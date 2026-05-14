NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

NEET UG 2026 : नीट यूजी २०२६ परीक्षेची नवीन तारीख लवकरच जाहीर होणार. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांची नीट रद्द करण्याची मागणी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेबाबत सविस्तर माहिती घेऊया..

Updated On: May 14, 2026 | 03:03 PM
NEET Paper Leak 2026

NEET UG 2026 : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाची व्याप्ती आता राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशासह अनेक राज्यांत पोहचली आहे. या प्रकरणात एकामागून एक पुरावे समोर येत आहेत. गुरूवारी उशीरा रात्री सीबीआयने आरोपींना जयपूरमधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले आहे. दुसरीकडे सुमारे २३ लाख विद्यार्थी नीट परीक्षेच्या नवीन तारखेची वाट पाहत आहेत. यादरम्यन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी केंद्र सरकारला वैद्यकीय प्रवेशासाठी असणाऱ्या नीट परीक्षा रद्द करण्यबाबत विनंती केली आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी संबंधित राज्यांना १२ वीच्या गुणांच्या आधारावर जागा भरण्याची परवानगी द्यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Re-NEET 2026 परीक्षा कधी? एनटीए अधिकाऱ्यांनी दिले अपडेट

नॅशनल टेस्टिंग एजेन्सी(NTA) कोणत्याही क्षणी आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर neet.nta.nic.in यूजी २०२६ परीक्षेची नवीन तारीख (NEET UG New Exam Date 2026) जाहीर करण्याची शक्यता आहे. एनटीएच्या महासंचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीट परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक येत्या ७ ते १० दिवसांमध्ये जाहीर केले जाऊ शकते. त्यामुळे उमेद्वारांनी आपला अभ्यासक्रम सुरू ठेवावा. तसेच अधिकृत वेबसाइटला अधूनमधून भेट देत रहावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

नीट यूजी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ने (FAIMA) नीट यूजी ‘प्रणालीचे अपयश’(Systemic Failure) असल्याचे सांगितले आहे. तसेच एनटीच्या विरोधात सर्वोंच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेअंतर्गत एनटीएला बदलून न्यायिक देखरेखेखाली नीट यूजी २०२६ ची परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.

विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण

नीट परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे आणि पेपरफुटीमुळे पुन्हा एकदा देशभरातील पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. आता विद्यार्थी संघटनांनी एनटीए बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. NSUI आणि SFI नंतर आता ABVP चे कार्यकर्तेही एनटीएच्या विरोधात धरणे आंदोलन करत आहेत.

Published On: May 14, 2026 | 03:01 PM

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

