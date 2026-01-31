Dehradun Crime : हाताची बोटे, नाक कापलं, डोक्यावर दगडाने वार…! 12 वीत शिकणाऱ्या तरुणीची निर्घृण हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Nagpur Crime: ओडिशातून कारने गांजा तस्करी, भंडारा-नागपूर महामार्गावर चौघांना अटक; ५ किलो माल जप्त
कालव्याजवळ दिसला तरुणीचा मृतदेह
गुरुवारी (२९ जानेवारी) दुपारच्या सुमारास ढालीपूर शक्ती कालव्याजवळून जाणाऱ्यांनी कालव्याच्या काठावर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत एका मुलीचा मृतदेह पाहिला. स्थानिकांनी जेव्हा हा मृतदेह पहिला तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला. उपस्थित असलेल्यांची याची माहिती तातडीने पोलिसांना दिली. या प्रकरणाची माहिती मिळताच विकासनगर पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी विद्यार्थिनीचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला.
हाताची बोटे, नाक आणि….
पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. त्यांना तिथे एक बाईक आणि कोयता सापडला. त्यामुळे हाच कोयता मुलीची हत्या करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा पोलिसांना संशय आला. मुलीच्या हाताची बोटे कापण्यात आली होती आणि तिच्या नाकाचा काही भाग दिसत नव्हता. तिचा गळाही निर्दयीपणे चिरला गेला होता. इतकेच नव्हे तर, तिचं डोकं दगडाने ठेचून तिची हत्या करण्यात आल्याचे निर्दशनास आले.
पीडिता बाहेर पडली मात्र…
पीडिता बुधवारी संध्याकाळच्या सुमारास तिच्या चुलत भावासोबत बाईकवरून ओषधे घेण्यासाठी गेली होती. मात्र रात्री बराच वेळ ती घरी परतली नाही. त्यामुळे तिच्या कुटुंबियांना चिंता वाटू लागली. त्यांनी गुरुवारी सकाळपर्यंत त्या दोघांचा शोध घेतला मात्र ती सापडली नाही.
स्थानिकांना गुरुवारी सकाळी कालव्याच्या शेजारी पीडितेचा मृतदेह आढळला. तरुणीचा मृतदेह सापडला मात्र तिचा चुलत भाऊ नाही सापडला. तो बेपत्ता असल्याने त्याच्यावर पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी सीसीटीव्हीफुटेज तपासाला घेतले. तेव्हा पेट्रोल पंपाच्या सीसीटीव्हीमध्ये पीडित तिच्या चुलत भावासोबत बाईकवरून जाताना दिसली.
भावाने कालव्यात उडी मारून केली आत्महत्या
पोलिसांच्या तपासादरम्यान, संशयित भावाने एका दुकानातून कोयता खरेदी केला होता आणि त्याने त्याच कोयत्याने तरुणीची हत्या केली. तेव्हापासून तो बेपत्ता आहे. हत्येनंतर त्याने ढालीपूर शक्ती कालव्यात उडी मारून आत्महत्या केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्यामुळे त्या कालव्यात पोलिसांची शोध मोहीम सुरु असल्याची माहिती आहे. संबंधित प्रकरण उत्तराखंडच्या डेहराडून येथील विकासनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील आहे.
Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?
Ans: उत्तराखंडच्या देहराडून जिल्ह्यातील विकासनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत.
Ans: तिचा चुलत भाऊ, ज्याच्यावर हत्येचा संशय आहे.
Ans: आरोपी बेपत्ता असून त्याने कालव्यात उडी मारल्याचा संशय पोलिसांना आहे.