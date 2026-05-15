NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) ने 21 जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. परीक्षेपूर्वी काही दिवसांत अ‍ॅडमिट कार्ड जारी केले जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. 

Updated On: May 15, 2026 | 11:19 AM
  • 21 जूनला परीक्षा; NTA कडून अ‍ॅडमिट कार्डबाबत मोठी अपडेट
  • परीक्षेपूर्वी काही दिवसांत अ‍ॅडमिट कार्ड जारी
  • अधिकृत वेबसाइटवर नियमित अपडेट तपासण्याचा सल्ला
NTA Exam 2026 News Marathi : भारत सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) नीट यूजी २०२६ परीक्षेच्या पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. नीट यूजी २०२६ परीक्षा रविवार, २१ जून २०२६ रोजी होणार आहे. एका अधिकृत निवेदनात, एनटीएने उमेदवार आणि पालकांना परीक्षेसंबंधित अद्यतने आणि इतर माहितीसाठी केवळ अधिकृत वेबसाइटवर अवलंबून राहण्यास सांगितले आहे. संस्थेने त्यांना एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइट व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पोर्टल किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून न राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

संपर्क क्रमांक आणि ईमेल आयडी जाहीर

एनटीएने आपल्या अधिकृत खाते @NTA_Exams द्वारे नीट यूजी २०२६ परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यासोबतच आपला अधिकृत ईमेल आयडी आणि संपर्क क्रमांक शेअर केला आहे. विद्यार्थी neet-ug@nta.ac.in किंवा mailto:neet-ug@nta.ac.in वर एनटीएशी संपर्क साधू शकतात. तुम्ही NTA च्या हेल्पलाइन क्रमांक 011-40759000 / 011-69227700 वर देखील संपर्क साधू शकता. परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, विद्यार्थी आता त्यांच्या NEET UG पुनर्परीक्षेच्या प्रवेशपत्राची वाट पाहतील.

जुने प्रवेशपत्र वापरता येईल का?

जेव्हा NTA ने NEET UG परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी आधीच जाहीर केले होते की नवीन परीक्षेच्या तारखेसोबत एक नवीन प्रवेशपत्र जारी केले जाईल. तथापि, परीक्षा केंद्र तेच राहील. २१ जून, २०२६ रोजी होणाऱ्या NEET UG परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एक नवीन प्रवेशपत्र डाउनलोड करावे लागेल, जे NTA द्वारे त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले जाईल.

२१ जूनच्या NEET UG परीक्षेचे प्रवेशपत्र कधी प्रसिद्ध होईल?

NEET UG पुनर्परीक्षेची तारीख २१ जून, २०२६ असेल. या परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रवेशपत्र आगाऊ डाउनलोड करावे लागेल. एनटीए साधारणपणे परीक्षेच्या तारखेच्या ५-६ दिवस आधी प्रवेशपत्र जारी करते. नीट यूजी परीक्षा २१ जून रोजी होणार असून, नीट यूजी प्रवेशपत्र १५ जून २०२६ रोजी जारी केले जाईल. ते डाउनलोड करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in ला भेट द्यावी लागेल.

Published On: May 15, 2026 | 11:19 AM

