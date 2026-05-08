Maharashtra SSC Board Result 2026: दहावीचा निकाल लागला! मुलींनी पुन्हा मारली बाजी

SSC Result 2026: विद्यार्थ्यांची धाकधूक आता अखेर संपणार आहे. अवघ्या काही मिनिटांत दहावीचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

Updated On: May 08, 2026 | 12:07 PM
  • महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी परीक्षेचा निकाल 92.09 टक्के लागला
  • यंदा निकालात 2 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
  • कोकण विभागाने 97.62 टक्के निकालासह राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे.
  • छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा निकाल सर्वात कमी म्हणजे 88.41 टक्के लागला आहे.
Maharashtra SSC Result 2026: दहावीच्या विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली आहे. कारण आज 8 मे रोजी शुक्रवारी दुपारी 1 वाजता राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन पध्दतीने जाहीर केला जाणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना निकालाची प्रतिक्षा होती. आता अखेर ही प्रतिक्षा संपली आहे. येत्या काही तासांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने दहावीचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. 7 मे रोजी सायंकाळी बोर्डाकडून निकालाबाबत अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेनंतर आता विद्यार्थ्यांची भिती आणि उत्सुकता दोन्ही वाढली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

महाराष्ट्र बोर्डाचा दहावीचा निकाल जाहीर

आज दुपारी 1 वाजल्यापासून विद्यार्थी राज्य शिक्षण मंडळाच्या संकेतस्थळावर आणि अन्य वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने निकाल पाहू शकणार आहेत. या निकालात विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाचे गुण दिसणार आहेत. काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतून त्यांची गुणपत्रिका दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमधील विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली होती.

बारावीप्रमाणे SSC चा निकालही 2 टक्क्यांनी घसरला

बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दहावीच्या निकालाबाबत माहिती दिली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं आहे की, राज्यात दहावीचा निकाल 92.09 टक्के इतका लागला आहे. म्हणजेच 12 वी प्रमाणेच दहावीचा निकाल देखील 2 टक्क्यांनी घसरला आहे. दहावीच्या निकालात कोकण विभागाने सर्वात अव्वल कामगिरी केली आहे. यंदा कोकण विभागाचा 97.62 टक्के लागला आहे. तर छत्रपती संभाजीनगरचा निकाल सर्वात कमी लागला आहे. छत्रपती संभाजीनगरचा निकाल 88.41 टक्के लागला आहे. तसेच पुणे, मुंबईसह अनेक विभागांचा निकाल समाधानकारक आहे. येत्या काही वेळातच विद्यार्थ्यांना त्यांचा निकाल ऑनलाईन पद्धतीने पाहता येणार आहे. यासाठी विद्यार्थी https://mahahsscboard.in/ अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.

या संकेतस्थळांवर पाहा दहावीचा निकाल

  • https://sscresult.mahahsscboard.in/
  • https://results.targetpublications.org/
  • https://results.digilocker.gov.in
  • https://mahahsscboard.in
  • https://results.navneet.com

निकाल पाहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी वरीलपैकी एका संकेतस्थळाला भेट द्या
  • संकेतस्थळ सुरु झाल्यानंतर स्क्रीनवर दिसणऱ्या रकान्यात दहावीचा सीट नंबर आणि तुमच्या आईच्या नावाचे पहिले नाव इंग्रजीत लिहा.
  • आता व्ह्यु रिझल्टवर क्लिक कर.
  • तुमच्यासमोर निकाल ओपन होईल.

Published On: May 08, 2026 | 11:42 AM

