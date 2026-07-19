Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात वाढ, चांदीही महागली! प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

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भारतात 18 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,252 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,064 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,689 रुपये होता. भारतात 18 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,890 रुपये होता. भारतात 18 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,470 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,620 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,500 रुपये आहे.
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सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,520 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,380 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,500 रुपये आहे. बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,470 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,07,470
|पुणे
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,07,470
|केरळ
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,07,470
|कोलकाता
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,07,470
|नागपूर
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,07,470
|हैद्राबाद
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,07,470
|बंगळुरु
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,07,470
|नाशिक
|₹1,31,380
|₹1,43,320
|₹1,07,500
|सुरत
|₹1,31,400
|₹1,43,340
|₹1,07,520
|चेन्नई
|₹1,31,350
|₹1,43,290
|₹1,09,500
|दिल्ली
|₹1,31,450
|₹1,43,440
|₹1,07,620
|चंदीगड
|₹1,31,450
|₹1,43,440
|₹1,07,620
|लखनौ
|₹1,31,450
|₹1,43,440
|₹1,07,620
|जयपूर
|₹1,31,450
|₹1,43,440
|₹1,07,620