Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘फूड इन्स्पेक्टर’ अभ्यासक्रमात संधी! कशी करावी लागते तयारी? करा अर्ज

‘फूड इन्स्पेक्टर’ हा अन्न सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा व्यवसाय असून अन्नाची गुणवत्ता तपासण्याचे काम करतो. दूध, मांस, फास्ट फूड यांसारख्या पदार्थांची तपासणी करून ते खाण्यायोग्य आहेत की नाही हे पाहिले जाते.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:57 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

‘फूड इन्स्पेक्टर’ (अन्न निरीक्षक) हा अन्न सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा व्यवसाय असून, नागरिकांना सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण अन्न मिळावे यासाठी ते कार्यरत असतात. बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या विविध खाद्यपदार्थांची तपासणी करून ते खाण्यायोग्य आहेत की नाही, याची खात्री करणे हे त्यांचे मुख्य काम असते. यामध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस व पोल्ट्री, फास्ट फूड, स्नॅक्स तसेच कन्फेक्शनरी वस्तूंचा समावेश होतो. अन्नाचे नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाते आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते.

ग्राफिक डिझाईन कोर्स! देशातील प्रमुख संस्था कोणकोणत्या? जाणून घ्या

भारतामध्ये अन्न सुरक्षेसाठी Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ही प्रमुख संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेच्या नियमांनुसार अन्न निरीक्षक काम करतात. अन्नाची स्वच्छता, गुणवत्ता, साठवण पद्धती आणि उत्पादन प्रक्रियेची तपासणी करून ते सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचे काम करतात. या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी उमेदवाराने किमान १२वी (१०+२) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विषयांसह पदवी शिक्षण घेणे फायदेशीर ठरते. काही भरती प्रक्रियांमध्ये विशिष्ट पदवी आणि स्पर्धा परीक्षा आवश्यक असते. वयोमर्यादा साधारणतः १८ ते ४२ वर्षे दरम्यान असते (आरक्षणानुसार सवलत लागू होऊ शकते).

अर्ज प्रक्रिया संबंधित भरती संस्थेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून केली जाते. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात आणि अंतिम सबमिशनपूर्वी सर्व माहिती तपासणे गरजेचे असते.

शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

फूड इन्स्पेक्टरसाठी काही महत्त्वाची कौशल्येही आवश्यक आहेत. उमेदवार शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असावा, कारण त्याला विविध ठिकाणी जाऊन तपासणी करावी लागते. मानसिकदृष्ट्या खंबीर असणेही आवश्यक आहे, कारण तपासणीदरम्यान विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. अन्नसुरक्षा कायदे, नियम आणि प्रक्रियेचे चांगले ज्ञान असणे अत्यावश्यक आहे. तसेच निरीक्षण क्षमता, जागरूकता आणि संवेदनशीलता (दृष्टी, वास, चव यांची जाण) या गुणांमुळे काम अधिक प्रभावीपणे करता येते. एकूणच, ‘फूड इन्स्पेक्टर’ हे करिअर केवळ प्रतिष्ठेचेच नाही तर समाजाच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असल्यामुळे जबाबदारीचेही आहे. योग्य पात्रता, कौशल्ये आणि तयारी असल्यास या क्षेत्रात उत्तम संधी उपलब्ध आहेत.

Web Title: Opportunity in the food inspector course how to prepare

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 08:57 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘फूड इन्स्पेक्टर’ अभ्यासक्रमात संधी! कशी करावी लागते तयारी? करा अर्ज

‘फूड इन्स्पेक्टर’ अभ्यासक्रमात संधी! कशी करावी लागते तयारी? करा अर्ज

Feb 24, 2026 | 08:57 PM
Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…

Shriram Finance च्या ‘उन्नती’ योजने’ला मिळाला ‘हा’ सर्वोच्च दर्जा; कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणाले…

Feb 24, 2026 | 08:36 PM
मराठी TV सृष्टीचा दणका! Super Hottt कल्याणी जाधव; वणव्याला पाडेल गार

मराठी TV सृष्टीचा दणका! Super Hottt कल्याणी जाधव; वणव्याला पाडेल गार

Feb 24, 2026 | 08:35 PM
T20 World Cup 2026: भारताच्या ‘या’ स्टार खेळाडूच्या घरी Emergency, वर्ल्ड कप अर्धवट सोडणार; झिम्बाब्वेविरूद्ध दिसणार नाही

T20 World Cup 2026: भारताच्या ‘या’ स्टार खेळाडूच्या घरी Emergency, वर्ल्ड कप अर्धवट सोडणार; झिम्बाब्वेविरूद्ध दिसणार नाही

Feb 24, 2026 | 08:31 PM
PAK vs ENG Live Score: पाकिस्तानने इंग्लंडसमोर ठेवले १६५ धावांचे लक्ष्य, साहिबजादा फरहानची ६३ धावांची खेळी

PAK vs ENG Live Score: पाकिस्तानने इंग्लंडसमोर ठेवले १६५ धावांचे लक्ष्य, साहिबजादा फरहानची ६३ धावांची खेळी

Feb 24, 2026 | 08:31 PM
US Iran Tenison : इराणने ट्रम्प यांना दाखवला इंगा! अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतरही सरकारविरोधी आंदोलनकर्त्याला देणार फाशी?

US Iran Tenison : इराणने ट्रम्प यांना दाखवला इंगा! अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतरही सरकारविरोधी आंदोलनकर्त्याला देणार फाशी?

Feb 24, 2026 | 08:30 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM