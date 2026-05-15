Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आत्तापर्यंत ७ गावांतील शेतकऱ्यांकडून ९२० एकर जमिनीसाठी संमतीचे करारनामे झाले आहेत.

Updated On: May 15, 2026 | 10:58 AM
पुरंदर विमानतळासाठीच्या भूसंपादनासाठी 920 एकर जमिनीसाठी संमतीचे करार; मुळ शेतकऱ्यांना प्राधान्य

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आत्तापर्यंत ७ गावांतील शेतकऱ्यांकडून ९२० एकर जमिनीसाठी संमतीचे करारनामे झाले आहेत. एकूण हव्या असलेल्या ३ हजार ४० एकर जमिनीच्या तुलनेत हे प्रमाण ३०.२६ टक्के इतके आहे. दरम्यान, जमिनीच्या मोबदल्यापोटी गेल्या तीन दिवसांमध्ये मुळ शेतकऱ्यांना एकूण ११५ कोटी रुपयांच्या रकमेचे वाटप केले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

 

डुडी म्हणाले, पुरंदर येथील जमिनीच्या मोबदल्यात रक्कम देताना प्राधान्य मुळ शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यांना प्रथम ही मोबदला रक्कम दिली जात आहे. त्यानंतर गुंतवणूकदारांचा विचार केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसोबत करारनामा केला की त्याचवेळी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये आरटीजीएसद्वारे मोबदला रक्कम जमा केली जात आहे. शेतकऱ्यांना मोबदला रक्कम देण्यापुर्वी नोटीस बजावली जात आहे. सर्व बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नोटीस काढण्यात आली आहे. त्यातील काही शेतकऱ्यांना नोटीसा मिळाल्या आहेत. तर, काही शेतकऱ्यांना एक ते दोन दिवसांमध्ये मिळतील.

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नोटीसमध्ये जमिनीचा एकूण मोबदला तसेच, जमिनीव्यतिरिक्त विहिरी, बोअरवेल, घरे, शेड, झाडे आदी निगडीत घटकांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून त्यांची संख्या आणि मोबदला रक्कम नोटीसमध्ये नमूद केली जात आहे. यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शेतजमिनीव्यतिरिक्त विहिरी, बोअरवेल, घरे, शेड, झाडे यापैकी कशाचेही मुल्यांकन बाकी असल्याचे आढळल्यास ती बाब शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणुन द्यावी. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.

जमिनीवरील बोझा हटविण्यासाठी सुलभता

पुरंदर विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीवर कर्जाचा बोझा असल्यास तो हटविण्यासाठी सुलभ कार्यवाही केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून मोबदला रक्कम दिल्यानंतर त्यांनी बँकांना जमिनीवरील कर्जाचा बोझा हटविण्यासाठी धनादेश द्यावा. त्यानंतर बँकांकडून देखील शेतकऱ्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळेल. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कर्जाचा बोझा आहे त्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. त्यातून तोडगा काढण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

पुरंदर विमानतळ प्रकल्प रद्द झाला की शेतकऱ्यांना दिलेली मोबदला रक्कम २५ टक्के व्याजासह परत घेतली जाईल, अशी चुकीची अफवा पसरविली जात आहे. त्याशिवाय, आत्ता जमिनीचा संमती करारनामा करू नका. नंतर मोबदला रक्कम वाढेल, असेही सांगितले जात आहे. अशा प्रकारच्या अफवा पसरविणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी अधिकृत माहिती भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी, अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.

हे सुद्धा वाचा : ‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

Web Title: Consent agreements are being signed with farmers for land acquisition for purandar airport

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
1

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात
2

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?
3

Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?

Water Crisis : माण-खटावमध्ये शेतकऱ्यांचा पाण्यासाठी आक्रोश मोर्चा, ४१ अंश तापमानातही शेतकरी रस्त्यावर
4

Water Crisis : माण-खटावमध्ये शेतकऱ्यांचा पाण्यासाठी आक्रोश मोर्चा, ४१ अंश तापमानातही शेतकरी रस्त्यावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM