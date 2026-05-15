Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

नॅशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) अर्थात राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने NEET UG 2026 च्या फेरपरीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. ही परीक्षा २१ जून रोजी होणार आहे. पेपरफुटीमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती

Updated On: May 15, 2026 | 10:12 AM
NEET UG फेरपरीक्षा तारीख जाहीर (फोटो सौजन्य - iStock)

  • मोठी बातमी नीट युजी फेरपरीक्षा तारीख जाहीर 
  • ट्विट करून देण्यात आली माहिती 
  • बैठकीत घेण्यात आला निर्णय 
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने नीट यूजी २०२६ च्या पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. ही परीक्षा २१ जून रोजी होणार आहे. एनटीएने ही माहिती ट्विट केली आहे. ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या मान्यतेने, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने नीट (यूजी) परीक्षा रविवार, २१ जून, २०२६ रोजी पुनर्निर्धारित केली आहे. उमेदवार आणि पालकांना केवळ एनटीएच्या अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”

घेण्यात आली उच्चस्तरीय बैठक 

काल रात्री उशिरा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. ही बैठक जवळपास दोन तास चालली. यामध्ये पुनर्परीक्षा आणि भविष्यात पेपरफुटी रोखण्यावर चर्चा झाली. उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी, शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) चे महासंचालक अभिषेक सिंग, CBSE चेअरपर्सन राहुल सिंग आणि केंद्रीय विद्यालय संघटन (KVS) व नवोदय विद्यालय समिती (NVS) च्या आयुक्तांसह इतर अधिकारीही उपस्थित होते. एजन्सीने आता पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे.

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

NEET नोंदणी आणि प्रवेशपत्राबाबत महत्त्वाचे अपडेट

NTA (राष्ट्रीय परीक्षा संस्था) नुसार, NEET च्या पुनर्परीक्षेसाठी (re-NEET) कोणत्याही नवीन नोंदणीची आवश्यकता नाही. मे २०२६ च्या सत्रात करण्यात आलेली नोंदणीची माहिती, उमेदवारी आणि निवडलेली परीक्षा केंद्रे हीच माहिती पुनर्परीक्षेसाठी पुढे वापरली जाईल. यासाठी कोणतीही नवीन नोंदणी करावी लागणार नाही आणि कोणतेही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी भरलेले शुल्क त्यांना परत केले जाईल आणि ही पुनर्परीक्षा NTA च्या अंतर्गत संसाधनांचा वापर करून घेतली जाईल, असे NTA ने ‘X’ (पूर्वीचे Twitter) वरील एका पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. या पुनर्परीक्षेसाठी NEET चे प्रवेशपत्र (Admit Card) नव्याने जारी केले जाईल. एकदा जारी झाले की, NEET चे प्रवेशपत्र neet.nta.nic.in या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध होईल.

एम.के. स्टॅलिन यांची पंतप्रधान मोदींकडे २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी NEET मधून सूट देण्याची मागणी

आज दिवसाच्या सुरुवातीला, तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे अशी मागणी केली की, त्यांनी NMC कायदा, २०१९ च्या कलम १४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक अध्यादेश जारी करावा, जेणेकरून २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी NEET परीक्षेतून सूट देता येईल. राज्य सरकारांना पात्रता परीक्षेत (Qualifying Examination) मिळालेल्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी केंद्र सरकारने द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले.

‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा’ (NEET) संदर्भात वारंवार होणारे अपयश, व्यवस्थेतील त्रुटी आणि वाढता जनअविश्वास यांबद्दल त्यांनी “खोलवर चिंता आणि तातडीची भावना” व्यक्त केली; विशेषतः, देशभरात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पेपरफुटीनंतर NEET-UG २०२६ परीक्षा रद्द करण्याचा जो धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही चिंता व्यक्त केली.

“NEET-UG २०२६ परीक्षा नुकतीच रद्द झाल्याच्या घटनेमुळे, अत्यंत केंद्रीकृत असलेल्या परीक्षा पद्धतीमध्येच अंतर्निहित असलेल्या खोलवरच्या संरचनात्मक दोषांचे पुन्हा एकदा पितळ उघडे पडले आहे,” असे स्टॅलिन यांनी पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

३ मे रोजी परीक्षा रद्द 

३ मे रोजी घेण्यात आलेली ही परीक्षा रद्द करण्यात आली; कारण परीक्षेपूर्वीच WhatsApp आणि Telegram च्या विविध समूहांवर ४०० हून अधिक प्रश्नांचा समावेश असलेली एक “गेस पेपर” (संभाव्य प्रश्नपत्रिका) मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाली होती—ज्यामध्ये जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या विषयांचे १२० हून अधिक प्रश्न मूळ प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळणारे होते, असे त्यांनी सांगितले.

मिळालेल्या माहितीनुसार (Reports), या पेपरफुटीचे मूळ महाराष्ट्रातील नाशिक येथे होते; तिथून ती हरियाणापर्यंत पसरली; त्यानंतर राजस्थानमधील सीकर, जयपूर आणि जमवा रामगढ या जिल्ह्यांमध्ये तिची छपाई व वितरण करण्यात आले; आणि अखेरीस ती बिहार, केरळ, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि इतर अनेक राज्यांमधील परीक्षार्थींपर्यंत पोहोचली.

