Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Special Initiative To Increase Student Admissions In Zilla Parishad Schools

‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान! जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी ‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा उद्देश एकही विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर राहू नये हा आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 04:31 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसह पुढील सर्व वर्गांत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढावेत आणि एकही विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर राहू नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने ‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. मराठी नववर्षाच्या शुभमुहूर्तावर या अभियानाची सुरुवात करण्यात येत असल्याची माहिती संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे यांनी दिली.

कसे बनता येईल Social Media Influencer? मार्ग कठीण, पण ट्रिक्स सोप्या

अलीकडच्या काळात जन्मदर कमी होत असल्यामुळे इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. त्याचबरोबर काही मुले शाळाबाह्यही राहतात. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि पालकांना जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेबाबत जागरूक करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. काही खासगी शाळांकडून पालकांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या वाढावी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेतही वाढ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाकडून दरवर्षी विविध उपक्रम राबवले जातात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षक सातत्याने प्रयत्न करत असून या अभियानामुळे जिल्हा परिषद शाळांवरील विश्वास अधिक वाढेल, असा विश्वास शिक्षकांनी व्यक्त केला आहे.

याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे यांनी त्यांच्या जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा ढोरेगाव येथे गेल्या दोन वर्षांपासून गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर इयत्ता पहिलीचे प्रवेश देण्याची परंपरा सुरू केली आहे. यंदाही ही परंपरा पुढे चालू ठेवण्यात येत असून जिल्हाभरातील अधिकाधिक शाळांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असा संकल्प शिक्षक संघाने केला आहे. ‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ या अभियानाअंतर्गत १९ मार्च ते ३० एप्रिल या कालावधीत इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वतयारी वर्ग घेण्यात येणार आहेत. या वर्गांमध्ये लहान मुलांना खेळ, गाणी, गोष्टी यांद्वारे शाळेच्या वातावरणाशी परिचित करून दिले जाईल. त्यामुळे मुलांना शाळेत राहण्याची सवय लागेल आणि शिक्षणाची आवडही निर्माण होईल.

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

या अभियानात राजेश हिवाळे, कैलास गायकवाड, संजय भुमे, बाबासाहेब जाधव, बळीराम भुमरे, प्रशांत हिवर्डे, किशोर पळसकर, बी.डी. जाधव, योगेश शिसोदे, संजय बागुल, भास्कर चौधरी, नारायण साळुंके, कल्याण राऊत, कृष्णा पाटील, लक्ष्मीकांत कोलते, पांडुरंग अंभोरे, राजू लहाने, ईश्वर वैष्णव, बाळासाहेब हिलाले, दिवाकर चोपडे, राजेश पवार, विनोद जाधव, महेश कापुरे, योगेश खरात, प्रदीप मोरे, तिलकेश्वर सिरसाट, शमीम पठाण आदी पदाधिकारी आणि शिक्षक सक्रियपणे पुढाकार घेत आहेत. या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात वाढ होईल आणि ग्रामीण भागातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Special initiative to increase student admissions in zilla parishad schools

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 04:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीपाडवा कधी? या दिवशी कडुलिंब आणि मिश्री खाण्याची काय आहे परंपरा
1

Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीपाडवा कधी? या दिवशी कडुलिंब आणि मिश्री खाण्याची काय आहे परंपरा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान! जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम

‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान! जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम

Mar 10, 2026 | 04:31 PM
Malvan Panchayat samiti: मालवण पंचायत समितीत शिवसेना-भाजपची निर्विवाद सत्ता; राणेंच्या नेतृत्वात महायुती

Malvan Panchayat samiti: मालवण पंचायत समितीत शिवसेना-भाजपची निर्विवाद सत्ता; राणेंच्या नेतृत्वात महायुती

Mar 10, 2026 | 04:15 PM
India Weather: लई अवघड रे गड्या! छत्री, रेनकोट सोडा अन्…; देशात यंदा उष्णतेचा कहर असणार

India Weather: लई अवघड रे गड्या! छत्री, रेनकोट सोडा अन्…; देशात यंदा उष्णतेचा कहर असणार

Mar 10, 2026 | 04:14 PM
परदेशात शिक्षण घ्यायचे आहे? जागतिक स्तरावर करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध

परदेशात शिक्षण घ्यायचे आहे? जागतिक स्तरावर करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध

Mar 10, 2026 | 04:14 PM
Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Abbott India Health: हृदयविकाराच्या उपचारात नवी क्रांती! अ‍ॅबॉटने भारतात लाँच केला प्रगत स्टेंट ‘झायन्स स्कायपॉइंट’

Mar 10, 2026 | 04:03 PM
‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

Mar 10, 2026 | 04:01 PM
West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

Mar 10, 2026 | 03:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM