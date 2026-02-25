शर्ट काढून काँग्रेसचे विचित्र आंदोलन; भारत मंडमपमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रणकंदन

शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खूप नाराज आहेत की युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ग्लोबल एआय समिट दरम्यान त्यांचे शर्ट काढून निषेध केला आणि घोषणाबाजी केली. पंतप्रधान म्हणाले की काँग्रेसने परदेशी पाहुण्यांसमोर त्यांचे घाणेरडे आणि नग्न राजकारण केले. त्यांनी हे त्यांच्या बेजबाबदार आणि हट्टी नेत्याच्या इशाऱ्यावर केले. विरोधी पक्षाला हे देखील समजले नाही की हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे, भाजपचा कार्यक्रम नाही.”
यावर मी म्हणालो, “एक हिंदी म्हण आहे: नंगे से खुदा डरे! पण मोदी नग्न असलेल्या कोणालाही घाबरत नाहीत. कोणीही कितीही नग्न नाचले तरी, मोदींनी २०४७ पर्यंत भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्याची शपथ घेतली आहे. त्यांच्या ७५ वर्षांच्या वयाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, ‘माझ्याकडे अजून २५ वर्षे शिल्लक आहेत.’
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, हे विरोधकांना थेट आव्हान आहे की मोदी आणखी २५ वर्षे सत्तेत राहू इच्छितात. शी जिनपिंग आणि पुतिन यांचेही विचार सारखेच आहेत. सत्तेच्या खुर्चीवर फेविकॉलचा लेप असतो, ज्यामुळे नेता त्यावर कायम चिकटून राहतो.”
यावर मी म्हणालो, “पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही सलग १७ वर्षे सेवा केली, तर मोदी फक्त १२ वर्षे सत्तेत राहिले आहेत. मोदींनी गांधी-नेहरूंच्या काँग्रेसला देशावरचा भार म्हटले ज्याने सर्व आदर्श नष्ट केले आहेत. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या कृतींनी देशाला लाजिरवाणे केले आहे. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि बसपा यांनी काँग्रेसच्या या पापात भाग घेतला नाही.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, नग्नतेचा प्रश्न आहे, तेव्हा तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनाही त्याचा त्रास झाला होता. जेव्हा महात्मा गांधी गुडघ्यापर्यंत धोतर घालून ब्रिटिश सम्राटाला भेटायला गेले तेव्हा चर्चिलने त्यांना ‘नग्न फकीर’ म्हटले. दिगंबर जैन भिक्षू कोणतेही वस्त्र घालत नाहीत. मानव जन्मतःच नग्न असतात. या जगात, ते कपडे घालू लागतात. त्यांचे शर्ट काढणे विसरून जा, आजच्या राजकारणात आणि चित्रपटांमध्ये नग्नता वाढली आहे.” अभिनेत्री कमीत कमी कपडे घालून कापड वाचवतात. काही जण निर्लज्जपणे कपडे उतरवतात, तर काही जण आनंदाने. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आपला टी-शर्ट काढून विजय साजरा करण्यासाठी तो हवेत फेकला. सलमान खान आपला शर्ट काढून आपले स्नायुमय शरीर दाखवतो. एक म्हण आहे: अपने हमाम में सभी नंगे हैं।’
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे