हा आपण केवळ निसर्गाशी आणि पर्यावरणाशीच जोडले जात नाही, तर आपल्याला एक अद्भूत आंतरिक शांती देखील लाभते. चांगला श्रोता असणे हे मानवी नातेसंबंध सुधारण्यासाठी जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते निसर्गाचा आदर करण्यासाठीही गरजेचे आहे. त्यामुळे या जागतिक श्रवण दिनी आपण सर्वांनी काही वेळ शांत राहून निसर्गाचा आवाज ऐकण्याचा संकल्प केला पाहिजे.

Web Title: World listening day 18 july history importance acoustic ecology raymond murray schafer sound walk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nelson Mandela Day : दक्षिण आफ्रिकेचे ‘मदिबा’ ज्यांनी बदलला इतिहास; जाणून घ्या नेल्सन मंडेला यांच्या संघर्षाची संपूर्ण कहाणी
1

Nelson Mandela Day : दक्षिण आफ्रिकेचे ‘मदिबा’ ज्यांनी बदलला इतिहास; जाणून घ्या नेल्सन मंडेला यांच्या संघर्षाची संपूर्ण कहाणी

World Day for International Justice: युद्ध गुन्हे आणि नरसंहाराविरोधात जगाची मोठी ढाल; वाचा कसा सुरू झाला न्यायालयाचा प्रवास?
2

World Day for International Justice: युद्ध गुन्हे आणि नरसंहाराविरोधात जगाची मोठी ढाल; वाचा कसा सुरू झाला न्यायालयाचा प्रवास?

World Emoji Day: शब्दांशिवाय बोलणारे ‘ते’ चिमुकले चेहरे! ‘जपान ते व्हॉट्सॲप…’ जाणून घ्या आपल्या लाडक्या इमोजीचा रंजक प्रवास
3

World Emoji Day: शब्दांशिवाय बोलणारे ‘ते’ चिमुकले चेहरे! ‘जपान ते व्हॉट्सॲप…’ जाणून घ्या आपल्या लाडक्या इमोजीचा रंजक प्रवास

Kavadiya Hills: ‘हे’ गाणारे दगड भारताचं 6 कोटी वर्षे जुने नैसर्गिक संगीत; डोंगरांमध्ये लपलेलं आहे ‘असे’ जादुई रहस्य
4

Kavadiya Hills: ‘हे’ गाणारे दगड भारताचं 6 कोटी वर्षे जुने नैसर्गिक संगीत; डोंगरांमध्ये लपलेलं आहे ‘असे’ जादुई रहस्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Listening Day: धावपळीच्या आयुष्यात विसरलोय शांततेचा अर्थ? जाणून घ्या ‘जागतिक श्रवण दिन’ साजरा करण्यामागचे सर्वात मोठे कारण

World Listening Day: धावपळीच्या आयुष्यात विसरलोय शांततेचा अर्थ? जाणून घ्या ‘जागतिक श्रवण दिन’ साजरा करण्यामागचे सर्वात मोठे कारण

Jul 18, 2026 | 12:57 PM
Pune Crime: चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीची निर्घृण हत्या; मिक्सरच्या वायरने गळा आवळून पती थेट पोलीस ठाण्यात

Pune Crime: चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीची निर्घृण हत्या; मिक्सरच्या वायरने गळा आवळून पती थेट पोलीस ठाण्यात

Jul 18, 2026 | 12:54 PM
Paresh Rawal : “अमिताभ बच्चन यांनी आता…” अभिनेत्यांबद्दल परेश रावल यांचा मोठा खुलासा

Paresh Rawal : “अमिताभ बच्चन यांनी आता…” अभिनेत्यांबद्दल परेश रावल यांचा मोठा खुलासा

Jul 18, 2026 | 12:52 PM
अरे देवा! आता शेतक-यांसमोर 4 महत्त्वाची आव्हाने, तांदळाच्या उत्पादनाला किडींचा धोका वाढला

अरे देवा! आता शेतक-यांसमोर 4 महत्त्वाची आव्हाने, तांदळाच्या उत्पादनाला किडींचा धोका वाढला

Jul 18, 2026 | 12:34 PM
NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

NEET UG 2026 Cutoff: नीट पात्रता गुणांमध्ये ६९ अंकांची ऐतिहासिक वाढ! NTA ने सांगितले मोठे कारण

Jul 18, 2026 | 12:21 PM
Pure Petrol Rate: E20 इंधनाला विरोध करणाऱ्यांना झटका; 100% शुद्ध पेट्रोल हवंय? मग मोजा 168 रुपये लीटर! गडकरींकडून खुलासा

Pure Petrol Rate: E20 इंधनाला विरोध करणाऱ्यांना झटका; 100% शुद्ध पेट्रोल हवंय? मग मोजा 168 रुपये लीटर! गडकरींकडून खुलासा

Jul 18, 2026 | 12:18 PM
Pune Sucide News : पुण्यात गॅलरीतून उडी मारून मुलीची आत्महत्या; घरातील सर्वजण झोपले अन्…

Pune Sucide News : पुण्यात गॅलरीतून उडी मारून मुलीची आत्महत्या; घरातील सर्वजण झोपले अन्…

Jul 18, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा