PAK vs ENG Live Score: पाकिस्तानने इंग्लंडसमोर ठेवले १६५ धावांचे लक्ष्य, साहिबजादा फरहानची ६३ धावांची खेळी

टीम इंडियाचा एक स्टार खेळाडू अचानक संघ सोडून वर्ल्ड कपच्या मध्यभागी घरी परतला आहे. येणाऱ्या वृत्तांनुसार, कुटुंबातील आपत्कालीन परिस्थितीमुळे या खेळाडूने हे पाऊल उचलले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:50 PM
पाकिस्तानने इंग्लंडसमोर ठेवले १६५ धावांचे लक्ष्य (Photo Credit- X)

  • पाकिस्तानने इंग्लंडसमोर ठेवले १६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले
  • फरहान खानचे अर्धशतक
Rinku Singh News: आज २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तान आणि इंग्लंड (PAK vs ENG) यांच्यातील महत्त्वाचा सामना आहे. दोन्ही संघांनी लीग टप्प्यात आपापल्या सामन्यात विजय मिळवून सुपर ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. हा सामना श्रीलंकेतील पल्लेकेले येथे खेळला जात आहे. आजचा सामना येथून कोणता संघ पुढे जाईल हे ठरवेल. दरम्यान पाकिस्तानने टाॅस जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने इंग्लडं समोर १६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

साहिबजादा फरहानची ६३ धावांची खेळी

पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि निर्धारित २० षटकांत ९ बाद १६४ धावा केल्या. साहिबजादा फरहानने अर्धशतक केले. त्याने ४५ चेंडूत ६३ धावा केल्या, ज्यात सात चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. बाबर आझम आणि फखर जमानने प्रत्येकी २५ धावा केल्या, तर शादाब खानने २३ धावा केल्या. सैम अयुब (७) आणि कर्णधार सलमान आघा (५) यांच्यासह पाच पाकिस्तानी खेळाडूंना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही.  इंग्लंडकडून लियाम डॉसनने तीन बळी घेतले. जोफ्रा आर्चर आणि जेमी ओव्हरटनने प्रत्येकी दोन बळी घेतले. आदिल रशीदनेही एक बळी घेतला.

इंग्लंडला उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्याची संधी

मंगळवारी सामना जिंकून इंग्लंडला उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्याची संधी आहे. इंग्लंड सध्या दोन गुणांसह आघाडीवर आहे. सुपर ८ टप्प्यातील त्यांच्या पहिल्या सामन्यात त्यांनी श्रीलंकेचा ५१ धावांनी पराभव केला. दरम्यान, पाकिस्तानचा न्यूझीलंडविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. सलमान अली आगा यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान संघाला आता अडचणींना तोंड देण्यासाठी त्यांचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील.

दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेव्हन): साहिबजादा फरहान, सैम अय्युब, सलमान आघा (कर्णधार), बाबर आझम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफ्रिदी, सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक

IND W vs AUS W 1st ODI: पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव; फलंदाजांच्या फ्लॉप शोमुळे ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी विजय

Published On: Feb 24, 2026 | 08:31 PM

