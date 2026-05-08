Maharashtra SSC result 2026: राज्यातील 179 विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण! कोकण ठरला सर्वात अव्वल, असा पाहा तुमचा निकाल

Maharashtra SSC result 2026: महाराष्ट्रात इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर झाला असून विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राच्या बोर्डाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून विद्यार्था त्यांचा निकाल पाहू शकतात.

Updated On: May 08, 2026 | 01:01 PM
  • महाराष्ट्र SSC Result 2026 मध्ये राज्याचा एकूण निकाल 92.02 टक्के लागला असून मुलींनी पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे.
  • यंदा राज्यातील तब्बल 179 विद्यार्थ्यांनी 100 पैकी 100 गुण मिळवत विक्रमी कामगिरी केली आहे.
  • कोकण विभाग 97.62 टक्के निकालासह राज्यात अव्वल ठरला असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण मिळाले आहेत.
SSC Result 2026 : महाराष्ट्रात दहावीचा निकाल अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मार्च २०२६ घेतलेल्या परीक्षेचा हा निकाल आहे. आज 8 मे रोजी दहावीचा निकाल जाहीर झाला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मार्च 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेत एकूण 14 लाख 20 हजार 846 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा एकूण निकाल 92.02 टक्के लागला आहे. यंदा देखील मुलींनी बाजी मारली असून कोकण विभाग या निकालात अव्वल ठरला आहे. कोकण विभागातील निकाल 97.62 टक्के लागला आहे. विद्यार्थी काही अधिकृत संकेतस्थळांवरून तसेच एसएमएसद्वारे त्यांचा निकाल पाहू शकणार आहेत.

179 विद्यार्थ्यांना 100 पैकी 100 गुण मिळाले

यंदाच्या निकालात एकूण 179 विद्यार्थ्यांना 100 पैकी 100 गुण मिळाले आहेत. हेच यंदाच्या निकालाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर, कोकण या नऊ विभागीय मंडळांचा इयत्ता दहावीचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. या निकालात राज्यभरातील एकूण 179 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १०० पैकी १०० गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे. संभाजीनगरमध्ये एकूण 24 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कोणत्या शहरात किती विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण?

कोल्हापुरातील एकूण 15 विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण मिळाले आहेत. तसेच पुण्यातील एकूण 12 विद्यार्थी 100 टक्के गुण मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत. कोकण विभागातील एकूण 7 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत. तर नाशिकमध्ये एकूण 6 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत. मुंबई शहरातील एकूण 5 विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण मिळाले आहेत. तर नागपूरमधील एकूण 3 विद्यार्थी 100 टक्के गुण मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत. अमरावतीमधील एकूण 3 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत.

दहावीचा निकाल पाहण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट

  • mahresult.nic.in
  • sscresult.mkcl.org (१० वी साठी)
  • mahahsscboard.in

Published On: May 08, 2026 | 12:38 PM

