Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

सांगली जिल्ह्यामध्ये वाढलेल्या अवैध धंद्यांच्या प्रमाणामुळे आरपीआय आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र खरात यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये या संदर्भात पाढाच वाचला होता. त्यानंतर पोलीस प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकण्यात आला होता. खरात यांच्या घराची ही झडती घेण्यात आली होती. त्यामुळे मटका बुकिंग च्या वर कारवाई न करता या विरोधात बोलणारा च घराची झडती घेऊन मानसिक खच्चीकरण करत मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून होत असल्याने आज राजेंद्र खरात यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विरोधात निदर्शने करत पोलीस प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला.
सांगली जिल्ह्यामध्ये वाढलेल्या अवैध धंद्यांच्या प्रमाणामुळे आरपीआय आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र खरात यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये या संदर्भात पाढाच वाचला होता. त्यानंतर पोलीस प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकण्यात आला होता. खरात यांच्या घराची ही झडती घेण्यात आली होती. त्यामुळे मटका बुकिंग च्या वर कारवाई न करता या विरोधात बोलणारा च घराची झडती घेऊन मानसिक खच्चीकरण करत मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून होत असल्याने आज राजेंद्र खरात यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विरोधात निदर्शने करत पोलीस प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला.