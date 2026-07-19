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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात वाढ, चांदीही महागली! प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

Updated On: Jul 19, 2026 | 08:04 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये आज पुन्हा वाढ झाली असून, मौल्यवान धातू खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा अपडेट आहे. 19 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1.43 लाख रुपयांच्या पुढे गेला असून चांदीच्या किमतीतही वाढ नोंदवली गेली आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात वाढ, चांदीही महागली! प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात वाढ, चांदीही महागली! प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

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विस्तार
  • 19 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,43,290 रुपये, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,31,350 रुपये झाला आहे.
  • चांदीचा दर वाढून प्रति किलो 2,30,000 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 230 रुपयांवर पोहोचला आहे.
  • मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सुरत, नाशिक आणि बंगळुरूसह प्रमुख शहरांमध्ये आज सोन्याच्या दरात वाढ दिसून आली आहे.
Gold Rate Todayभारतात 19 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,329 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,135 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,747 रुपये आहे. भारतात 19 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,470 रुपये आहे. भारतात 19 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 230 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,30,000 रुपये आहे.

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भारतात 18 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,252 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,064 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,689 रुपये होता. भारतात 18 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,890 रुपये होता. भारतात 18 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,470 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,620 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,500 रुपये आहे.

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सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,520 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,380 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,500 रुपये आहे. बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,470 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,07,470
पुणे ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,07,470
केरळ ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,07,470
कोलकाता ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,07,470
नागपूर ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,07,470
हैद्राबाद ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,07,470
बंगळुरु ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,07,470
नाशिक ₹1,31,380 ₹1,43,320 ₹1,07,500
सुरत ₹1,31,400 ₹1,43,340 ₹1,07,520
चेन्नई ₹1,31,350 ₹1,43,290 ₹1,09,500
दिल्ली ₹1,31,450 ₹1,43,440 ₹1,07,620
चंदीगड ₹1,31,450 ₹1,43,440 ₹1,07,620
लखनौ ₹1,31,450 ₹1,43,440 ₹1,07,620
जयपूर ₹1,31,450 ₹1,43,440 ₹1,07,620

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 19 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 19, 2026 | 08:04 AM

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