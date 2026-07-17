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सिया, सोनमनंतर आता समिता! प्रियकरासाठी पतीची धावत्या ट्रेनमध्ये हत्या; ‘या’ तीन चुकांमुळे उघडकीस आला कट

Updated On: Jul 17, 2026 | 06:32 PM IST
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सारांश

सिया आणि सोनम प्रकरणांनंतर आता समिता नावाच्या महिलेने प्रियकरासाठी पतीची चालत्या ट्रेनमध्ये हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मात्र, गुन्हा लपवण्याच्या प्रयत्नात झालेल्या तीन मोठ्या चुकांमुळे पोलिसांनी संपूर्ण कट उघडकीस आणत आरोपी महिलेला अटक केली.

सिया, सोनमनंतर आता समिता! प्रियकरासाठी पतीची धावत्या ट्रेनमध्ये हत्या; 'या' तीन चुकांमुळे उघडकीस आला कट

सिया, सोनमनंतर आता समिता! प्रियकरासाठी पतीची धावत्या ट्रेनमध्ये हत्या; 'या' तीन चुकांमुळे उघडकीस आला कट

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विस्तार
  • ‘कमीना’साठी नवऱ्याचा काटा काढला
  • चालत्या ट्रेनमधील हत्येचा प्लॅन पत्नीच्या 3 चुका ठरल्या घातक
  • समिताचा कट तीन मोठ्या चुकांमुळे पोलिसांनी उघड केला
Samita murder case News Marathi: अलीकडच्या काळात, प्रेमप्रकरणांमुळे पतींच्या झालेल्या हत्यांच्या अनेक हाय-प्रोफाईल प्रकरणांनी देशाला हादरवून सोडले आहे. मग ते पती राजा रघुवंशीची पत्नी सोनम आणि तिच्या प्रियकराने हनिमूनदरम्यान केलेली हत्या असो, किंवा सिया गोयलने केतन अग्रवालला कड्यावरून ढकलून दिल्याचे प्रकरण असो, आता बिहारमधील कटिहारमधून असेच एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. समिता नावाच्या महिलेने तिचा प्रियकर अजित याच्या मदतीने तिचा पती देवकुमार गुंजन याची धावत्या ट्रेनमध्ये हत्या केली. पोलिसांच्या मते, पतीला संपवण्याचा कट सुनियोजित होता, परंतु आरोपींच्या तीन मोठ्या चुकांमुळे एका महिन्याच्या आत संपूर्ण कट उघडकीस आला.

जमुई जिल्ह्यातील वीज विभागात काम करणारे देवकुमार गुंजन ११ जून रोजी पत्नी समिता कुमारीला भेटण्यासाठी सुपौलला जात होते. जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनमधील प्रवासी देव यांची खगरिया जिल्ह्यातील मानसी येथील बदलाघाट स्टेशनजवळ एका शूटरने गोळ्या झाडून हत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी देवकुमारची पत्नी समिता, तिचा प्रियकर अजित कुमार आणि सुपारी किलर राजू यांना अटक केली आहे. देवकुमार हा झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्याचा रहिवासी होता. तो बिहारमधील जमुई जिल्ह्यात वीज विभागात काम करत होता. त्याची पत्नी सुपौलमध्ये मोटार वाहन निरीक्षक (MVI) म्हणून कार्यरत आहे, तर तिचा प्रियकर अजित हा नालंदा येथे वीज विभागात तंत्रज्ञ आहे.

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पत्नीच्या प्रियकराचा नंबर ‘कमिना’ नावाने सेव्ह

देवकुमार गुंजनच्या हत्येनंतर, पोलिसांनी त्याचा मोबाईल फोन तपासला असता, त्यांना ‘कमिना’ नावाने एक नंबर सेव्ह केलेला आढळला. पोलिसांना काहीसे आश्चर्य वाटले. जेव्हा त्या नंबरच्या तपशिलाची तपासणी केली गेली, तेव्हा धक्कादायक तथ्ये समोर आली. अजित हा देवकुमारची पत्नी समिता हिच्याशी वारंवार संवाद साधत असे. यावरून असे सूचित होते की, देवला आपल्या पत्नीच्या व्यभिचाराबद्दल आधीच माहिती होती.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, समिता आणि अजित गेल्या वर्षभरात १८६ वेळा फोनवर बोलले होते. त्यांच्यात व्हॉट्सॲपवरही बराच वेळ गप्पागोष्टी झाल्या होत्या. घटनेच्या दिवशीही ते पहाटे ३ वाजल्यापासून व्हॉट्सॲप कॉलद्वारे संपर्कात होते. येथूनच पोलिसांच्या तपासाला वेगळे वळण लागले. पोलिसांनी समिताचा प्रियकर, अजित कुमार याला अटक केली. चौकशीदरम्यान त्याने हत्येचा संपूर्ण कट उघड केला.

समिता आणि अजितने तीन चुका

धावत्या ट्रेनमध्ये आपल्या पतीची हत्या घडवून आणणारी समिता कुमारी आणि तिचा प्रियकर, अजित कुमार यांनी धूर्तपणे देवकुमार गुंजनच्या हत्येचा कट रचला होता. मात्र, तीन मोठ्या चुकांमुळे ते घटनेच्या एका महिन्यानंतर पकडले गेले. घटनेनंतर, समिताने रडत रडत पोलिसांना सांगितले की, दरोड्यादरम्यान तिच्या पतीला गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. पोलिसांना संशय आला की, जर हा खून दरोड्याच्या उद्देशाने केला गेला असेल, तर ट्रेनमधील इतर कोणत्याही प्रवाशाला का लुटले गेले नाही? त्या दिवशी जनसाधारण एक्सप्रेसमधील कोणत्याही प्रवाशाकडून रेल्वे पोलिसांना दरोड्याची कोणतीही तक्रार मिळाली नव्हती.

यामुळे पोलिसांना प्रश्न पडला की, कथित दरोडेखोरांनी फक्त देवकुमार गुंजनलाच लक्ष्य का केले. शिवाय, जर दरोड्यादरम्यान गोळीबार झाला होता, तर हल्लेखोरांनी देवकुमार गुंजनच्या वस्तूंपैकी काहीही का घेतले नाही? त्याच्या सर्व वस्तू सुस्थितीत सापडल्या होत्या.

जेव्हा पोलिसांनी तपास सुरू केला, तेव्हा त्यांना समिता आणि अजित यांच्यात वारंवार होणाऱ्या फोन संभाषणांचा सुगावा लागला. यामुळे त्यांचा संशय अधिकच बळावला. लग्नाआधीचे प्रेम लग्नानंतरही कायम राहिले… समिता कुमारीची मैत्री नऊ वर्षांपूर्वी सीतामढी येथील वीज विभागात काम करत असताना तिचा सहकारी अजित कुमार याच्याशी झाली. त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. दरम्यान, समिताच्या कुटुंबीयांनी वीज विभागातील तंत्रज्ञ असलेल्या देवकुमार गुंजनशी तिचे लग्न ठरवले.

लग्न होऊनही समिताचे अजितसोबतचे प्रेमप्रकरण सुरूच राहिले. अजितने लग्न केले नाही. त्या दोघांनी देवकुमारला संपवण्याचा निर्णय घेतला. तीन वर्षांपूर्वी, समिता एमव्हीआय (MVI) म्हणून सुपौलला राहायला आली. तिचा नवरा बाहेरगावी असताना, ती सुपौलमध्ये तिच्या प्रियकराला मोकळेपणाने भेटत असे. मग, अखेरीस त्यांनी देवकुमारला ठार मारण्याचा कट रचला.

शूटरला ४ लाख रुपये दिले

पोलिसांच्या माहितीनुसार, समिता आणि अजितने देवकुमारला मारण्यासाठी एका सुपारी किलरला कामावर ठेवले होते. शूटरला ४ लाख रुपये देण्यात आले, ज्यापैकी १.६० लाख रुपये आगाऊ देण्यात आले. उर्वरित रक्कम काम पूर्ण झाल्यावर देण्याचे ठरले होते. अजितने शूटरला शोधून काढले आणि त्याला देवकुमारचा फोटो व इतर तपशील पुरवला. या हत्येला दरोड्याचे स्वरूप द्यायचे होते, त्यामुळे धावत्या ट्रेनमध्ये त्याला गोळ्या घालण्याचा कट रचण्यात आला.

कटिहार रेल्वे अधीक्षक हरिशंकर कुमार यांनी सांगितले की, अटक केलेला सुपारी किलर, राजू उर्फ ​​धीरज, हा नालंदा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. जहानाबाद येथील घोसी पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या एका खुनाच्या गुन्ह्यासाठी त्याला यापूर्वी तुरुंगवास झाला होता. तो सध्या जामिनावर बाहेर होता. त्याच्यावर इतर अनेक खटले प्रलंबित आहेत.

ही कल्पना एका थ्रिलर चित्रपटातून सुचली

आपल्या प्रेमप्रकरणात आणि अनैतिक संबंधात अडथळा ठरू लागलेल्या पती देवकुमार गुंजनला संपवण्याचा कट रचण्यापूर्वी, समिता आणि तिच्या प्रियकराने अनेक सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपट पाहिले. त्यानंतर त्यांनी विविध चित्रपटांमधून कल्पना घेऊन खुनाचा कट रचला. मग त्यांनी देवला धावत्या ट्रेनमध्ये ठार मारण्याचा अंतिम निर्णय घेतला.

दोन आरोपींनी खगरियाहून सुटणारी कोणती ट्रेन सर्वात जास्त गर्दीची आहे हे शोधून काढले. त्यानंतर समिताने तिचा पती देवला ती ट्रेन पकडायला सांगितले. ही माहिती शूटरला देण्यात आली. पोलिसांना संशय येऊ नये म्हणून, ही घटना खून नसून ट्रेनमधील दरोड्यादरम्यान झालेला गोळीबार आहे असे भासवण्याचे ठरले.

शूटरने पाहणी केली, समिताने ठिकाणाची माहिती

सुपारी किलर राजू कुमार, जो धीरज नावानेही ओळखला जातो, त्याने गुन्हा करण्यापूर्वी देव गुंजनच्या जागेची पाहणी केली होती. देव कुमार ट्रेनने प्रवास करत असताना त्याने त्याच्या हालचालींवर दोन-तीन वेळा नजर ठेवली होती. समिता व्हॉट्सॲप कॉलद्वारे त्याच्या ठिकाणाची आणि प्रवासाची माहिती मारेकऱ्याला सतत पुरवत होती. त्यानंतर, ११ जून रोजी त्याची हत्या करण्यात आली.

सिया आणि सोनम नंतर, आता समिता

महाराष्ट्रातील पुणे येथील व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांचा १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावरून पडून मृत्यू झाला. सुरुवातीला हा एक अपघात मानला जात होता, परंतु पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले की, त्यांची मंगेतर सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांनी एका सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून त्यांना दरीत ढकलले होते. तपासात दोघांमधील हजारो कॉल्स, पूर्वीचे हत्येचे प्रयत्न, मोबाईल फोन बंद ठेवणे आणि आपली ओळख लपवणे यासह अनेक कथित पुरावे उघडकीस आले. पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून ते सध्या तुरुंगात आहेत.

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यापूर्वी, मध्य प्रदेशातील इंदूरचे रहिवासी असलेले व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची मे २०२५ मध्ये त्यांच्या हनिमूनदरम्यान मेघालयात हत्या करण्यात आली होती. सुरुवातीला, हे जोडपे बेपत्ता झाले आणि नंतर राजाचा मृतदेह एका खड्ड्यात सापडल्याने या प्रकरणावर गूढतेचे वलय निर्माण झाले. तपासादरम्यान, मेघालय पोलिसांनी खुलासा केला की, त्यांची पत्नी सोनम रघुवंशी हिने तिचा कथित प्रियकर राज कुशवाहा आणि इतर आरोपींसोबत मिळून या हत्येचा कट रचला होता. मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेज, गाईडचा जबाब आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी अनेक आरोपींना अटक केली. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सध्या सोनम रघुवंशी जामिनावर असून खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. आता बिहारमधून एक नवीन प्रकरण समोर आले आहे, जिथे त्यांची पत्नी समिता आणि तिच्या प्रियकराने देवकुमार गुंजन यांच्या हत्येचा कट रचला होता, ज्यामुळे सिया आणि सोनम प्रकरणाच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.

Web Title: Samita wife arrested husband murder in running train love affair three mistakes

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Published On: Jul 17, 2026 | 06:32 PM

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