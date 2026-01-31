Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

Budget 2026 : बजेटनंतर सोन्याची किंमत होणार स्वस्त? सरकारच्या या घोषणांमुळे गोल्ड शॉपिंग होणार सोयीची
कशी असते प्रक्रिया
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच हे अधिकारी आता नॉर्थ ब्लॉक सोडतील. पुढील काही दिवसांसाठी, हे कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबियांना भेटू शकणार नाहीत किंवा फोन किंवा इंटरनेटद्वारे बाहेरील जगाशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. कर स्लॅब किंवा सरकारी योजनांशी संबंधित संवेदनशील माहिती अकाली लीक होऊ नये यासाठी ही कडक सुरक्षा राखली जाते.
एक काळ असा होता की अधिकाऱ्यांना बजेट कागदपत्रे छापण्यासाठी आठवडे कोंडून राहावे लागत असे. तथापि, आता बजेट पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे, त्यामुळे छपाईचे काम कमी करण्यात आले आहे आणि लॉक-इन कालावधी देखील कमी करण्यात आला आहे. असे असूनही, नॉर्थ ब्लॉकमधील सुरक्षा आणि गोपनीयता नेहमीप्रमाणेच कडक आहे.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
२०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी उद्योग आणि सामान्य जनतेच्या अपेक्षा जास्त आहेत. यावेळी सरकारचे मुख्य लक्ष नियंत्रणमुक्ती आणि आर्थिक वाढीवर असेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जागतिक मंदी आणि पुरवठा साखळी आव्हानांमध्ये, भारताचे उद्दिष्ट देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि निर्यातीला पुनरुज्जीवित करण्याचे आहे. अर्थसंकल्पात व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढवणाऱ्या आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.
खरंच हलवा बनविण्यात येतो का?
हलवा हा खरोखरच हलवा समारंभात बनवला जातो. तो नॉर्थ ब्लॉकमधील एका मोठ्या कढईत तयार केला जातो. या तयारीचे फोटो आणि व्हिडिओ दरवर्षी प्रसिद्ध केले जातात. काही अहवालांनुसार, हा हलवा तूप आणि सुक्या मेव्यांसोबत पीठ किंवा रव्यापासून बनवला जातो. हलवा समारंभ आणि लॉक-इनची परंपरा १९५० च्या दशकापासून आहे. त्या वेळी बजेट लीक झालेल्या घटनेनंतर, बजेट प्रक्रियेची संपूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रणाली लागू करण्यात आली. बजेट आता पूर्णपणे डिजिटल झाले असले तरी, ही परंपरा तेव्हापासून सुरू आहे.