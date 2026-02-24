Shadab Khan’s cameo lifts Pakistan towards the end, but do they have enough? LIVE: https://t.co/2mLS1T71kz pic.twitter.com/rv08qUDzSP — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 24, 2026
पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि निर्धारित २० षटकांत ९ बाद १६४ धावा केल्या. साहिबजादा फरहानने अर्धशतक केले. त्याने ४५ चेंडूत ६३ धावा केल्या, ज्यात सात चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. बाबर आझम आणि फखर जमानने प्रत्येकी २५ धावा केल्या, तर शादाब खानने २३ धावा केल्या. सैम अयुब (७) आणि कर्णधार सलमान आघा (५) यांच्यासह पाच पाकिस्तानी खेळाडूंना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. इंग्लंडकडून लियाम डॉसनने तीन बळी घेतले. जोफ्रा आर्चर आणि जेमी ओव्हरटनने प्रत्येकी दोन बळी घेतले. आदिल रशीदनेही एक बळी घेतला.
मंगळवारी सामना जिंकून इंग्लंडला उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्याची संधी आहे. इंग्लंड सध्या दोन गुणांसह आघाडीवर आहे. सुपर ८ टप्प्यातील त्यांच्या पहिल्या सामन्यात त्यांनी श्रीलंकेचा ५१ धावांनी पराभव केला. दरम्यान, पाकिस्तानचा न्यूझीलंडविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. सलमान अली आगा यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान संघाला आता अडचणींना तोंड देण्यासाठी त्यांचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील.
इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद
पाकिस्तान (प्लेइंग इलेव्हन): साहिबजादा फरहान, सैम अय्युब, सलमान आघा (कर्णधार), बाबर आझम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफ्रिदी, सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक
