Job Alert : विविध क्षेत्रात भरती! देशात या प्रमुख कंपन्या देत आहेत रोजगाराची संधी

विविध शासकीय संस्थांमध्ये भरती जाहीर झाली असून उमेदवारांसाठी ही चांगली संधी आहे. Ex-Servicemen Contributory Health Scheme अंतर्गत १७५ पदांसाठी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

विविध शासकीय संस्थांमध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून इच्छुक उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी मानली जात आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील या भरती प्रक्रियांमुळे वैद्यकीय, शिक्षण, प्रशासकीय तसेच तांत्रिक क्षेत्रात करिअर करण्याची संधी उमेदवारांना मिळणार आहे. मात्र, अर्ज करताना पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अंतिम तारखांचे भान ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) अंतर्गत एकूण १७५ पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, लिपिक यांसारख्या विविध पदांचा समावेश आहे. संबंधित पदांसाठी एमबीबीएस तसेच इतर आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही उत्तम संधी आहे.

तसेच District Basic Education Office Hardoi (DBEO, हरदोई) येथे ३६ सहायक शिक्षक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या पदांसाठी पदवीसह बी.एड. ही पात्रता आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही चांगली संधी असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २५ फेब्रुवारी २०२६ आहे.

याशिवाय National AYUSH Mission अंतर्गत २० पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. वित्त व्यवस्थापक, डेटा सहाय्यक आदी पदांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. संबंधित पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण असणे आवश्यक असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ आहे. आरोग्य व आयुष क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची संधी आहे.

दरम्यान, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) मध्येही विविध पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. संगणक प्रोग्रामर, अकाउंट ऑफिसर यांसारख्या पदांचा यात समावेश आहे. एम.कॉम, एमबीए आणि इतर संबंधित पात्रता असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २ मार्च २०२६ आहे.

शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

एकूणच, विविध शासकीय विभागांमध्ये नोकरीच्या भरपूर संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळांना भेट देऊन सविस्तर माहिती जाणून घ्यावी आणि दिलेल्या मुदतीत अर्ज सादर करावा. योग्य वेळी अर्ज केल्यास आणि पात्रता पूर्ण केल्यास शासकीय नोकरीची संधी मिळविणे अधिक सुलभ होऊ शकते.

Published On: Feb 25, 2026 | 04:15 AM

Feb 25, 2026 | 04:15 AM

