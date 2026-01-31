Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Dehradun Crime : हाताची बोटे, नाक कापलं, डोक्यावर दगडाने वार…! 12 वीत शिकणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

देहराडूनमध्ये 12 वीच्या विद्यार्थिनीची अत्यंत क्रूर हत्या करण्यात आली. धारदार शस्त्राने वार करत बोटे, नाक कापून गळा चिरण्यात आला. चुलत भावावर संशय असून आरोपीने कालव्यात उडी मारल्याची शक्यता पोलिस तपासत आहेत.

Updated On: Jan 31, 2026 | 03:16 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • ढालीपूर शक्ती कालव्याजवळ विद्यार्थिनीचा रक्ताने माखलेला मृतदेह आढळला
  • चुलत भावासोबत बाईकवर बाहेर गेली होती; CCTV मध्ये दोघे दिसले
  • आरोपी बेपत्ता; कालव्यात उडी मारून आत्महत्या केल्याचा संशय
देहराडून: देहराडून येथून एक धक्कदायक आणि निर्दयी हत्या करण्यात आल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका १२ वित शिकणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची समोर आले आहे. पीडितेच्या शरीरावर आणि गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार करून डोक्यावर दगडाने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. एवढेच नाही तर आरोपीने तिच्या हाताची बोटे आणि नाक कापल्याचं देखील समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलीस तपास सुरु झाले आहे.

Nagpur Crime: ओडिशातून कारने गांजा तस्करी, भंडारा-नागपूर महामार्गावर चौघांना अटक; ५ किलो माल जप्त

कालव्याजवळ दिसला तरुणीचा मृतदेह

गुरुवारी (२९ जानेवारी) दुपारच्या सुमारास ढालीपूर शक्ती कालव्याजवळून जाणाऱ्यांनी कालव्याच्या काठावर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत एका मुलीचा मृतदेह पाहिला. स्थानिकांनी जेव्हा हा मृतदेह पहिला तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला. उपस्थित असलेल्यांची याची माहिती तातडीने पोलिसांना दिली. या प्रकरणाची माहिती मिळताच विकासनगर पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी विद्यार्थिनीचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला.

हाताची बोटे, नाक आणि….

पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. त्यांना तिथे एक बाईक आणि कोयता सापडला. त्यामुळे हाच कोयता मुलीची हत्या करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा पोलिसांना संशय आला. मुलीच्या हाताची बोटे कापण्यात आली होती आणि तिच्या नाकाचा काही भाग दिसत नव्हता. तिचा गळाही निर्दयीपणे चिरला गेला होता. इतकेच नव्हे तर, तिचं डोकं दगडाने ठेचून तिची हत्या करण्यात आल्याचे निर्दशनास आले.

पीडिता बाहेर पडली मात्र…

पीडिता बुधवारी संध्याकाळच्या सुमारास तिच्या चुलत भावासोबत बाईकवरून ओषधे घेण्यासाठी गेली होती. मात्र रात्री बराच वेळ ती घरी परतली नाही. त्यामुळे तिच्या कुटुंबियांना चिंता वाटू लागली. त्यांनी गुरुवारी सकाळपर्यंत त्या दोघांचा शोध घेतला मात्र ती सापडली नाही.

स्थानिकांना गुरुवारी सकाळी कालव्याच्या शेजारी पीडितेचा मृतदेह आढळला. तरुणीचा मृतदेह सापडला मात्र तिचा चुलत भाऊ नाही सापडला. तो बेपत्ता असल्याने त्याच्यावर पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी सीसीटीव्हीफुटेज तपासाला घेतले. तेव्हा पेट्रोल पंपाच्या सीसीटीव्हीमध्ये पीडित तिच्या चुलत भावासोबत बाईकवरून जाताना दिसली.

भावाने कालव्यात उडी मारून केली आत्महत्या

पोलिसांच्या तपासादरम्यान, संशयित भावाने एका दुकानातून कोयता खरेदी केला होता आणि त्याने त्याच कोयत्याने तरुणीची हत्या केली. तेव्हापासून तो बेपत्ता आहे. हत्येनंतर त्याने ढालीपूर शक्ती कालव्यात उडी मारून आत्महत्या केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्यामुळे त्या कालव्यात पोलिसांची शोध मोहीम सुरु असल्याची माहिती आहे. संबंधित प्रकरण उत्तराखंडच्या डेहराडून येथील विकासनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील आहे.

Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तराखंडच्या देहराडून जिल्ह्यातील विकासनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत.

  • Que: मृत विद्यार्थिनीसोबत शेवटचे कोण होते?

    Ans: तिचा चुलत भाऊ, ज्याच्यावर हत्येचा संशय आहे.

  • Que: आरोपी सध्या कुठे आहे?

    Ans: आरोपी बेपत्ता असून त्याने कालव्यात उडी मारल्याचा संशय पोलिसांना आहे.

Web Title: Dehradun crime a 12th grade student brutally murdered

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: ओडिशातून कारने गांजा तस्करी, भंडारा-नागपूर महामार्गावर चौघांना अटक; ५ किलो माल जप्त
1

Nagpur Crime: ओडिशातून कारने गांजा तस्करी, भंडारा-नागपूर महामार्गावर चौघांना अटक; ५ किलो माल जप्त

Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?
2

Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

Hingoli Crime: 69 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीवर केला लैंगिक अत्याचार, आधी चॉकलेट आणि पैसे दिले नंतर…
3

Hingoli Crime: 69 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीवर केला लैंगिक अत्याचार, आधी चॉकलेट आणि पैसे दिले नंतर…

Beed Crime: राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ! बनावट नोटा प्रकरणात केजचा माजी सरपंच गजाआड
4

Beed Crime: राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ! बनावट नोटा प्रकरणात केजचा माजी सरपंच गजाआड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dehradun Crime : हाताची बोटे, नाक कापलं, डोक्यावर दगडाने वार…! 12 वीत शिकणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Dehradun Crime : हाताची बोटे, नाक कापलं, डोक्यावर दगडाने वार…! 12 वीत शिकणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 31, 2026 | 03:16 PM
Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

Jan 31, 2026 | 03:13 PM
पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक

पारंपरिक दागिन्यांचा ट्रेंड! ‘हे’ चिडामोती चोकर डिझाईन्स सौंदर्यात पडतील भर, दिसेल स्टायलिश लुक

Jan 31, 2026 | 03:05 PM
गलती से भारी मिस्टेक हो गया! लग्नाच्या एंट्रीत वधू-वरानेच लावली आग, नक्की काय घडलं? पहा Viral Video

गलती से भारी मिस्टेक हो गया! लग्नाच्या एंट्रीत वधू-वरानेच लावली आग, नक्की काय घडलं? पहा Viral Video

Jan 31, 2026 | 03:01 PM
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : मोठी बातमी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गट नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

Jan 31, 2026 | 02:58 PM
IND vs PAK U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान मेगा मॅचसाठी व्हा सज्ज! जाणून घ्या कधी आणि किती वाजता सुरू होईल सामना?

IND vs PAK U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान मेगा मॅचसाठी व्हा सज्ज! जाणून घ्या कधी आणि किती वाजता सुरू होईल सामना?

Jan 31, 2026 | 02:58 PM
ढगाळ वातावरणाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाढली हुडहुडी; लहानांसह, ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर परिणाम

ढगाळ वातावरणाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाढली हुडहुडी; लहानांसह, ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर परिणाम

Jan 31, 2026 | 02:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM