IAS Avinash : अपयशाने खचला नाही… यश त्याच्या कष्टासमोर वाचला नाही! मेहनत असावी तर अशी

बिहारमधील ग्रामीण भागातून आलेल्या अविनाश यांनी अभियांत्रिकी पूर्ण करून नोकरी केली, मात्र आयएएसचे स्वप्न उराशी बाळगले.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:14 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

दरवर्षी लाखो तरुण यूपीएससी परीक्षेची तयारी करतात. ग्रामीण भागातील हजारो तरुण आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहतात. शेतकरी कुटुंबातील एक मुलगा आयएएस अधिकारी झाल्यावर तो ग्रामीण भागातील हजारो तरुणांसाठी प्रेरणास्त्रोत ठरतो. २०२३ च्या परीक्षेत यश मिळवलेले आयएएस अधिकारी अविनाश कुमार आज अशाच तरुणांसाठी आदर्श ठरत आहेत.

मुंबई मेट्रो भरतीसाठी करा अर्ज! विविध पदासाठी भरती; ₹2.80 लाखांपर्यंत पगाराची संधी

बिहारमधील फोक्सगंजमधील बाबू गावातून देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेत पोहोचलेला हा प्रवास सोपा नव्हता. अविनाश यांनी सुरुवातीचे शिक्षण सरस्वती विद्या मंदिर येथे घेतले. शालेय शिक्षणानंतर त्यांनी बोकारो येथून इंटरमिजिएट पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी दहावीमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवले. इंटरमिजिएट पूर्ण केल्यानंतर अविनाश यांनी कोलकात्यातील जाधवपूर विद्यापीठातून अभियांत्रिकीची पदवी मिळवली.

अभियांत्रिकीनंतर केली नोकरी

पदवीनंतर अविनाश यांनी बंगळुरूमध्ये एका पॉवर प्रोजेक्टवर ११ महिने काम केले. नोकरीदरम्यानच त्यांना यूपीएससीची आवड निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांनी आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिले आणि तयारीसाठी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा प्रवास सोपा नव्हता. पहिल्या दोन प्रयत्नांत त्यांना अपयश आले. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. दररोज तासन्‌तास अभ्यास करत ते यूपीएससीसाठी पूर्णपणे समर्पित राहिले. शेवटी, २०२३ मध्ये त्यांनी यूपीएससी परीक्षेत प्रिलिम्स, मेन्स आणि मुलाखत हे सर्व टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. अविनाश यांना संपूर्ण भारतात २७ वा क्रमांक मिळाला आणि त्यांचे आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले.

सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ! एमसीए आणि एम.एचएमसीटी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी

स्वअभ्यासालाच तुमचे शस्त्र बनवा

यशाबाबत बोलताना अविनाश सांगतात की, सुरुवातीला त्यांनी कोचिंग घेतले, मात्र त्यानंतर स्वतःचा अभ्यास हाच त्यांचा सर्वात मोठा आधार ठरला. सखोल व सातत्यपूर्ण अभ्यास केल्यास यूपीएससीसारखी कठीण परीक्षा देखील उत्तीर्ण होऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे. यूपीएससी इच्छुकांनी गांभीर्याने आणि नियोजनबद्ध अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अपयशाने खचून न जाता सातत्य ठेवले, तर यश नक्कीच मिळते, हे अविनाश कुमार यांच्या प्रवासातून स्पष्ट होते.

Published On: Feb 10, 2026 | 08:13 PM

IAS Avinash : अपयशाने खचला नाही… यश त्याच्या कष्टासमोर वाचला नाही! मेहनत असावी तर अशी

Feb 10, 2026 | 08:13 PM
