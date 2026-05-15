एनटीएने आपल्या अधिकृत खाते @NTA_Exams द्वारे नीट यूजी २०२६ परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यासोबतच आपला अधिकृत ईमेल आयडी आणि संपर्क क्रमांक शेअर केला आहे. विद्यार्थी neet-ug@nta.ac.in किंवा mailto:neet-ug@nta.ac.in वर एनटीएशी संपर्क साधू शकतात. तुम्ही NTA च्या हेल्पलाइन क्रमांक 011-40759000 / 011-69227700 वर देखील संपर्क साधू शकता. परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, विद्यार्थी आता त्यांच्या NEET UG पुनर्परीक्षेच्या प्रवेशपत्राची वाट पाहतील.
Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा
जेव्हा NTA ने NEET UG परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी आधीच जाहीर केले होते की नवीन परीक्षेच्या तारखेसोबत एक नवीन प्रवेशपत्र जारी केले जाईल. तथापि, परीक्षा केंद्र तेच राहील. २१ जून, २०२६ रोजी होणाऱ्या NEET UG परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एक नवीन प्रवेशपत्र डाउनलोड करावे लागेल, जे NTA द्वारे त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले जाईल.
NEET UG पुनर्परीक्षेची तारीख २१ जून, २०२६ असेल. या परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रवेशपत्र आगाऊ डाउनलोड करावे लागेल. एनटीए साधारणपणे परीक्षेच्या तारखेच्या ५-६ दिवस आधी प्रवेशपत्र जारी करते. नीट यूजी परीक्षा २१ जून रोजी होणार असून, नीट यूजी प्रवेशपत्र १५ जून २०२६ रोजी जारी केले जाईल. ते डाउनलोड करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in ला भेट द्यावी लागेल.
