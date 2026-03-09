Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Sangli Rpi Increase In Matka Shops In The City Rpi Protests Against The Administration

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

सांगली जिल्ह्यामध्ये वाढलेल्या अवैध धंद्यांच्या प्रमाणामुळे आरपीआय आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र खरात यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये या संदर्भात पाढाच वाचला होता.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:00 PM

Follow Us:

सांगली जिल्ह्यामध्ये वाढलेल्या अवैध धंद्यांच्या प्रमाणामुळे आरपीआय आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र खरात यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये या संदर्भात पाढाच वाचला होता. त्यानंतर पोलीस प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकण्यात आला होता. खरात यांच्या घराची ही झडती घेण्यात आली होती. त्यामुळे मटका बुकिंग च्या वर कारवाई न करता या विरोधात बोलणारा च घराची झडती घेऊन मानसिक खच्चीकरण करत मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून होत असल्याने आज राजेंद्र खरात यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विरोधात निदर्शने करत पोलीस प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला.

Follow Us:

सांगली जिल्ह्यामध्ये वाढलेल्या अवैध धंद्यांच्या प्रमाणामुळे आरपीआय आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र खरात यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये या संदर्भात पाढाच वाचला होता. त्यानंतर पोलीस प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकण्यात आला होता. खरात यांच्या घराची ही झडती घेण्यात आली होती. त्यामुळे मटका बुकिंग च्या वर कारवाई न करता या विरोधात बोलणारा च घराची झडती घेऊन मानसिक खच्चीकरण करत मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून होत असल्याने आज राजेंद्र खरात यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विरोधात निदर्शने करत पोलीस प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला.

Web Title: Sangli rpi increase in matka shops in the city rpi protests against the administration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangali News : वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव; गावकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
1

Sangali News : वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव; गावकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’
2

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा
3

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangali News : प्रदुषणामुळे नदीत मृत माशांचा खच; रसायन मिश्रित पाण्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात
4

Sangali News : प्रदुषणामुळे नदीत मृत माशांचा खच; रसायन मिश्रित पाण्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

Mar 09, 2026 | 06:36 PM
मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

Mar 09, 2026 | 06:17 PM
Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Mar 09, 2026 | 06:08 PM
गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 09, 2026 | 06:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM