Food Recipe: १० रुपयांमध्ये बनवा खमंग कुरकुरीत शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी, महिनाभर राहील व्यवस्थित टिकून

जेवणाच्या ताटात जर चटणी असेल तर चार घास जास्त जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये शेंगदाणे सुक खोबऱ्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 02:50 PM
१० रुपयांमध्ये बनवा खमंग कुरकुरीत शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी

१० रुपयांमध्ये बनवा खमंग कुरकुरीत शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी

भारतीय स्वयंपाक घरात अनेक वेगवेगळे पदार्थ कायमच उपलब्ध असतात. त्यात सगळ्यांचं आवडणारा पदार्थ म्हणजे चटणी. हिरवी मिरचीची चटणी, शेंगदाणा चटणी, वेगवेगळ्या भाज्यांच्या सालीची चटणी इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारातील चटणी घरात कायमच बनवल्या जातात. जेवणाच्या ताटात जर चटणी असेल तर चार घास जास्त जातात. गरमागरम भाकरी, चपाती किंवा भातासोबत सुद्धा चटणी खाल्ली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ही चटणी महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहते. शेंगदाणे आणि सुकं खोबर प्रत्येक घरात उपलब्ध असत. कारण शेंगदाण्याचा वापर भाजीमध्ये टाकण्यासाठी केला जातो तर सुक्या खोबऱ्याचा वापर करून वाटप तयार केले जाते. पदार्थाची चव वाढवण्यासाठी जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला कायमच चटणी किंवा लोणचं यांसारखे पदार्थ हवे असतात. चला तर जाणून घेऊया शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

संध्याकाळच्या जेवणासाठी करा गरमागरम पांढरी कढी, घरातील सगळ्यांचं आवडेल चविष्ट पदार्थ

कृती:

  • सुक खोबर
  • शेंगदाणे
  • कढीपत्ता
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • भाजलेली पांढरी डाळ
  • लाल सुक्या मिरच्या
  • चिंच
  • तेल
  • मोहरी
  • उडीद डाळ
Valentine Day होईल आणखीनच खास! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून घरीच बनवा ‘हे’ चविष्ट गोड पदार्थ

कृती:

  • शेंगदाणा खोबऱ्याचा चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये शेंगदाणे मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • भाजलेले शेंगदाणे थंड होण्यासाठी ठेवा. त्याच कढईमध्ये कढीपत्त्याची पाने, सुक खोबर, उडीद डाळ आणि लाल मिरच्या हे सर्व पदार्थ वेगवेगळे भाजून घ्या.
  • भाजलेले पदार्थ थंड करण्यासाठी ठेवा. थंड झालेल्या शेंगदाण्याच्या साली काढून मिक्सरच्या भांड्यात टाका.
  • मिक्सरच्या भांड्यात शेंगदाणे, भाजलेले सर्व साहित्य. लाल तिखट, हळद आणि चवीनुसार मीठ, चिंच, भाजकी डाळ घालून चटणी वाटून घ्या.
  • त्यानंतर चटणी कढईमध्ये तेल टाकून मंद आचेवर कुरकुरीत करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी.

How to make peanut coconut chutney at home simple food recipe

Published On: Feb 11, 2026 | 02:50 PM

