Hormuz Blockade : होर्मुझचा खेळ पुन्हा पेटला! ‘सुप्रीम लीडरच्या आदेशावरुनच मार्ग खुला होणार’; IRGC चा अमेरिकेला थेट इशारा

Hormuz Crisis : जगाचा श्वास रोखला! होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद? इराणचे अमेरिकेवर गंभीर आरोप
इराणच्या IRGC ने स्पष्ट केले आहे की, आता होर्मुझचा मार्ग केवळ इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) यांच्या आदेशानंतरच उघडला जाईल. कोणात्याही मुर्खाच्या ट्विटमुळे हा रस्त्या खुला केला जाणार असा जोरदार टोला इराणने अमेरिकेला लगावला आहे. इराणने एक ऑडिओ संदेश जारी करत म्हटले आहे की, कोणत्याही जहाजाने होर्मुझ मार्गावरुन जाण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला लक्ष केले जाईल.
विशेष करुन शत्रू देशांच्या जहाजांना आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना इराणने थेट इशारा दिला आहे. इराणने हेही स्पष्ट केले आहे की, इराणी जहाजांजी नाकेबंदी जोपर्यंत अमेरिका थांबवत नाही, तोपर्यंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ(Strait of Hormuz)चा मार्ग बंद राहिल.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिका आणि इराणमध्ये पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद येथे शांतता बैठक पार पडली होती. मात्र ही बैठक अयशस्वी ठरली आणि पुन्हा युद्धाचा भडका उडाला. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी शांतता करार होत नाही, तोपर्यंत इराणच्या जहाजांची नाकेबंदी सुरुच राहणार असे म्हटले. परंतु दोन्ही बाजूंनी तडजोड करण्यास तयार नसल्याने तणाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.
या वादादरम्यान भारताच्या दोन तेल टँकरवर गोळीबार करण्यात आला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, होर्मुझ पार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन जहाजांवर गोळीबार करण्यात आले असून यामध्ये ‘जग अर्णव’ आणि ‘सॅनमार हेराल्ड’ या तेल टँकरचा समावेश होता. यामुळे जहाजांना आपला मार्ग बदलवा लागला.
होर्मुझच्या वादामुळे सध्या जागतिक स्तकावर तेल आणि गॅस बाजारपेठेत मोठी खळभळ माजली आहे. इंधनाच्या किमती पुन्हा एकदा वधारु लागल्या आहेत. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे जागतिक महागाईचे संकट उभे ठोकले आहे.
Alleged Recording by the IRGC Navy: “We will open it by the order of our leader, not by the tweets of some idiot.” pic.twitter.com/LjGsAHqH3R — Iran News 24 (@IRanMediaco) April 18, 2026
