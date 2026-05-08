चिमुकलीचा खून, मुलाला जंगलात फेकले; ‘या’ कारणावरुन बापाने उचलले टोकाचे पाऊल

या प्रकरणामुळे संपूर्ण जुन्नर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. याबाबत आळेफाटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आरोपी सागर सदाशिव शिंदे (वय २९, रा. गायकवाड वस्ती, मोशी, ता. हवेली, जि. पुणे) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सागर शिंदे याची पत्नी सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी त्याला आणि मुलांना सोडून गेली होती. त्यानंतर घरातील वाद आणि मानसिक तणाव वाढत होता. या नैराश्यातून आरोपीने ५ मे रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास संतवाडी (ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीत पुणे-नाशिक महामार्गालगतच्या जंगल परिसरात आपल्या मुलांवर हल्ला केला. यामध्ये मुलगा आर्यन सागर शिंदे (वय ५) याचा गळा दाबून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तो मृत झाल्याचे समजून आरोपीने त्याला जंगलात सोडून दिले. तर मुलगी हर्षदा सागर शिंदे (वय ३.५) हिचा गळा दाबून खून करून तिचा मृतदेह झाडाझुडपांत फेकून दिल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पन्हाळकर पुढील तपास करीत आहे.
आळेफाटा पोलिसांकडून तपास
घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर आळेफाटा पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू करत आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल ओंकार अशोक खुणे यांनी फिर्याद दिली आहे. दिनांक ७ मे रोजी पहाटे गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीचा यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.