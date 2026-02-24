Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nuclear War ची टांगती तलवार? रशिया, अमेरिका आणि चीनच्या ‘त्या’ गुप्त बैठकीने खळबळ; भारताचं टेन्शन वाढणार?

Nuclear Talks : जिनिव्हा येथे अमेरिका, रशिया, चीनमध्ये अण्वस्त्र नियंत्रणावरील कराराबाबत गुप्त बैठक सुरु आहे. मात्र या बैठकीला भारतासह इतर अण्वस्त्रधारी देशांना आमंत्रण देण्यात आलेले नाही. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 11:20 PM
America, China, Russia Nuclear Talks India excluded

Nuclear War ची टांगती तलवार? रशिया, अमेरिका आणि चीनच्या 'त्या' गुप्त बैठकीने खळबळ; भारताचं टेन्शन वाढणार? (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

  • अमेरिका, रशिया आणि चीनची जिनिव्हात गुप्त बैठक
  • New START करार पुन्हा होणार?
  • भारताला आमंत्रण का नाही?
America, China, Russia Nuclear Talks : जिनिव्हा : जगभरातील वाढत्या अण्वस्त्रांच्या धोक्यावरुन अमेरिका, रशिया, चीनमध्ये जिनेव्हा येथे गुप्त बैठक सुरु आहे. अमेरिका आणि रशियातील न्यू स्टार्ट करार संपल्यानंतर ही बैठक होत आहे. नव्या जागतिक व्यवस्थेसाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.

US च्या युद्ध घोषणेनंतर इराण-रशिया-चीनने कसली कंबर! IAEA प्रमुखांसोबत बंद दाराआड Meeting, अणु करार की युद्ध?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (23 फेब्रुवारी) रशियाच्या शिष्टमंडळ आणि चिनी शिष्टमंडळाची जिनिव्हा येथे अमेरिकन शिष्टमंडळासोबत एक बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंगळवारी (24 फेब्रुवारी) रोजी वॉशिंग्टन येथे रशिया, चीन आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी अण्वस्त्र निर्मितींच्या गंभीर तपशीलावर सविस्तर चर्चा झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या अण्वस्त्र नियंत्रणासाठी बहुपक्षीय चर्चेचा आग्रह धरला असून यामध्ये चीनचा समावेश महत्वाच असल्याचे म्हटले आहे.

चीनने दिला नकार

मात्र चीनने या बैठकीत सहभाग घेण्यास नकार दिला आहे. चीनचे राजदूत शेन जियान यांनी सांगितले आहे की, चीनला कोणत्याही देशांसोबत अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेत उतरायचे नाही. अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत आमचा साठा अत्यंत कमी आहे, ज्यामुळे आम्हाला या चर्चेत सहभागी होण्यात कोणताही रस नसल्याचे शेन जियान यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे न्यू स्टार्ट करार?

न्यू स्टार्ट करार हा अमेरिका आणि रशियामध्ये करण्यात आला होता. यामध्ये दोन्ही देशांतील अण्वस्त्र निर्मितीची संख्या मर्यादित करणे आणि त्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि रशियातील हा करार संपला होता. सध्या डोनाल्ड ट्रम्प या करार चीनला देखील सामील करु इच्छित आहेत. चीनची वाढली लष्करी ताकद आणि अण्वस्त्रांची संख्या याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने चीनला आमंत्रण दिले होते. परंतु चीनने याला जाहीरपणे नकार दिला आहे.

भारताचं टेन्शन वाढणार?

सध्या जगभरातील 9 अण्वस्त्रधारी देश आहेत. यामध्ये भारतासह, रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम, पाकिस्तान, इस्रायल (कधीही अधिकृतपणे मान्य केले नाही), उत्तर कोरिया या देशांचा समावेश आहे. सध्या या न्यू स्टार्क करारापासून रशिया, चीन वगळता इतर देशांना लांब ठेवण्यात आले आहे. ही चर्चा पी-5 म्हणजेच अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. परंतु भविष्यात भारताशीही संपर्क साधला जाऊ शकतो.

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप

Published On: Feb 24, 2026 | 11:20 PM

