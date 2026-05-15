Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

भारतात पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीवर अंदाजे ५५% आणि डिझेलच्या किमतीवर ५०% कर आकारला जातो. उत्पादन शुल्क, डीलर कमिशन आणि शुल्क, आणि राज्य व्हॅट हे कच्च्या तेलाच्या मूळ किमतीवर आकारले जातात. उदाहरणार्थ, तेलंगणामध्ये व्हॅटचा दर ३५.२०% आहे, तर शेजारील आंध्र प्रदेशात तो ३१% आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सर्वात कमी १% दर आहे. दिल्लीत पेट्रोलवरील व्हॅटचा दर १९.४०% आहे. याच कारणामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे असतात.
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय
सर्वात महाग पेट्रोल नक्की कुठे?
आजच्या दरवाढीनंतर, देशातील सर्वात महाग पेट्रोल हैदराबादमध्ये मिळत आहे. तेलंगणाच्या राजधानीत पेट्रोल ₹110.85, तर डिझेल ₹98.96 ला मिळत आहे. केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरममध्ये पेट्रोल ₹110.75, तर डिझेल ₹99.63 ला मिळत आहे. याचा अर्थ, सर्वात महाग डिझेल तिरुवनंतपुरममध्ये मिळत आहे. दिवसेंदिवस पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव हे वाढतच जात असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्वाचा परिणाम हा बिझनेसवरही होताना दिसतोय.
सर्वात स्वस्त दर
उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये पेट्रोलची किंमत ₹९६.२५, तर डिझेलची किंमत ₹९१.३५ आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये पेट्रोलची किंमत ₹९७.५५ आणि डिझेलची किंमत ₹९०.८२ प्रति लिटर आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या नोएडामध्ये पेट्रोलची किंमत ₹९७.७८, गुरुग्राममध्ये ₹९८.६४ आणि गाझियाबादमध्ये ₹९७.५४ आहे. जयपूरमध्ये पेट्रोलची किंमत ₹१०७.९९ आणि भोपाळमध्ये ₹१०९.८२ आहे.
Petrol-Diesel Price : LPG नंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलचेही दर वाढणार? सरकारने केलं स्पष्ट…
पहा तुमच्या शहरातील दर
|शहर
|पेट्रोल भाव
|डिझेल भाव
|मुंबई
|106.6
|93.14
|दिल्ली
|97.77
|90.67
|कोलकाता
|108.74
|95.13
|चेन्नई
|103.6
|95.25
|फरीदाबाद
|98.95
|91.41
|नोएडा
|97.78
|91.02
|भोपाळ
|109.82
|94.98
|चंदीगढ
|97.24
|85.25
|गुरुग्राम
|98.64
|91.10
|गाझियाबाद
|97.54
|90.82
|बेंगळुरू
|106.20
|94.10
|डेहरादून
|96.25
|91.35
|रायपूर
|103.56
|96.55
|रांची
|100.84
|95.76
|पटणा
|108.58
|94.63
|लखनौ
|97.55
|90.82
|जयपूर
|107.99
|93.23
|हैदराबाद
|110.85
|98.96
|तिरूवनंतपुरम
|110.75
|99.63