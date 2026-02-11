Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बँकिंग क्षेत्रात करिअर घडवायचं आहे? ‘या’ संकेतस्थळावर जाऊन करा अर्ज, अधिक माहितीसाठी नक्की वाचा

बँकिंग क्षेत्रात करियर बनवायचं आहे का? तर बँक ऑफ बड़ौदा तुमच्यासाठी १६६ मैनेजर आणि सीनियर मैनेजर पदांची संधी घेऊन आली आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 02:55 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

बँकिंग क्षेत्रात करियर बनवायचं आहे का? तर बँक ऑफ बड़ौदा तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी घेऊन आली आहे. भारतातील प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक असलेली बँक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर आणि सीनियर मैनेजर पदांसाठी एकूण १६६ रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन सुरु झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट bankofbaroda.in वर जाऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ आहे, त्यामुळे उमेदवारांनी वेळेत अर्ज करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण शेवटच्या क्षणाला अर्ज केल्यास तांत्रिक अडचणी किंवा फॉर्म भरण्यात चूक होण्याची शक्यता असते.

‘एअर ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट’ आणि ‘सिनेमॅटोग्राफी’; क्षेत्र वेगळे पण संधी अफाट! तुम्हाला कशात करायचंय Career?

या पदांसाठी उमेदवारांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून ग्रॅज्युएशन केलेले असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, संबंधित क्षेत्रातील पोस्ट-ग्रॅज्युएशन किंवा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जसे की CA, MBA किंवा तत्सम प्रमाणपत्र असल्यास उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. हे पद प्रबंधकीय श्रेणीतील असल्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील कार्यानुभव देखील अनिवार्य आहे. उमेदवारांची निवड बहु-स्तरीय प्रक्रियेद्वारे केली जाईल, ज्यामध्ये उमेदवारांची तार्किक क्षमता, बँकिंग ज्ञान, व्यक्तिमत्व, संवाद कौशल्य आणि निर्णय घेण्याची क्षमता तपासली जाईल. निवडीच्या प्रक्रियेत सर्वप्रथम ऑनलाइन टेस्ट घेतली जाईल, ज्यात उमेदवारांची बँकिंग संबंधित माहिती आणि तार्किक विचार क्षमता मोजली जाईल. त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांना ग्रुप डिस्कशन (GD) सत्रातून त्यांच्या संप्रेषण कौशल्याची आणि संघात काम करण्याची क्षमता तपासली जाईल. शेवटच्या टप्प्यात पर्सनल इंटरव्यू घेऊन अंतिम मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल.

अर्ज प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांनी सर्व आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरावी. यामध्ये फोटो, सही, अनुभव प्रमाणपत्रे व इतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे. तसेच अर्ज शुल्क देखील दिलेली श्रेणी लक्षात घेऊन भरणे आवश्यक आहे. अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याचा प्रिंटआउट सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे, जे भविष्यातील संदर्भासाठी उपयुक्त ठरेल. ही भर्ती बँकिंग क्षेत्रात प्रबंधकीय पदावर करियर बनवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी वेळेत अर्ज करणे आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रांची योग्यरीत्या तयारी करून ठेवणे खूप गरजेचे आहे.

IAS Avinash : अपयशाने खचला नाही… यश त्याच्या कष्टासमोर वाचला नाही! मेहनत असावी तर अशी

ही संधी फक्त नोकरी मिळवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर बँकिंग क्षेत्रातील प्रबंधकीय कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि भविष्यात उच्च पदावर पोहोचण्यासाठी एक पायरी ठरू शकते. इच्छुक उमेदवारांनी या संधीचा फायदा घेऊन बँकिंग क्षेत्रात आपले भविष्य घडवावे.

Published On: Feb 11, 2026 | 02:51 PM

