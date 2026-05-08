Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Us Trade Court Strikes Down Donald Trump 10 Percent Global Tariffs See Details

युद्धाच्या परिस्थितीत Trump यांना मोठा धक्का…,10 % Tarrif कोर्टाकडून रद्द! काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या Federal Court ने धक्कादायक निर्णय देत ट्रम्प यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. त्यामुळे आता राजकीय परिस्थितीसोबतच जागतिक व्यापारावर कसा परिणाम होणार? न्यायालयाने नेमका कोणता निर्णय दिलाय

Updated On: May 08, 2026 | 12:55 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Federal Court ने धक्कादायक निर्णयाने ट्रम्प यांना धक्का
  • फेडरल कोर्टने नेमका काय निर्णय दिलाय?
  • कायद्यांतर्गत शुल्क आकारणे समर्थनीय नव्हते
10 Percent Tariff Illegal : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणखी एका मोठ्या धक्क्याचा सामना करावा लागला आहे. आपल्या निकालात, अमेरिकेच्या Federal Court ने धक्कादायक निर्णय देत ट्रम्प यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. त्यामुळे आता राजकीय परिस्थितीसोबतच जागतिक व्यापारावर कसा परिणाम होणार? न्यायालयाने नेमका कोणता निर्णय दिलाय आणि त्याचा कशा पद्धतीने परिणाम होईल हे सविस्तर जाणून घेऊयात.

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव, गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचं वातावरण, बाजारात मोठी घसरण होणार का?

फेडरल कोर्टने नेमका काय निर्णय दिलाय?

आपल्या निकालात, अमेरिकेच्या Federal Court ने १० टक्के शुल्क tariff लादण्याचा निर्णय अन्यायकारक होता. हे पाऊल बेकायदेशीर ठरवत, न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. अमेरिकेच्या U.S. Court of International Trade ने असा निष्कर्ष काढला की, सदर १० टक्के शुल्क हे ‘१९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२’ अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या समर्थनीय नव्हते. परिणामी, न्यायालयाने हे शुल्क रद्द करण्याचा आदेश दिला. ट्रम्प यांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जागतिक स्तरावर हे शुल्क लादले होते; याचा उद्देश जगभरातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या उत्पादनांना लक्ष्य करणे हा होता.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक शुल्कांचे निर्णय रद्द केल्यानंतर, हे नवीन १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले होते. हे १० टक्के शुल्क अंमलात आल्यानंतर, २४ राज्यांनी आणि अनेक लहान व्यवसायिकांनी याला आव्हान देत न्यायालयात खटले दाखल केले होते. आता, संघीय न्यायालयाने हे शुल्क बाजूला सारण्याचा निकाल दिला आहे.

निर्णय रद्द करताना न्यायालयाने काय स्पष्ट केलं?

आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने, २-१ अशा बहुमताच्या निकालात, असा निर्णय दिला की राष्ट्राध्यक्षांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा गैरवापर केला होता. एका न्यायाधीशाने म्हटले की लहान व्यवसायांविरुद्ध निकाल देणे अजून घाईचे ठरेल. लहान व्यवसायांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हे नवीन शुल्क म्हणजे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न होता, ज्या निर्णयाने रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत लादलेले २०२५ चे शुल्क रद्द केले होते.

कायद्यांतर्गत शुल्क आकारणे समर्थनीय नव्हते

आपल्या फेब्रुवारीतील आदेशात, ट्रम्प यांनी ‘Trade Act of 1974मधील कलम १२२ चा संदर्भ दिला होता. हे कलम गंभीर स्वरूपाची balance-of-payments deficits भरून काढण्यासाठी किंवा डॉलरच्या मूल्यातील घसरण रोखण्यासाठी, १५० दिवसांपर्यंत शुल्क आकारण्याची परवानगी देते. गुरुवारी दिलेल्या एका न्यायालयीन निकालात असे नमूद करण्यात आले की, ट्रम्प यांनी आपल्या फेब्रुवारीतील आदेशात ज्या व्यापार तुटींचा संदर्भ दिला होता, त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सदरहू कायदेशीर तरतूद हे एक योग्य साधन नव्हते. अमेरिकेचे U.S. Department of Justice आता या निकालाला ‘U.S. Court of Appeals मध्ये आव्हान देऊ शकते.

कोणत्या क्षेत्रांवर प्रभाव पडणार नाही?

विशेष म्हणजे, पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि वाहन क्षेत्रांवर सध्या लागू असलेली शुल्क आकारणी कायम राहील; कारण ही क्षेत्रे सध्याच्या कायदेशीर आव्हानाच्या किंवा यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या कक्षेत येत नाहीत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही झाली महाग! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवीन भाव

Web Title: Us trade court strikes down donald trump 10 percent global tariffs see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM