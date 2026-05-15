Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ₹3 पेक्षा जास्त वाढ केली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे. कोणत्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कसे आहेत जाणून घ्या

Updated On: May 15, 2026 | 10:59 AM
पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ (फोटो सौजन्य - iStock)

  • पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात वाढ 
  • कोणत्या राज्यात किती महाग आणि किती स्वस्त 
  • आजचा दर घ्या जाणून 
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आज अखेर वाढ झाली. तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपये किंवा त्याहून अधिक वाढ केली आहे. पश्चिम आशियाई संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अंदाजे ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येत असून, त्यांना दरमहा ३०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती शहरांनुसार बदलतात. कोणते शहर सर्वात महाग आणि कोणते सर्वात स्वस्त आहे?

भारतात पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीवर अंदाजे ५५% आणि डिझेलच्या किमतीवर ५०% कर आकारला जातो. उत्पादन शुल्क, डीलर कमिशन आणि शुल्क, आणि राज्य व्हॅट हे कच्च्या तेलाच्या मूळ किमतीवर आकारले जातात. उदाहरणार्थ, तेलंगणामध्ये व्हॅटचा दर ३५.२०% आहे, तर शेजारील आंध्र प्रदेशात तो ३१% आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सर्वात कमी १% दर आहे. दिल्लीत पेट्रोलवरील व्हॅटचा दर १९.४०% आहे. याच कारणामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे असतात.

सर्वात महाग पेट्रोल नक्की कुठे?

आजच्या दरवाढीनंतर, देशातील सर्वात महाग पेट्रोल हैदराबादमध्ये मिळत आहे. तेलंगणाच्या राजधानीत पेट्रोल ₹110.85, तर डिझेल ₹98.96 ला मिळत आहे. केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरममध्ये पेट्रोल ₹110.75, तर डिझेल ₹99.63 ला मिळत आहे. याचा अर्थ, सर्वात महाग डिझेल तिरुवनंतपुरममध्ये मिळत आहे. दिवसेंदिवस पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव हे वाढतच जात असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्वाचा परिणाम हा बिझनेसवरही होताना दिसतोय. 

सर्वात स्वस्त दर

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये पेट्रोलची किंमत ₹९६.२५, तर डिझेलची किंमत ₹९१.३५ आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये पेट्रोलची किंमत ₹९७.५५ आणि डिझेलची किंमत ₹९०.८२ प्रति लिटर आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या नोएडामध्ये पेट्रोलची किंमत ₹९७.७८, गुरुग्राममध्ये ₹९८.६४ आणि गाझियाबादमध्ये ₹९७.५४ आहे. जयपूरमध्ये पेट्रोलची किंमत ₹१०७.९९ आणि भोपाळमध्ये ₹१०९.८२ आहे.

पहा तुमच्या शहरातील दर

शहर पेट्रोल भाव डिझेल भाव 
मुंबई 106.6 93.14
दिल्ली 97.77 90.67
कोलकाता 108.74 95.13
चेन्नई 103.6 95.25
फरीदाबाद 98.95 91.41
नोएडा 97.78 91.02
भोपाळ 109.82 94.98
चंदीगढ 97.24 85.25
गुरुग्राम 98.64 91.10
गाझियाबाद 97.54 90.82
बेंगळुरू 106.20 94.10
डेहरादून 96.25 91.35
रायपूर 103.56 96.55
रांची 100.84 95.76
पटणा 108.58 94.63
लखनौ 97.55 90.82
जयपूर 107.99 93.23
हैदराबाद 110.85 98.96
तिरूवनंतपुरम 110.75 99.63

Published On: May 15, 2026 | 10:59 AM

