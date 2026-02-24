Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लज्जास्पद! एकट्या Harry Brook ने लावली पाकिस्तानची वाट, T20 World Cup मधील अद्भुत शतक, PAK हरले

सुपर ८ मध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात हॅरी ब्रुकने शानदार शतक झळकावले. त्याच्या शतकामुळे इंग्लंडला पाकिस्तानविरुद्ध उल्लेखनीय कामगिरी करता आली. पाकिस्तानची पुन्हा एकदा खराब कामगिरी

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:36 PM
  • इंग्लंडच्या हॅरी ब्रुकने उडवला पाकिस्तानचा धुव्वा 
  • १६५ धावांचे आव्हान स्वीकारताना केले शतक 
  • हॅरी ब्रुकच्या शतकामुळे पाकिस्तान हरले 
इंग्लंडचा युवा स्टार आणि कर्णधार हॅरी ब्रूकने टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध एका संस्मरणीय खेळीने आपली फलंदाजीची क्षमता सिद्ध केली. तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळाल्यानंतर, ब्रूकने १६५ धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडला केवळ सामना जिंकून दिला नाही तर त्याच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिले शतकही ठोकले. पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात हॅरी ब्रूकच्या कर्णधारपदाच्या खेळीमुळे इंग्लंडने पाकिस्तानला हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. 

इंग्लंड सध्या सुरू असलेल्या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. हॅरी ब्रूकचे शतक हे टी-२० विश्वचषक इतिहासातील कर्णधाराचे पहिले शतक होते. हे त्याचे पहिलेच टी-२० आंतरराष्ट्रीय शतकदेखील होते. पाकिस्तानच्या १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात निराशाजनक झाली. शाहीनने पॉवरप्लेमध्ये तीन षटके टाकली आणि तीन विकेट्स घेतल्या. तथापि, त्यानंतर हॅरी ब्रूकने सॅम करनसोबत भागीदारी करून संघाच्या विजयाचा पाया रचला. सॅम करन १६ धावांवर बाद झाला. कर्णधार ब्रूकने क्रीजवर आलेल्या विल जॅक्ससह इंग्लंडचा डाव सावरला. ब्रूकने ५० चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले. तथापि, शतक पूर्ण केल्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर तो बाद झाला. पण तोपर्यंत त्याने आपले काम केले होते. 

PAK vs ENG Live Score: पाकिस्तानने इंग्लंडसमोर ठेवले १६५ धावांचे लक्ष्य, साहिबजादा फरहानची ६३ धावांची खेळी

५० चेंडूत शतक

हॅरी ब्रूकने या सामन्यात अवघ्या ५० चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले. इंग्लंडच्या सर्व फलंदाजांना पाकिस्तानी गोलंदाजांसमोर उभे राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, ब्रूकने एकट्याने पाकिस्तानी गोलंदाजी उध्वस्त केली. त्याच्या खेळीत १० चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. धावांचा पाठलाग करताना ब्रूकने प्रत्येक पाकिस्तानी गोलंदाजाला झेल दिला.

टी-२० विश्वचषकातील तिसरे सर्वात जलद शतक

हॅरी ब्रूकने खेळलेल्या चेंडूंच्या आधारे टी-२० विश्वचषकातील तिसरे सर्वात जलद शतक केले आहे. त्याला मागे टाकणारा फक्त ख्रिस गेल आहे, ज्याने २०१६ मध्ये ४७ चेंडूंमध्ये शतक केले होते. २००७ मध्ये त्याने फक्त ५० चेंडूंमध्ये शतक केले होते. शिवाय, ब्रेंडन मॅक्युलमनेही ५१ चेंडूंमध्ये शतक केले आहे.

टी२० विश्वचषकातील सर्वात जलद शतक (चेंडूनुसार)

  • ४७ चेंडू – ख्रिस गेल विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे, २०१६
  • ५० चेंडू – ख्रिस गेल विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, २००७
  • ५० चेंडू – हॅरी ब्रुक विरुद्ध पाकिस्तान, पलेकेले, २०२६
  • ५१ चेंडू – ब्रेंडन मॅक्युलम विरुद्ध बांगलादेश, पलेकेले, २०१२
PAK vs ENG: पाकिस्तानच्या पदरी नाणेफेक, प्रथम फलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय, पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Published On: Feb 24, 2026 | 10:36 PM

Topics:  

Feb 24, 2026 | 10:36 PM
