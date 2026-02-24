Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: भारताच्या ‘या’ स्टार खेळाडूच्या घरी Emergency, वर्ल्ड कप अर्धवट सोडणार; झिम्बाब्वेविरूद्ध दिसणार नाही

भारतीय टीम सध्या वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमध्ये पोहचणार की नाही याबाबतही आशंका निर्माण झाली आहे. दरम्यान आता अजून एक संकट उद्भवले आहे. भारतीय संघाचा स्टार वडील आजारी असल्याने घरी परतला आहे

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:31 PM
भारताचा स्टार खेळाडू कुटुंबातील इमर्जन्सीमुळे परतला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भारताचा स्टार खेळाडू कुटुंबातील इमर्जन्सीमुळे परतला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • भारताचा स्टार खेळाडू परतला घरी 
  • झिम्बाब्वेविरूद्ध खेळण्याची शक्यता कमी 
  • घरच्या इमर्जन्सीमुळे खेळाडूला परतावे लागले घरी 
भारतीय संघ २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील दुसरा सुपर ८ सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळणार आहे. दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना हरल्यामुळे आणि वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे सामन्यात वेस्ट इंडिजने कमालीचा खेळ खेळल्यामुळे भारताचे सेमी फायनलमध्ये स्थान अजून निश्चित नाही. आता यानंतर भारताच्या टीमवर अजून एक संकट आले आहे. या सामन्यापूर्वी, स्फोटक फलंदाज रिंकू सिंग मायदेशी परतला आहे. 

टीम इंडियाने मंगळवारी चेपॉक येथे सराव सत्र आयोजित केले होते, ज्यामध्ये रिंकू सिंग वगळता सर्व खेळाडू सहभागी झाले होते. रिंकू हा भारतीय टीमचा उत्तम फलंदाज आहे आणि त्याने नेहमीच चांगला खेळ खेळला आहे. त्यामुळे आता महत्त्वाच्या मॅचमध्ये रिंकूच्या खेळण्याची शक्यता यामुळे कमी झाल्याचे आता समोर आले आहे. 

IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट

रिंकू सिंगचे वडील आजारी 

रिंकू सिंग त्याच्या वडिलांच्या आजारामुळे घरी परतला आहे. ही माहिती रिव्हस्पोर्ट्झच्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. २८ वर्षीय रिंकू हा उत्तर प्रदेशातील अलिगडचा रहिवासी आहे. भारत २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळणार आहे. रिंकू कधी परतेल हे स्पष्ट नाही. तथापि, तो लवकरच संघात सामील होईल असे म्हटले जात आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या गोष्टीची अटकळ बांधली जात आहे. 

रिंकूची बॅट आतापर्यंत शांत

रिंकू आतापर्यंत स्पर्धेतील सर्व सामन्यांमध्ये भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग आहे. तथापि, तो बॅटने महत्त्वपूर्ण खेळी करू शकलेला नाही. त्याने पाकिस्तानविरुद्ध शेवटच्या षटकात शाहीन आफ्रिदीला नक्कीच हरवले. स्पर्धेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये तो पूर्णपणे अपयशी ठरला होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात रिंकूने आपले खातेही उघडले नाही. हा सामना भारताने अहमदाबादमध्ये गमावला होता. 

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला

भारताला दोन्ही सामने जिंकण्याची गरज 

भारतीय संघाला सुपर ८ मध्ये पोहोचणे खूप कठीण झाले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध संघाचा ७६ धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभव झाला. यामुळे नेट रन रेटमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. हे सुधारण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेविरुद्ध मोठा विजय मिळवावा लागेल. याव्यतिरिक्त, भारताला वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना जिंकावा लागेल आणि सद्यस्थिती पाहता भारताची अवस्था फारच कठीण असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र आता दोन्ही सामन्यात भारत काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

Web Title: T20 world cup 2026 rinku singh went back to off due to family emergency father is unwell

Published On: Feb 24, 2026 | 08:31 PM

