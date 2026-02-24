Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Whatsapp New Update Will Roll Out Soon Users Can Schedule Message According To Date Know In Details Tech News Marathi

WhatsApp Update: आता रिमाइंडरची गरज नाही! मीटिंग, वाढदिवस, शुभेच्छा… ठराविक वेळी अ‍ॅप आपोआप पाठवेल तुमचा मेसेज

WhatsApp Schecule Feature: व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्ससाठी लवकरच एक नवीन फीचर जारी केलं जाणार आहे. हे फीचर यूजर्ससाठी अतिशय फायद्याचं ठरणार आहे. यामध्ये यूजर्सना मेसेज शेड्यूल करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 09:36 PM
WhatsApp Update: आता रिमाइंडरची गरज नाही! मीटिंग, वाढदिवस, शुभेच्छा… ठराविक वेळी अ‍ॅप आपोआप पाठवेल तुमचा मेसेज

WhatsApp Update: आता रिमाइंडरची गरज नाही! मीटिंग, वाढदिवस, शुभेच्छा… ठराविक वेळी अ‍ॅप आपोआप पाठवेल तुमचा मेसेज

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हॉट्सअ‍ॅप नवीन फीचर रोलआऊट करण्याची तयार करत आहे
  • यूजर्स त्यांचे मेसेज शेड्यूल करू शकणार
  • मेसेज टाईप केल्यानंतर एक तारीख आणि वेळ सेट करण्याचा पर्याय
पुन्हा एकदा मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप एक मोठा धमाका करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. एका नव्या फीचरसह कंपनीने त्यांच्या यूजर्सना सुखद धक्का दिला आहे. खरं तर हे असं फीचर आहे, ज्याची यूजर्स गेल्या अनेक वर्षांपासून वाट बघत होते. आता अखेर कंपनीने यूजर्सची इच्छा पूर्ण करून एक नवीन फीचर रोलआऊट करण्याची तयार करत आहे. नवीन फीचर यूजर्ससाठी अत्यंत फायद्याचं ठरणार आहे.

तब्बल 7600mAh बटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट… iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश, फीचर्सवर एक नजर टाका

लेटेस्ट बीटा अपडेटद्वारे माहिती मिळाली आहे की, कंपनी लवकरच एक असं फीचर रोलआऊट करण्याच्या तयारीत आहे, ज्याच्या मदतीने यूजर्स त्यांचे मेसेज शेड्यूल करू शकणार आहेत. म्हमजेच तुम्ही सेट केलेल्या वेळी मेसेज आपोआप सेंड होणार आहे. तुम्ही मेसेज टाईप करून तारीख आणि वेळ निवडू शकता, त्यानंतर तुम्ही सेट केलेल्या वेळी आपोआप मेसेज सेंड केला जाईल. समजा तुम्ही 12 वाजता वेळ सेट केली आहे. तर त्या व्यक्तिला 12 वाजताच आपोआप मेसेज सेंड केला जाणार आहे. अनेकदा असं होतं की तुम्हाला एखाद्या व्यक्तिला ठराविक वेळेत मेसेज करायचा असतो पण तुम्ही विसरता आणि नंतर पश्चाताप होतो. मात्र आता असं होणार नाही. तुम्ही आधीच मेसेज सेंड करण्यासाठी तारीख आणि वेळ सेट करू शकणार आहात.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

शेड्यूल मेसेज फीचर कसं काम करेल?

WABetaInfo च्या रिपोर्टनुसार, हे फीचर यूजर्सना मेसेज टाईप केल्यानंतर एक तारीख आणि वेळ सेट करण्याचा पर्याय देणार आहे. यानंतर ठरवलेल्या वेळी आपोआप मेसेज सेंड केला जाणार आहे. यासाठी यूजरला पुन्हा अ‍ॅप उघडण्याची किंवा कोणतेही अतिरिक्त काम करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही शेड्यूल केलेले मेसेज डेडिकेटेड सेक्शनमध्ये दिसणार आहे. ज्यामुळे चॅटची माहिती स्क्रीनमध्ये अगदी सहज एक्सेस केली जाऊ शकते. येथून, यूजर्स किती मेसेज शेड्यूल केले आहेत ते देखील पाहू शकतील आणि आवश्यक असल्यास, ते सहजपणे मॅनेज करू शकतील किंवा हटवू शकतील.

BSNL Recharge Plan: अवघा एक दिवस शिल्लक! यूजर्स मिळणार डेली 2.6GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग… अशी आहे कंपनीची ऑफर

डिलीट केल्यास नोटिफिकेशन जाणार नाही

या नवीन फीचरची खास गोष्ट म्हणजेच जर तुम्ही वेळेपूर्वीच शेड्यूल केलेला एखादा मेसेज डिलीट केला तर रिसीव्हरला त्याबाबत कोणतीही नोटिफिकेशन जाणार नाही. याचं कारण म्हणजे मेसेज सेंड होण्यापूर्वीच डिलीट करण्यात आला. यामुळे रिसीव्हरला याबाबत कोणतीही माहिती मिळत नाही. रिपोर्टमध्ये असे म्हटले जात आहे की हे फीचर पर्सनल चॅट आणि ग्रुप चॅट दोन्हीमध्ये काम करेल.

Web Title: Whatsapp new update will roll out soon users can schedule message according to date know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 09:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MWC 2026: Honor चा मोठा धमाका! टेक ईव्हेंटमध्ये दाखवणार पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटची झलक, सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडीओ
1

MWC 2026: Honor चा मोठा धमाका! टेक ईव्हेंटमध्ये दाखवणार पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटची झलक, सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडीओ

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
2

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या
3

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध
4

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp Update: आता रिमाइंडरची गरज नाही! मीटिंग, वाढदिवस, शुभेच्छा… ठराविक वेळी अ‍ॅप आपोआप पाठवेल तुमचा मेसेज

WhatsApp Update: आता रिमाइंडरची गरज नाही! मीटिंग, वाढदिवस, शुभेच्छा… ठराविक वेळी अ‍ॅप आपोआप पाठवेल तुमचा मेसेज

Feb 24, 2026 | 09:36 PM
MHT CET 2026: ‘एमएचटी सीईटी’च्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ; आता काय असणार नवीन तारीख?

MHT CET 2026: ‘एमएचटी सीईटी’च्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ; आता काय असणार नवीन तारीख?

Feb 24, 2026 | 09:35 PM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर DGCA ची मोठी कारवाई; घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर DGCA ची मोठी कारवाई; घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

Feb 24, 2026 | 09:30 PM
Marathi Bhasha Din : ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ अन् ‘मराठी राजभाषा दिनात गल्लत होतेय; जाणून घ्या काय फरक आहे?

Marathi Bhasha Din : ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ अन् ‘मराठी राजभाषा दिनात गल्लत होतेय; जाणून घ्या काय फरक आहे?

Feb 24, 2026 | 09:24 PM
Raigad News: माथेरानमध्ये ई-रिक्षा बंद; श्रमिक रिक्षा संघटनांचा ठाम पवित्रा

Raigad News: माथेरानमध्ये ई-रिक्षा बंद; श्रमिक रिक्षा संघटनांचा ठाम पवित्रा

Feb 24, 2026 | 09:17 PM
‘फूड इन्स्पेक्टर’ अभ्यासक्रमात संधी! कशी करावी लागते तयारी? करा अर्ज

‘फूड इन्स्पेक्टर’ अभ्यासक्रमात संधी! कशी करावी लागते तयारी? करा अर्ज

Feb 24, 2026 | 08:57 PM
Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…

Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…

Feb 24, 2026 | 08:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM