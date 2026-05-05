Nashik TCS Case : लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराच्या कटाचे ‘आंतरराष्ट्रीय’ धागेदोरे उघड

नाशिकमधील बहुचर्चित TCS प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. आयटी कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार, मानसिक छळ आणि धर्मांतराच्या आरोपांप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील तौसिफ अत्तार, दानिश शेख, शाहरुख कुरेशी आणि रजा मेमन यांना आज नाशिक सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सुनावणीनंतर न्यायालयाने सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी देण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, पुढील तपासासाठी पुण्यात ताबा मिळावा यासाठी विशेष तपास पथकाने (SIT) न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. या अर्जावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
