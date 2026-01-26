१० वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी! India Post मध्ये 28,740 पदांसाठी बंपर भरती, या तारखेपासून अर्ज सुरु

इंडिया पोस्टने ग्रामीण डाक सेवक भरती २०२६ साठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या भरती मोहिमेत देशभरातील एकूण २८,७४० पदे भरली जातील. भरती प्रक्रियेत ब्रांच पोस्टमास्टर (बीपीएम) आणि असिस्टंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) आणि इतर जीडीएस पदांचा समावेश आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ३१ जानेवारी २०२६ पासून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया फक्त अधिकृत वेबसाइट, indiapostgdsonline.gov.in द्वारे केली जाईल.
आंध्र प्रदेश १,०६०, आसाम ६३९, बिहार १,३४७, छत्तीसगड १,१५५, दिल्ली ४२, गुजरात १,८३०, हरियाणा २७०, हिमाचल प्रदेश ५२०, जम्मू आणि काश्मीर २६७, झारखंड ९०८, कर्नाटक १,०२३, केरळ १,६९१, मध्य प्रदेश २,१२०, महाराष्ट्र ३,५५३, ईशान्य १,०१४, ओडिशा १,१९१, पंजाब २६२, राजस्थान ६३४, तामिळनाडू २,००९, तेलंगणा ६०९, उत्तर प्रदेश ३,१६९, उत्तराखंड ४४५, पश्चिम बंगाल २,९८२
ऑनलाइन अर्ज सुरू: ३१ जानेवारी, २०२६
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: १४ फेब्रुवारी २०२६
शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख: १६ फेब्रुवारी २०२६ (सायंकाळी ५ वाजता)
दुरुस्ती कालावधी: १८-१९ फेब्रुवारी २०२६
पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर: २८ फेब्रुवारी २०२६
उमेदवारांनी १० वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
वयोमर्यादा: १८ ते ४० वर्षे
निवड केवळ १० वी इयत्तेच्या गुणांवर आधारित गुणवत्तेवर आधारित असेल.
लेखी परीक्षा होणार नाही.
एबीपीएम आणि जीडीएस पदे: ₹१०,००० ते ₹२४,४७० प्रति महिना
बीपीएम पद: ₹१२,००० ते ₹२९,३८० प्रति महिना
इंडिया पोस्ट जीडीएस निवड प्रक्रिया २०२६
निवड दहावीच्या गुणांवर आधारित गुणवत्ता यादीवर आधारित असेल.
पहिली शॉर्टलिस्ट २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.
विभागाचे नाव
कार्यालयाचे नाव
पदाचे नाव
समुदाय (श्रेणी)
नोंदणी क्रमांक
१० वी टक्केवारी
कागदपत्र पडताळणी केंद्र
ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?
अधिकृत वेबसाइट, indiapostgdsonline.gov.in ला भेट द्या.
नोंदणी करा.
अर्ज भरा.
कागदपत्रे अपलोड करा.
अर्ज शुल्क भरा.
फॉर्म सबमिट करा आणि प्रिंट करा.