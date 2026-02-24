US Iran Tenison : इराणने ट्रम्प यांना दाखवला इंगा! अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतरही सरकारविरोधी आंदोलनकर्त्याला देणार फाशी?

Iran Protest : इराणमध्ये मानवाधिकारांचा बळी? 26 वर्षीय आंदोलक तरुणाला आज दिली जाणार फाशी; प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने (Iran) सरकारविरोधी आंदोलनात सहभागी झालेल्या मोहम्मद अब्बासी नावाच्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्याच्यावर मोहरेबेह म्हणजेच अल्लाहविरोधात युद्ध पुकारल्याचा आरोप केला आहे. तसेच एका सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या हत्येचाही आरोप ठोठावण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यात इराणमध्ये सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन झाले होते. देशातील वाढती महागाई, आर्थिक संकट, बेरोजगारी आणि खामेनेई सरकारविरोधात हे आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनात इराणच्या अधिकृत माहितीनुसार, ३००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर मानवाधिकार संघटनांच्या माहितीनुसार, हा आकडा ७००० पार आहे.
या आंदोलनावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणवर कठोर भूमिका घेतली होती. ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला होता की, निदर्शन करत्यांवर फाशीची कारवाई केल्यास अमेरिका शांत बसणार नाही. ट्रम्प यांनी इराणविरोधात लष्करी कारवाईचे संकेत दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणच्या भोवती मोठी लष्करी तैनातीही केली आहे. ज्यामध्ये युद्धनौका, लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, जहाजे यांसारख्या घातक शस्त्रांचा समावेश आहे. तसेच दोन्ही देशांत अणु कार्यक्रमावरुन देखील वाद सुरु आहे. ट्रम्प यांना इराणचा अणु कार्यक्रम बंद करायचा आहे, मात्र इराणने याला नकार दिला आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, इराणमध्ये सध्या ८०० लोकांवर फाशीची टांगती तलावर आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, इराणने हा निर्णय स्थगित केला होता. मात्र अजूनही ८०० लोकांचा जीव इराणी सरकाच्या मुठीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणने ब्लड बाथ थांबवला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे म्हटले होते. सध्या दोन्ही देशांत ओमानच्या मध्यस्थीने अणु चर्चा सुरु आहे. पण अद्याप यावर कोणाताही ठोस निर्णय झालेला नाही. अशा परिस्थितीत फाशीच्या निर्णयामुळे ही चर्चा अधिक फिस्कटण्याची शक्यता आहे. यामुळे भयकंर युद्धाची परिस्थिती देखील निर्माण झाली आहे.
