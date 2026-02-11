Karjat Accicent : कर्जत-चौक राज्यमार्ग रस्त्यावर एसटीची धडक ; अपघातामुळे मोठी वाहतूक कोंडी

वांगणी ठाणे येथील रिंकू सिंग हे आपली एम एच 05, ई ए 5713 ही इर्टिका जीप घेऊन चौक कडे चालले होते.वांगणी येथून कल्याण कर्जत रस्त्याने कर्जत आणि पुढे कर्जत चौक रस्त्याने जात होते.साधारण पावणे बारा वाजण्याच्या सुमारास कर्जत एसटी आगाराची पनवेल येथून कर्जतकडे येणारी एम एच 20 बी एल 3625 ही एसटी गाडी समोरच्या वाहनाला ओव्हरटेक करीत असताना ही एसटी गाडी इर्टिका गाडीवर जाऊन आढळली.हा अपघात इतका भयानक होता की चालक रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता,तर बाजूला असलेली व्यक्ती ही देखील गंभीर जखमी झाली आहे.या दोघांना अडकलेल्या स्थितीतून बाहेर काढून तत्काळ डिकसल येथील रायगड हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी हलवले आहे.
अपघातात जखमी झालेल्या दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.तर या अपघातास कारणीभूत ठरलेला एसटी चालक याच्यावर कर्जत पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.या अपघातामुळे कर्जत चौक राज्यमार्ग रस्त्यावर साधारण एक तास वाहतूक कोंडी झाली होती.कर्जत पोलिसांच्या पथकाने ही सर्व परिस्थिती हाताळली असून ते जखमींवर उपचार सुरु असून त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरु आहे.
रस्त्यांच्या दुर्दशा आणि अरुंद जागेतून जाणारी अवजड वाहनं तसंच सतत होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे अपघाताचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जात असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.