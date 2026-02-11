Chhatrapati Sambhajinagar Crime: “तू कोणाशी बोलतोस?” संशयातून वाद वाढला; पतीने उचललं टोकाचं पाऊल, लॉजवर गेला अन्…

Navi Mumbai Crime: हवालदाराने केली तरुणाची हत्या; नंतर मृतदेह पुरण्यासाठी केला 191 किलोमीटरचा थरारक प्रवास आणि…; कारण काय?
आपल्या मुलींशीही नीट बोलू दिले नाही
मृतक रविनाथ बर्डे यांचा भाऊ अमोल बर्डे (रा. हरीओमनगर, जटवाडा रोड, हर्सूल) यांनी बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार राविनाथ बर्डे यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी पहाटे पावणे दोन वाजण्याच्या सुमारास गुरुगणेशनगर येथील श्री साई लॉजमधील खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पत्नी शिवानी हिचा रविनाथवर सतत संशय होता. “तू कोणत्या मुलीशी बोलतोस?” असा आरोप करत ती नेहमी भांडण करत असे. यासोबतच तिने त्याला आपल्या मुलाशीही नीट बोलू दिले नाही, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल
राविनाथ हा सततचा संशय, भांडण आणि मानिसक त्रासामुळे तणावात होता. या त्रासाला कंटाळून त्याने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. तो श्री साई लॉज, गुरुगणेशनगर येथे गळफास घेत आत्महत्या केली, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात केले आहे. पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी विवाहित पत्नीविरोधात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.
