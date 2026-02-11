Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandrapur News: महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची जबाबदारी कोण घेणार? काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बापू धोटे यांचा सवाल

नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने एकहाती सत्ता प्राप्त करीत जिल्हा काँग्रेसमय केला. असं असलं तरी देखील चंद्रपूर महानगर पालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्याचं बोललं जात आहे.

चंद्रपूर: गत कित्येक वर्षांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष पराभवाच्या खाईत लोटला असतानाच नगर परिषद व महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. बऱ्याच वर्षानंतर जिल्हा काँग्रेसमय झाला. दरम्यान चंद्रपूर महानगर पालिकेत काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकून भाजपला धोबीपछाड दिली. मात्र महापौरपदाच्या निवडणुकीत जबाबदार काँग्रेसी नेत्यांच्या अहंकारी व हेव्यादाव्याच्या प्रवृत्तीमुळे पक्षाला सत्तेपासून मुकावे लागले आहे. या पराभवाची नैतिक जबाबदारी जबाबदार नेते स्वीकारणार काय, असा खडा सवाल पक्षाचे माजी महासचिव बापू धोटे यांनी उपस्थित केला आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने एकहाती सत्ता प्राप्त करीत जिल्हा काँग्रेसमय केला आहे. मात्र पक्षाला चंद्रपूर महानगर पालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. पण मतदारांनी कौल देत पक्षाला सर्वाधिक जागा जिंकता आल्या. पक्षाला सत्तेसाठी फक्त तीन नगरसेवकांनी गरज होती. त्यातच महाविकास आघाडीतील उबाठा गटाने ६ जागा जिंकल्या आहे. त्यामुळे पक्षाचा महापौर होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र पक्षातील जबाबदार नेत्यांच्या अहंकारामुळे पक्षाला तोंडघशी पडावे लागले आहे. नेत्यांमधील हेवेदावे आणि वृथा अहंभाव यामुळे नगरसेवकांची पळवापळवी करण्यात आली. त्यानंतर दोन नेत्यांनी वेगवेगळे गटाची नोंदणी केली.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अहंकारी स्वभावगुणांमुळे पक्षाची हानी

महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव हा मतदारांचा अपमान आहे. त्यांनी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसला मतदान केले. पण नेत्यांनी मोठेपणा दाखविण्यात वेळ खर्ची घालविला. त्यांच्या अहंकारी स्वभावगुणांमुळे पक्षाची हानी झाली. मतदारांनी पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी कौल दिला असताना महापौरपदाच्या निवडणुकीत मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मतदारांनी पक्षाला का म्हणून मतदान करावे, असा सवाल धोटेंनी उपस्थित केला.

त्यामुळेच सत्ता गमावली : धानोरकर

चंद्रपूरमध्ये बहुमताच्या जवळ आमचा आकडा होता, पण आम्हाला ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती, त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. जे सेक्युलर पक्ष होते. बंचित बहुजन आघाडी व एमआयएम होते, त्यांनी कुठेतरी अप्रत्यक्षपणे भाजपला पाठिंबा दिला. ते सभागृहात हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे आम्हाला चंद्रपुरात सत्ता गमवावी लागली, अशी प्रतिक्रीया खा. प्रतिभा धानोरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

