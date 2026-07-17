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Amit Shah : ‘वंदे मातरम्’चा अवमान महागात पडणार? अमित शाह राज्यसभेत आणणार महत्त्वाचे विधेयक

Updated On: Jul 17, 2026 | 05:31 PM IST
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सारांश

'वंदे मातरम्'चा अपमान करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार राष्ट्रीय गीताचा अवमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाची तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावामुळे राष्ट्रीय सन्मानाशी संबंधित नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.

'वंदे मातरम्'चा अवमान महागात पडणार? अमित शाह राज्यसभेत आणणार महत्त्वाचे विधेयक

'वंदे मातरम्'चा अवमान महागात पडणार? अमित शाह राज्यसभेत आणणार महत्त्वाचे विधेयक

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विस्तार
  • ‘वंदे मातरम्’चा अवमान महागात पडणार?
  • अमित शाह राज्यसभेत आणणार महत्त्वाचे विधेयक
  • सरकारचा 3 वर्षांच्या शिक्षेचा प्रस्ताव
Amit Shah On National Song : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक विधेयके सादर केली जातील, ज्यात ‘वंदे मातरम’ विधेयकाचा समावेश आहे. हे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह सर्वप्रथम राज्यसभेत सादर करण्याची शक्यता आहे. वंदे मातरम गाण्यास किंवा वाजवण्यास कोणत्याही प्रकारचा अपमान करणे किंवा त्यात अडथळा आणणे हा शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरवणे, हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ नुसार, या ‘गुन्ह्या’साठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला, ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताचा अपमान करण्याच्या शिक्षेप्रमाणेच, तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

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सरकारने राज्यांना शासकीय कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम गाणे आणि वाजवणे अनिवार्य करणारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि आता या अधिवेशनात हा कायदा लागू केला जाईल. पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारच्या धोरणानुसार, प्रथम महत्त्वाचे अध्यादेश मंजूर केले जातील, ज्यात ‘वंदे मातरम’ विधेयक सर्वात महत्त्वाच्या अध्यादेशांपैकी एक असेल. इतर महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये आयकर सुधारणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या यांसारख्या अनेक विधेयकांचा समावेश आहे.

पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपेल

सूत्रांनुसार, सरकारी रणनीतीकारांना विश्वास आहे की, कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी, जरी त्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असली तरी, सरकारकडे सभागृहात पुरेसे संख्याबळ आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, हे विधेयक विचार आणि मंजुरीसाठी राज्यसभेच्या अजेंड्यावर सूचीबद्ध केले जाईल आणि त्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते राज्यसभेत सादर केले जाईल. पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू होईल आणि १३ ऑगस्ट रोजी संपेल.

‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे हा गुन्हा

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यास, हे विधेयक ‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवेल आणि त्याला राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि संविधान यांसारख्या इतर राष्ट्रीय चिन्हांप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण देईल. सध्याच्या कायद्यानुसार, राष्ट्रगीत गाण्यास हेतुपुरस्सर प्रतिबंध करणे किंवा ते गाजत असताना व्यत्यय आणणे, हा गुन्हा असून त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रस्तावित सुधारणेनुसार, वंदे मातरमचा अपमान करणे किंवा त्यात अडथळा आणण्याच्या कृत्यांनाही त्याच शिक्षा लागू होतील.

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Web Title: Vande mataram insult strict law three years jail government bill news marathi

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Published On: Jul 17, 2026 | 05:31 PM

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