T20 World Cup 2026: भारताच्या ‘या’ स्टार खेळाडूच्या घरी Emergency, वर्ल्ड कप अर्धवट सोडणार; झिम्बाब्वेविरूद्ध दिसणार नाही

टीम इंडियाने मंगळवारी चेपॉक येथे सराव सत्र आयोजित केले होते, ज्यामध्ये रिंकू सिंग वगळता सर्व खेळाडू सहभागी झाले होते. रिंकू हा भारतीय टीमचा उत्तम फलंदाज आहे आणि त्याने नेहमीच चांगला खेळ खेळला आहे. त्यामुळे आता महत्त्वाच्या मॅचमध्ये रिंकूच्या खेळण्याची शक्यता यामुळे कमी झाल्याचे आता समोर आले आहे.
IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट
रिंकू सिंगचे वडील आजारी
रिंकू सिंग त्याच्या वडिलांच्या आजारामुळे घरी परतला आहे. ही माहिती रिव्हस्पोर्ट्झच्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. २८ वर्षीय रिंकू हा उत्तर प्रदेशातील अलिगडचा रहिवासी आहे. भारत २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळणार आहे. रिंकू कधी परतेल हे स्पष्ट नाही. तथापि, तो लवकरच संघात सामील होईल असे म्हटले जात आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या गोष्टीची अटकळ बांधली जात आहे.
रिंकूची बॅट आतापर्यंत शांत
रिंकू आतापर्यंत स्पर्धेतील सर्व सामन्यांमध्ये भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग आहे. तथापि, तो बॅटने महत्त्वपूर्ण खेळी करू शकलेला नाही. त्याने पाकिस्तानविरुद्ध शेवटच्या षटकात शाहीन आफ्रिदीला नक्कीच हरवले. स्पर्धेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये तो पूर्णपणे अपयशी ठरला होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात रिंकूने आपले खातेही उघडले नाही. हा सामना भारताने अहमदाबादमध्ये गमावला होता.
IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला
भारताला दोन्ही सामने जिंकण्याची गरज
भारतीय संघाला सुपर ८ मध्ये पोहोचणे खूप कठीण झाले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध संघाचा ७६ धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभव झाला. यामुळे नेट रन रेटमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. हे सुधारण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेविरुद्ध मोठा विजय मिळवावा लागेल. याव्यतिरिक्त, भारताला वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना जिंकावा लागेल आणि सद्यस्थिती पाहता भारताची अवस्था फारच कठीण असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र आता दोन्ही सामन्यात भारत काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.