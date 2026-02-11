Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: “तू कोणाशी बोलतोस?” संशयातून वाद वाढला; पतीने उचललं टोकाचं पाऊल, लॉजवर गेला अन्…

पत्नीच्या सततच्या संशय, भांडण आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून विवाहित तरुणाने लॉजमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या प्रकरणी पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल असून पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 02:45 PM
crime
  • पहाडसिंगपुरा परिसरातील धक्कादायक घटना
  • विवाहित तरुणाने लॉजमध्ये गळफास घेत आत्महत्या
  • पत्नीच्या संशय व मानसिक त्रासाचा आरोप
  • पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या सततच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून एका विवाहित तरुणाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रविनाथ रामकृष्ण बर्डे असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल केला असून पोलीस तपास करत आहे.

आपल्या मुलींशीही नीट बोलू दिले नाही

मृतक रविनाथ बर्डे यांचा भाऊ अमोल बर्डे (रा. हरीओमनगर, जटवाडा रोड, हर्सूल) यांनी बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार राविनाथ बर्डे यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी पहाटे पावणे दोन वाजण्याच्या सुमारास गुरुगणेशनगर येथील श्री साई लॉजमधील खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पत्नी शिवानी हिचा रविनाथवर सतत संशय होता. “तू कोणत्या मुलीशी बोलतोस?” असा आरोप करत ती नेहमी भांडण करत असे. यासोबतच तिने त्याला आपल्या मुलाशीही नीट बोलू दिले नाही, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल

राविनाथ हा सततचा संशय, भांडण आणि मानिसक त्रासामुळे तणावात होता. या त्रासाला कंटाळून त्याने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. तो श्री साई लॉज, गुरुगणेशनगर येथे गळफास घेत आत्महत्या केली, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात केले आहे. पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी विवाहित पत्नीविरोधात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पत्नीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत तिला पतीनेच संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी आता जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. एवढेच नाही तर त्याच्यावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. लईक जावेद अन्सारी (३६ वर्षीय) असे आरोपीचे नाव आहे. तो कन्नड तालुक्यातील कुंजखेडाचा रहिवासी आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पहाडसिंगपुरा परिसरातील श्री साई लॉजमध्ये.

  • Que: आत्महत्येचं कारण काय सांगितलं जातंय?

    Ans: पत्नीचा सतत संशय, भांडण आणि मानसिक त्रास.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 02:45 PM

Feb 11, 2026 | 02:45 PM
