Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

अर्थमंत्रालयात हलवा समारंभ आयोजित केला जाईल. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात होईल. अर्थसंकल्प तयार करण्यात सहभागी असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी आजपासून बाह्य जगापासून दूर जातील.

Updated On: Jan 31, 2026 | 03:13 PM
आज होणार बजेट सादर करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी बंदिस्त (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

आज होणार बजेट सादर करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी बंदिस्त (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • हलवा सेरेमनी काय असते 
  • का होतात अधिकारी बंदिस्त 
  • १ फेब्रुवारीला होणार बजेट सादर 
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ च्या सादरीकरणाची उलटी गिनती सुरू झाली आहे. आज, २७ जानेवारी रोजी, दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथील अर्थ मंत्रालयात पारंपारिक “हलवा समारंभ” आयोजित केला जात आहे. या समारंभात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प तयार करण्यात सहभागी असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिठाई देऊन अर्थसंकल्पाच्या छपाईला सुरुवात करतील. भारतीय परंपरेनुसार, कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमापूर्वी मिठाई खाणे शुभ मानले जाते, परंतु प्रशासकीय दृष्टिकोनातून, या समारंभाचे खूप खोल महत्त्व आहे. हलवा समारंभ हा केवळ एक विधी नसून अर्थसंकल्पाच्या गुप्ततेच्या सुरुवातीचा अधिकृत संकेत आहे. हलवा समारंभानंतर लगेचच, अर्थसंकल्प तयार करण्यात थेट सहभागी असलेले सुमारे ६० ते ७० अधिकारी आणि कर्मचारी “लॉक-इन” कालावधीत प्रवेश करतात.

Budget 2026 : बजेटनंतर सोन्याची किंमत होणार स्वस्त? सरकारच्या या घोषणांमुळे गोल्ड शॉपिंग होणार सोयीची

कशी असते प्रक्रिया 

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच हे अधिकारी आता नॉर्थ ब्लॉक सोडतील. पुढील काही दिवसांसाठी, हे कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबियांना भेटू शकणार नाहीत किंवा फोन किंवा इंटरनेटद्वारे बाहेरील जगाशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. कर स्लॅब किंवा सरकारी योजनांशी संबंधित संवेदनशील माहिती अकाली लीक होऊ नये यासाठी ही कडक सुरक्षा राखली जाते.

एक काळ असा होता की अधिकाऱ्यांना बजेट कागदपत्रे छापण्यासाठी आठवडे कोंडून राहावे लागत असे. तथापि, आता बजेट पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे, त्यामुळे छपाईचे काम कमी करण्यात आले आहे आणि लॉक-इन कालावधी देखील कमी करण्यात आला आहे. असे असूनही, नॉर्थ ब्लॉकमधील सुरक्षा आणि गोपनीयता नेहमीप्रमाणेच कडक आहे.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

२०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी उद्योग आणि सामान्य जनतेच्या अपेक्षा जास्त आहेत. यावेळी सरकारचे मुख्य लक्ष नियंत्रणमुक्ती आणि आर्थिक वाढीवर असेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जागतिक मंदी आणि पुरवठा साखळी आव्हानांमध्ये, भारताचे उद्दिष्ट देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि निर्यातीला पुनरुज्जीवित करण्याचे आहे. अर्थसंकल्पात व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढवणाऱ्या आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.

Budget 2026: भारतीय इतिहासातील असा एकमेव अर्थसंकल्प जेव्हा नव्हता बनवला गेला हलवा; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण

खरंच हलवा बनविण्यात येतो का?

हलवा हा खरोखरच हलवा समारंभात बनवला जातो. तो नॉर्थ ब्लॉकमधील एका मोठ्या कढईत तयार केला जातो. या तयारीचे फोटो आणि व्हिडिओ दरवर्षी प्रसिद्ध केले जातात. काही अहवालांनुसार, हा हलवा तूप आणि सुक्या मेव्यांसोबत पीठ किंवा रव्यापासून बनवला जातो. हलवा समारंभ आणि लॉक-इनची परंपरा १९५० च्या दशकापासून आहे. त्या वेळी बजेट लीक झालेल्या घटनेनंतर, बजेट प्रक्रियेची संपूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रणाली लागू करण्यात आली. बजेट आता पूर्णपणे डिजिटल झाले असले तरी, ही परंपरा तेव्हापासून सुरू आहे.

Published On: Jan 31, 2026 | 03:13 PM

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

Jan 31, 2026 | 03:13 PM
