Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Jobs Who Is Jayant Mankale Upsc Success Story Visually Impaired Ias Officer News Marathi

UPSC Success Story : आजारपणात दृष्टी गेली, १०व्या वर्षी वडिलांचा आधार हरपला; आईने लोणचं विकून शिकवलं, तरीही मुलगा बनला IAS

आजारामुळे लहानपणीच दृष्टी गमावली आणि वडिलांचाही आधार लवकरच हरपला, तरीही आईने लोणचं विकून मुलाला शिक्षण दिलं. कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर त्या मुलाने UPSC उत्तीर्ण करत IAS पद मिळवलं.

Updated On: Apr 19, 2026 | 01:17 PM
आजारपणात दृष्टी गेली, १०व्या वर्षी वडिलांचा आधार हरपला; आईने लोणचं विकून शिकवलं, तरीही मुलगा बनला IAS

आजारपणात दृष्टी गेली, १०व्या वर्षी वडिलांचा आधार हरपला; आईने लोणचं विकून शिकवलं, तरीही मुलगा बनला IAS

Follow Us:
Follow Us:

UPSC Success Story News Marathi : “स्वप्नांमध्ये जिद्द असेल तरच यश मिळतं; पंखांपेक्षा हौसले उंच भरारी घेतात.” बीड जिल्ह्यातील जयंत मनकाले यांनी ही म्हण खरी करून दाखवली. जयंत मनकाले हे एका खासगी कंपनीत मेंटेनन्स इंजिनिअर म्हणून काम करत होते. मात्र ‘रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा’ या दुर्मिळ आजारामुळे त्यांच्या आयुष्यात अचानक अंधार पसरला. काही काळातच त्यांच्या डोळ्यांची सुमारे ७५% दृष्टी कमी झाली. याआधीच वडिलांचे निधन झाले होते आणि घरची आर्थिक परिस्थितीही कमकुवत होती. त्यामुळे महागडे उपचार किंवा आधुनिक शैक्षणिक साधनांचा खर्च उचलणे शक्य नव्हते. अशा कठीण परिस्थितीतही त्यांनी हार न मानता संघर्ष सुरू ठेवला.

अर्धा महिना उलटला तरीही शिक्षकांना पगार नाहीच; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर संताप

जयंत मानकाले यांनी आपली ७५% दृष्टी गमावून आणि तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करूनही, यूपीएससी सीएसईमध्ये अखिल भारतीय रँक (AIR) १४३ मिळवून एक आदर्श निर्माण केला आहे. आईच्या लोणच्याच्या विक्रीपासून ते रेडिओ ऐकून अभ्यास करण्यापर्यंत, आयएएस अधिकारी जयंत मानकाले यांचा प्रवास हा, आपल्या अडचणींना यशाच्या मार्गातील अडथळा मानणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक धडा आहे.

पण जयंत मानकाले यांनी हार मानली नाही. त्यांनी हे सिद्ध केले की खरा प्रकाश डोळ्यांत नसून मनाच्या दृढनिश्चयात असतो. ऑडिओबुक्स किंवा महागड्या स्क्रीन रीडर्सशिवाय, त्यांनी आपल्या अभ्यासासाठी रेडिओ आणि यूट्यूबचा आधार घेतला. त्यांच्या आईने लोणची विकून त्यांच्या स्वप्नांना पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या बहिणींनी आपले सुख जयंतच्या करिअरसाठी समर्पित केले. आता, जयंत मानकाले यांनी केवळ यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही, तर १४३ वा क्रमांकही मिळवला आहे आणि ते देशभरातील हजारो तरुणांसाठी एक आदर्श बनले आहेत. जयंत मानकाले यांच्या अंधारातून प्रकाशाकडे झालेल्या प्रवासाबद्दल वाचा.

इंजिनिअरिंगपासून अंधारापर्यंतचा प्रवास

जयंत मानकाले यांनी संगमनेर येथील अमृतवाहिनी महाविद्यालयात मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले. त्यांच्या करिअरची सुरुवात चांगली झाली आणि ते एका खाजगी कंपनीत इंजिनिअर झाले. पण २०१५ मध्ये त्यांचे आयुष्य बदलले. एका अनुवांशिक आजारामुळे त्यांची दृष्टी अंधुक झाली. जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना सांगितले की ते ७५% अंध आहेत, तेव्हा जणू त्यांच्यावर डोंगर कोसळला होता. वडिलांच्या निधनानंतर, घराची संपूर्ण जबाबदारी आधीच संघर्ष करणाऱ्या त्याच्या आई आणि बहिणींवर पडली.

आईने लोणची विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह

आयएएस जयंत मानकाळे यांचे वडील वॉटर पंप ऑपरेटर होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जयंत मानकाळे अवघे १० वर्षांचे असताना त्यांनी वडिलांना गमावले. त्यांच्या निधनानंतर, त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पेन्शनमुळे घर चालवणे कठीण झाले. जयंतचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी, त्यांच्या आईने पैसे उभे करण्याकरिता लोणची बनवून विकायला सुरुवात केली. पुण्यात शिक्षण घेणे महाग होते, पण कुटुंबाच्या त्यागाने जयंतला कधीही निराश केले नाही. जयंत म्हणतात, “मी माझी दृष्टी गमावली, पण आयुष्याकडे पाहण्याची दृष्टी नाही.”

पुस्तकांशिवाय यूपीएससीची तयारी

जयंत मानकाळे यांच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान अभ्यासाचे साहित्य हे होते. आर्थिक अडचणींमुळे, त्यांना अंधांसाठीचे महागडे सॉफ्टवेअर किंवा ऑडिओबुक्स घेणे परवडत नव्हते. अशा परिस्थितीत, त्यांनी ‘जुगाड’ आणि ‘आवड’ यांचा मार्ग निवडला:
ऑल इंडिया रेडिओ (AIR): ते रेडिओवरील बातम्या आणि चर्चा ऐकण्यात तासन्तास घालवत असत.

लोकसभा आणि राज्यसभा टीव्ही: तेथील वादविवादांमधून त्याने आपले सामान्य ज्ञान वाढवले.

यूट्यूब: त्याने मराठी लेखकांची भाषणे आणि तज्ञांची व्याख्याने ऐकून नोट्स तयार केल्या.

मराठी माध्यम: त्याने आपल्या परीक्षेचे माध्यम म्हणून मराठीची निवड केली, ज्यामुळे त्याला आपली मते व्यक्त करणे सोपे झाले.

यूपीएससीमध्ये दोनदा यशस्वी

जयंत मानकाळे यांनी यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा दोनदा उत्तीर्ण केली. २०१९ मध्ये, त्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर १४३ वा क्रमांक मिळवला. हे जयंतचे पहिले यश नव्हते. २०१८ मध्ये त्यांनी ९२३ वा क्रमांकही मिळवला होता, पण त्यांचे ध्येय मोठे होते. त्यामुळे, २०१९ मध्ये १४३ वा क्रमांक मिळवून आयएएस अधिकारी बनून त्यांनी आपली क्षमता सिद्ध केली. प्रांजल पाटील यांच्यानंतर, या कठीण परीक्षेत असे उल्लेखनीय यश मिळवणारे ते महाराष्ट्रातील दुसरे दृष्टिबाधित व्यक्ती आहेत.

जयंतची कहाणी आपल्याला शिकवते की, जर आपण दृढनिश्चयी असू, तर कोणताही शारीरिक किंवा आर्थिक अडथळा आपल्याला थांबवू शकत नाही. जर तुमचा स्वतःवर विश्वास असेल, तर संपूर्ण विश्व तुम्हाला मदत करण्यासाठी असते.

Career News: ‘RTE’ प्रवेश प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव; फक्त २६ हजार विद्यार्थांनी…

Web Title: Jobs who is jayant mankale upsc success story visually impaired ias officer news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 01:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
1

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
2

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?
3

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
4

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM