Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Health Tips Avoid Heavy Dinner Coffee And Late Night Snacking After 7 Pm To Protect Heart Health Marathi News

Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

Bad Habits : संध्याकाळी ७ नंतर शरीर विश्रांतीच्या स्थितीत जाते ज्यामुळे यानंतर केलेल्या काही चूका तुमच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम करत असतात. याचा प्रामुख्याने झोपेच्या गुणवत्तेवर आणि हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागतो.

Updated On: May 15, 2026 | 11:15 AM
Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका 'हे' काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • संध्याकाळी ७ नंतर हेवी डिनर आणि लेट नाइट स्नॅकिंग केल्याने हृदयावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
  • रात्री उशिरा कॉफी किंवा मद्यपान केल्याने झोप, ब्लड प्रेशर आणि हार्ट रेटवर वाईट परिणाम होतो.
  • सततचा तणाव आणि चुकीची रात्रीची जीवनशैली हृदयविकाराचा धोका वाढवू शकते.
दिवसेंदिवस आजारांचा धोका अनेक पटींनी वाढला आहे. रोजच्या जीवनातील काही चुकांमुळे आता लोक वृद्धापळात नाही तर तरुणपणातच आपला जीव गमावत आहेत. या आरोग्य धोक्यांपासून स्वत:ला जर वाचवायचे असेल तर जीवनशैलीत आणि खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये काही प्रमुख बदल करणे महत्त्वाचे ठरते. फार कमी लोकांना हे ठाऊक आहे की, ८ नंतर केल्या जाणाऱ्या काही क्षुल्ल्क चुका आपल्या डाएट प्लॅनवर आणि हेल्थवर परिणाम करत असतात.

आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…

तज्ञांच्या मते, संध्याकाळी ७ नंतर शरीराची जैविक लय (circadian rhythm) विश्रांतीच्या टप्प्यात पोहचते. यानंतर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट आणि मेटाबॉलिक एक्टिव्हिटी देखील मंदावू लागते. शरीराची ही लय बिघडल्याने हृदय आणि रक्तवाहिन्यांसंबंधित प्रणालींवर ताण पडू शकतो. हे लक्षात घ्या की, इथे आपण दिवसा केल्या जाणाऱ्या एक्टिव्हिटिजविषयी बोलत नाही आहोत तर संध्याकाळनंतर जेव्हा शरीर विश्रांती घेण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा केल्या जाणाऱ्या एक्टिव्हिटिजविषयी बोलत आहोत. संध्याकाळी आपल्याद्वारे केल्या जाणाऱ्या काही चुका हळूहळू आपल्या शरीराला गंभीर आरोग्य समस्यांजवळ घेऊन जात असते. यात हाय ब्लड प्रेशर आणि हृदयासंबंधित आजारांचा समावेश आहे.

हेवी डिनर

जर तुम्ही संपूर्ण दिवसातून रात्रीच्या वेळी जड आणि भरपेट अन्नाचे सेवन करत असाल तर तुमची ही सवय चुकीची आहे. रात्रीच्या वेळी हेवी डिनर केल्याने शरीराच्या पचनक्रियेवर वाईट परिणाम होऊ लागतो. रात्रीच्या वेळी पचनक्रिया मंदावलेली असते ज्यामुळे याकाळात जड अन्नपदार्थ खाल्ल्याने आरोग्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. रक्ताभिसरण पचनावर केंद्रित असल्याने हृदयाला रक्त पंप करण्यास अडचण निर्माण होते. यामुळे रक्तवाहिन्यांच्या नियंत्रणावरही परिणाम होऊ लागतो.

संध्याकाळनंतर काॅफीचे सेवन

ऑफिसमध्ये किंवा ऑफिसवरुन घरी आल्यानंतर जर तुम्ही काॅफीचे सेवन करत असाल तर ही सवय आजच थांबवा. काॅफीतील कॅफीन हा पदार्थ मज्जासंस्थेला उत्तेजित करतो ज्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढू लागतात. यामुळे लवकर झोप देखील येत नाही परिणामी स्लिप सायकलवर याचा परिणाम होऊ लागतो. स्लिप सायकल बिघडल्याने हायपरटेंशनची समस्या निर्माण होते.

लेट नाइट स्नॅकिंग

तरुणांमध्ये लेट नाइट स्नॅकिंगचे प्रमाण वाढत आहे. उशीरा रात्रीपर्यंत चित्रपट पाहताना भूक लागते ज्यासाठी स्नॅक्स खाण्याचा निर्णय घेतला जातो. यात अधिकतरवेळी नूडल्य, चिप्स, चिवडा अशा तळलेल्या पदार्थांचा समावेश केला जातो. हे पदार्थ शरीरात साखरेची आणि कोलेस्ट्राॅलची पातळी अनेक पटींने वाढवत असते ज्यामुळे आरोग्यावर याचा वाईट परिणाम होऊ लागतो. ही सवय कालांतराने हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीवर परिणाम करु लागते.

ऑफिस स्ट्रेस

कामाच्या जागी तणावाचे वातावरण जास्त असते, पण तणावाचा आपल्या शरीरावर परिणाम होता कामा नये. दिवसभरातील काॅल्स, कामाचे टेंन्शन याचा फार विचार केलात तर त्याचा तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. सततचा ताणतणाव शरीरातील स्ट्रेस लेव्हल वाढवते ज्याचा पुढे जाऊन हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागतो.

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

मद्यपानाचे सेवन

अनेकांना तणाव दूर करण्यासाठी किंवा पार्टी करण्यासाठी मद्यपानाचे सेवन करण्याची सवय आहे. ही सवय आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरत असते याची माहिती तर सर्वांनाच आहे. अनेकांना अस वाटतं की कमी प्रमाणात अल्कहोलचे सेवन केल्याने आरोग्याला हानी पोहचत नाही. पण असं नाहीये, मद्यपान हृदयाच्या लय बिघडवत असते. यामुळे ब्लड प्रेशर वाढते आणि झोपेच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम होऊ लागतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Health tips avoid heavy dinner coffee and late night snacking after 7 pm to protect heart health marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 11:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण
1

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार
2

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक
3

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम
4

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा ‘हे’ काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM
Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

May 17, 2026 | 11:32 AM
Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

May 17, 2026 | 11:31 AM
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM
Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM
कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

May 17, 2026 | 11:00 AM
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM