Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

तज्ञांच्या मते, संध्याकाळी ७ नंतर शरीराची जैविक लय (circadian rhythm) विश्रांतीच्या टप्प्यात पोहचते. यानंतर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट आणि मेटाबॉलिक एक्टिव्हिटी देखील मंदावू लागते. शरीराची ही लय बिघडल्याने हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबंधित प्रणालींवर ताण पडू शकतो. हे लक्षात घ्या की, इथे आपण दिवसा केल्या जाणाऱ्या एक्टिव्हिटिजविषयी बोलत नाही आहोत तर संध्याकाळनंतर जेव्हा शरीर विश्रांती घेण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा केल्या जाणाऱ्या एक्टिव्हिटिजविषयी बोलत आहोत. संध्याकाळी आपल्याद्वारे केल्या जाणाऱ्या काही चुका हळूहळू आपल्या शरीराला गंभीर आरोग्य समस्यांजवळ घेऊन जात असते. यात हाय ब्लड प्रेशर आणि हृदयासंबंधित आजारांचा समावेश आहे.
हेवी डिनर
जर तुम्ही संपूर्ण दिवसातून रात्रीच्या वेळी जड आणि भरपेट अन्नाचे सेवन करत असाल तर तुमची ही सवय चुकीची आहे. रात्रीच्या वेळी हेवी डिनर केल्याने शरीराच्या पचनक्रियेवर वाईट परिणाम होऊ लागतो. रात्रीच्या वेळी पचनक्रिया मंदावलेली असते ज्यामुळे याकाळात जड अन्नपदार्थ खाल्ल्याने आरोग्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. रक्ताभिसरण पचनावर केंद्रित असल्याने हृदयाला रक्त पंप करण्यास अडचण निर्माण होते. यामुळे रक्तवाहिन्यांच्या नियंत्रणावरही परिणाम होऊ लागतो.
संध्याकाळनंतर काॅफीचे सेवन
ऑफिसमध्ये किंवा ऑफिसवरुन घरी आल्यानंतर जर तुम्ही काॅफीचे सेवन करत असाल तर ही सवय आजच थांबवा. काॅफीतील कॅफीन हा पदार्थ मज्जासंस्थेला उत्तेजित करतो ज्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढू लागतात. यामुळे लवकर झोप देखील येत नाही परिणामी स्लिप सायकलवर याचा परिणाम होऊ लागतो. स्लिप सायकल बिघडल्याने हायपरटेंशनची समस्या निर्माण होते.
लेट नाइट स्नॅकिंग
तरुणांमध्ये लेट नाइट स्नॅकिंगचे प्रमाण वाढत आहे. उशीरा रात्रीपर्यंत चित्रपट पाहताना भूक लागते ज्यासाठी स्नॅक्स खाण्याचा निर्णय घेतला जातो. यात अधिकतरवेळी नूडल्य, चिप्स, चिवडा अशा तळलेल्या पदार्थांचा समावेश केला जातो. हे पदार्थ शरीरात साखरेची आणि कोलेस्ट्राॅलची पातळी अनेक पटींने वाढवत असते ज्यामुळे आरोग्यावर याचा वाईट परिणाम होऊ लागतो. ही सवय कालांतराने हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीवर परिणाम करु लागते.
ऑफिस स्ट्रेस
कामाच्या जागी तणावाचे वातावरण जास्त असते, पण तणावाचा आपल्या शरीरावर परिणाम होता कामा नये. दिवसभरातील काॅल्स, कामाचे टेंन्शन याचा फार विचार केलात तर त्याचा तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. सततचा ताणतणाव शरीरातील स्ट्रेस लेव्हल वाढवते ज्याचा पुढे जाऊन हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागतो.
मद्यपानाचे सेवन
अनेकांना तणाव दूर करण्यासाठी किंवा पार्टी करण्यासाठी मद्यपानाचे सेवन करण्याची सवय आहे. ही सवय आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरत असते याची माहिती तर सर्वांनाच आहे. अनेकांना अस वाटतं की कमी प्रमाणात अल्कहोलचे सेवन केल्याने आरोग्याला हानी पोहचत नाही. पण असं नाहीये, मद्यपान हृदयाच्या लय बिघडवत असते. यामुळे ब्लड प्रेशर वाढते आणि झोपेच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम होऊ लागतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.