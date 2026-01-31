Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

India Post GDS भरती: अनेक पदांसाठी भरती! १० वीच्या गुणांच्या आधारे होणार निवड

भारतीय डाक विभागाने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदांसाठी 28,740 जागांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीत कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत न घेता थेट 10वीच्या गुणांवर आधारित मेरिट लिस्टद्वारे निवड होणार आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 03:25 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय डाक विभागाने (India Post) ग्रामीण तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदांसाठी 28,740 जागांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या भरतीची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत घेतली जाणार नाही. उमेदवारांची निवड थेट 10वीच्या गुणांवर आधारित मेरिट लिस्टद्वारे केली जाणार आहे.

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या आणि 10वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी ही भरती सुवर्णसंधी मानली जात आहे. देशभरातील ग्रामीण डाकघरे या भरतीद्वारे भरली जाणार असून, ग्रामीण भागातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर नोकरीची संधी मिळणार आहे.

गांधी बालमंदिरमध्ये छात्र सेना दिन! विद्यार्थ्यांनी दिमाखदार संचलन करून NCC ध्वजास दिली मानवंदना

परीक्षा न देता मिळणार सरकारी नोकरी

India Post GDS भरतीमध्ये उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जावे लागणार नाही. 10वीमध्ये मिळालेल्या गुणांचे टक्केवारीत रूपांतर करून मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल. त्यामुळे अभ्यासात चांगले गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे.

GDS Salary: किती मिळतो पगार?

ग्रामीण डाक सेवकांचा पगार TRCA (Time Related Continuity Allowance) पद्धतीने दिला जातो. हा पगार ड्युटीचे तास आणि पदावर अवलंबून असतो.

  • असिस्टंट ब्रांच पोस्टमास्तर (ABPM): दरमहा ₹10,000 ते ₹24,470
  • ब्रांच पोस्टमास्तर (BPM): दरमहा ₹12,000 ते ₹29,380
प्रमोशन आणि करिअर ग्रोथ

GDS ही केवळ तात्पुरती नोकरी नाही, तर यामधून पुढे कायमस्वरूपी सरकारी पदांपर्यंत जाण्याचा मार्ग खुला होतो. काही वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर उमेदवार विभागीय परीक्षांना बसू शकतात.

याशिवाय GDS कर्मचाऱ्यांना ग्रेच्युटी आणि सर्व्हिस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीमचा लाभही दिला जातो. निवृत्तीच्या वेळी ही योजना एकरकमी मोठ्या रकमेचा आधार ठरते.

या भरतीसाठी 31 जानेवारी 2026 पासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवार खालील सोप्या स्टेप्सद्वारे अर्ज करू शकतात:

उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विभागाने स्पष्ट केले आहे की अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जातील.

Web Title: India post gds recruitment news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु
1

१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Post GDS भरती: अनेक पदांसाठी भरती! १० वीच्या गुणांच्या आधारे होणार निवड

India Post GDS भरती: अनेक पदांसाठी भरती! १० वीच्या गुणांच्या आधारे होणार निवड

Jan 31, 2026 | 03:25 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
Dehradun Crime : हाताची बोटे, नाक कापलं, डोक्यावर दगडाने वार…! 12 वीत शिकणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Dehradun Crime : हाताची बोटे, नाक कापलं, डोक्यावर दगडाने वार…! 12 वीत शिकणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 31, 2026 | 03:16 PM
Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

Jan 31, 2026 | 03:13 PM
पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक

पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक

Jan 31, 2026 | 03:05 PM
गलती से भारी मिस्टेक हो गया! लग्नाच्या एंट्रीत वधू-वरानेच लावली आग, नक्की काय घडलं? पहा Viral Video

गलती से भारी मिस्टेक हो गया! लग्नाच्या एंट्रीत वधू-वरानेच लावली आग, नक्की काय घडलं? पहा Viral Video

Jan 31, 2026 | 03:01 PM
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Jan 31, 2026 | 02:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM