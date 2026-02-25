Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त FC कॉलेजमध्ये विशेष कार्यक्रम; स्मृतीस्थळ दर्शनासाठी राहणार खुले

‘गुण-सुमनें मी वेचियली या भावें’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम २६ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या अँफिथिएटरमध्ये संपन्न होणार आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:35 AM
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त FC कॉलेजमध्ये विशेष कार्यक्रम; स्मृतीस्थळ दर्शनासाठी राहणार खुले

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर (फोटो- सोशल मीडिया)

उद्या फर्ग्युसनमधील सावरकरांची खोली राहणार दर्शनासाठी खुली 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनकार्यावर आधारित 
‘गुण-सुमनें मी वेचियली या भावें’ सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन 

पुणे: स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त फर्ग्युसन महाविद्यालय वसतिगृहात विशेष अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त सावरकरप्रेमी, विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी (Pune News) ऐतिहासिक स्मृतीस्थळ दर्शनासाठी खुले ठेवण्यात येणार आहे.

फर्ग्युसन महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना सन १९०२ ते १९०५ या कालावधीत सावरकर हे वसतिगृहातील खोली क्रमांक १७ मध्ये वास्तव्यास होते. त्यांच्या वास्तव्यामुळे ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालेली ही खोली आजही विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणास्थान मानली जाते.

गुरुवार, दि. २६ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त स. ९ ते सायं. ६ या वेळेत सदर खोली नागरिकांसाठी दर्शनासाठी खुली ठेवण्यात येणार आहे. स. ९ वाजता डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे नियामक मंडळ अध्यक्ष प्रमोद रावत यांच्या हस्ते सावरकरांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात येईल. ही माहिती वसतिगृह प्रमुख प्रा. अंकित रावल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

‘सागरा प्राण तळमळला’! RSS प्रमुख अन् अमित शाहांच्या हस्ते अंदमानात Veer Savarkar यांच्या पुतळ्याचे अनावरण

‘गुण-सुमनें मी वेचियली या भावें’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम २६ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या अँफिथिएटरमध्ये संपन्न होणार आहे. या कार्यक्रमात सावरकरांच्या साहित्यसंपदेचा, काव्यलेखनाचा तसेच त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारांचा वेध घेण्यात येणार आहे. युगंधरा पाटील आणि सहकारी हे सादरीकरण करणार असून विद्यार्थ्यांना सावरकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा बहुआयामी परिचय करून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे.

Veer Savarkar यांच्या पुतळ्याचे अनावरण

अंदमान निकोबार येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यवीर विंनायक दामोदर सावरकर यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत यांनी पुतळ्याची निर्मिती करणाऱ्यांचा सत्कार केला.

“राममंदिर झाले, आता राष्ट्र…”; पुण्यातून RSS सरसंघचालक मोहन भागवतांचे मोठे विधान

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण प्रसंगी ‘सागरा प्राण तळमळला’ कार्यक्रमात पद्मश्री हृदयनाथ मंगेशकर यांनी सावरकर यांच्यासोबत घालवलेल्या आठवणीना उजाळा दिला. हृदयनाथ मंगेशकर म्हणाले, ‘अंदमानला ही माझी तिसरी किंवा चौथी भेट आहे. एक दिवस मी शिवाजी पार्क येथून फिरत असताना मला तिथे एक माणूस फिरताना दिसला. तेव्हा मी 14 वर्षांचा होतो. “मला वाटले की तो मोठा माणूस आहे. माझ्या घरी माझ्या वडिलांचा आणि सावरकरांचा फोटो असलेले पुस्तक असल्याचे मला आठवले. त्यावरून मला आठवले की हे सावरकर आहेत. मी त्यांच्याकडे जाऊन माझी ओळख करून दिली आणि त्यांनी मला आता बोलावले”, असे हृदयनाथ मंगेशकर म्हणाले.

